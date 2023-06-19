«Обещал тропический рай, а отправил в рабство на плантации»: турецкий муж много лет насиловал, шантажировал и чуть не убил россиянку

Светлана Хайдарова. Фото: Личный архив

Как уже сообщала «КП», гражданка РФ Светлана Хайдарова госпитализирована в Турции с ножевыми ранениями после нападения своего бывшего супруга гражданина Турции Нури Караджа. По информации генконсульства РФ в Анталье, россиянка получила три ножевых ранения, она прооперирована, угрозы жизни нет. Турецкие правоохранители проводят расследование. Вопрос находится на контроле генерального консульства.

История с неудачным замужеством Светланы тянется уже много лет. Ещё в мае 2017 года она обратилась ко мне как к аккредитованному в Турции журналисту с жалобой на своё бедственное положение из-за того, что никак не удаётся «поделить» ребёнка с бывшим турецким мужем Нури. История, с одной стороны, обычная для неблагополучных русско-турецких семей, которых в Турции тысячи. Но в то же время подробности, которые рассказала мне Светлана, были из ряда вон…

Светлана познакомилась с Нури в Екатеринбурге, где он тогда работал. После бурного романа женщина приехала к нему в Турцию, вышла замуж и родила от него ребенка. Но Нури постоянно унижал и избивал Светлану, и она решила развестись. Не владея турецким, перед разводом она легкомысленно подписала документы, согласно которым все права на ребёнка перешли отцу. Но и после этого бывший муж и его родственники, пользуясь её привязанностью к ребёнку, заставляли Светлану работать на их плантации при 40-градусной жаре в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции рядом с сирийской границей, у нее забрали деньги, телефон, документы…

Бывший муж Светланы Нури Караджа. Фото: Личный архив

В России история женщины, которая оказалась не просто в юридически сложном положении, но и в руках жестокого человека, у которого оставался её ребёнок, вызвала большой резонанс. Высказались все, включая дипломатов и депутатов Думы, а местные власти ее родной Свердловской области вызвались оплатить перелет Светланы на родину. Впрочем, лететь на родину Светлана без ребенка не хотела…

Вмешательство в ситуацию СМИ, как и предыдущие попытки женщины вырвать из рук бывшего мужа ребёнка, разбились о железобетонную преграду в виде турецкого законодательства. Ребёнок, рождённый в Турции от турецкого отца, автоматически становится турком, а гражданство матери может получит только при согласии мужа. Понятно, что никакого согласия на получение ребёнком российского гражданства Нури не давал. Но поднятая в СМИ шумиха способствовала тому, что турецкая полиция вмешалась в ситуацию, после чего Нури клятвенно обещал прекратить издевательства, уехать из дома родителей в Анталью и попытаться там заново построить со Светланой благополучную семью.

Казалось, всё закончилось счастливым финалом, но счастье продолжалось недолго. Совсем скоро Светлана уже из Антальи сообщила мне, что всё вернулось на круги своя, Нури её избивает и насилует при ребёнке, снова отобрал телефон и не разрешает выходить из дома. С периодически приезжающей на вызовы Светланы полицией вежливо общался бывший супруг, так как она сама по-турецки не говорила, после чего стражи порядка уезжали. Круг замкнулся, выхода не просматривалось никакого.

Светлана в больничной палате в Анталье после нападения бывшего мужа. Фото: Личный архив

Наше редкое общение со Светланой продолжалось: не больше одного-двух раз в год Светлане удавалось позвонить мне втайне от Нури и сообщить очередные жуткие подробности их «семейной жизни». Она обращалась в различные российские и турецкие инстанции, но везде с сожалением разводили руками: ничего не можем сделать.

Несколько раз Светлана улетала в Екатеринбург и пыталась, забыв всё, построить новую жизнь, но Нури преследовал её и тут, шантажируя угрозами в адрес несчастного ребёнка и видео такого провокационного характера, что уже тогда они вполне тянули на судебные улики против него. Но оплата турецкого адвоката для Светланы была неподъёмной, поэтому все попытки возбудить в Турции дело о лишении неадекватного папаши родительских прав тоже закончились ничем.

Пару лет назад Светлане почти удалось довести дело до суда: после очередного избиения полиция-таки задержала Нури, а турецкие власти наконец вняли мольбам матери и проверили ребёнка на предмет возможных последствий негативного влияния отца на его психическое и моральное состояние. Ничего плохого выявлено не было, горе-папаша был отпущен домой и кошмар продолжался с новой силой. Нури установил решётки на всех окнах, а уйдя на работу, многократно звонил домой и заставлял Светлану показывать по видео, где она находится. Побои и оскорбления продолжались.

После очередного выяснения отношений с Нури, который не позволял Светлане оформить вид на жительство в Турции, полиция задержала её как нелегалку. Женщину, оштрафовав, депортировали с запретом на въезд. Однако психопата это не устроило: он принялся звать её обратно, продолжая шантажировать предельно оскорбительными видео и маня её оставленным в Турции ребёнком.

После депортации, однако, въехать в Турцию можно только по особому приглашению. Трижды Нури оформлял ей такое приглашение, трижды Светлана на последние деньги прилетала из Екатеринбурга в посольство Турции в Москву, и каждый он аннулировал своё приглашение прямо перед её визитом в турецкую дипмиссию. Абсурдность ситуации заметили даже сотрудники турецкого консульства и пригласили Светлану на беседу. Выслушав исповедь несчастной матери, они дали ей разрешение на въезд в страну.

Светлане наконец удалось найти адвоката. В Анталье она жила в офисе агентства недвижимости, «оплачивая» гостеприимство приютившей её фирмы уборкой помещения и добиваясь передачи ей ребенка.

И вот сегодня утром я получила от неё сообщение: «Три ножевых ранения. Прооперировали».

- Алёна, я чемпион, - слышу её слабый голос. – Такой ценой, но я победила. Я отвоевала своего сыночка…

Она рассказала, что ранее турецкие власти всё же выдали Нури запрет приближаться к Светлане и изъяли у него ребенка.

- После этого предписания он на свой страх и риск доехал до Антальи, как-то узнал, где я, и сидел в кустах около дома, где я сейчас живу. Вчера я возвращалась из магазина и когда поравнялась с кустами, он выскочил, пырнул меня в живот, я упала, и он ещё два раза ударил меня ножом, бросил его и убежал. Через 1,5 часа его поймали. По моему обращению в судебные инстанции относительно ребёнка Нури светит уголовное дело, а теперь прибавилось и покушение на убийство. Я думаю, что всё самое плохое закончилось. Я победитель! После того, как поправлюсь, хочу с моим ребёнком вернуться в Екатеринбург.

Как рассказала «Комсомольской правде» адвокат Эльфия Озель, глава рабочей группы по юридическим вопросам в Координационном совете российских соотечественников в Турции, Светлану она консультирует больше года.

- По моему совету она обратилась во все необходимые органы власти, ведётся уголовное разбирательство по отношению к её бывшему супругу, их общий ребёнок сейчас находится под охраной государства. После проверки и сбора всех документов он будет передан маме, - сказала Озель.

«КП» будет следить за развитием ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россиянка госпитализирована в турецкой Анталье с ножевыми ранениями

В нападении подозревают ее бывшего супруга (подробнее)