Появилось фото маленькой дочки больной раком Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк недавно вернулась к больной раком маме. Анна Заворотнюк в 2022 году переехала в Дубай вместе с мужем. Она заявляла, что вынуждена оставить родных и друзей, чтобы последовать за избранником. Теперь же девушка проводит время с семьей в загородном доме в Крекшино.

О здоровье Анастасии Заворотнюк почти ничего не известно. Лишь ее старшая дочь иногда прерывает молчание и делится сокровенным. Приехав в Россию, Анна Заворотнюк поспешила в загородный дом родительницы.

Она делится кадрами из особняка в Крекшино и рассказывала о том, какое она получает удовольствие от общения с родными. "Просто кайфую и наслаждаюсь!" - рассказывала девушка.

А еще дочь актрисы перебирала фотографии и наткнулась на свое детское фото, которым раньше никогда не делилась. На снимке маленькая дочь артистки позирует в домашней обстановке.

К слову, младшую дочь актрисы Милу родные прячут от публики. Анна ранее говорила о том, что не показывает сестру, так как ей не разрешают близкие. Этой осенью Мила будет праздновать свой первый юбилей. В октябре ей исполнится пять лет.

Все заботы о крошке сейчас легли на плечи бабушки - Валентины Борисовны. Мать Заворотнюк накануне празднования 80-летия увлеклась скандинавской ходьбой. "Это мы вчера ходили на прогулку с бабушкой! Зацените красный педикюр и ходьбу с палками на каблуках", - восхищается Анна, разместив трогательный кадр с бабушкой.

Что касается тяжело больной Анастасии, то поклонники ее не видели уже четыре года. Говорят, звезда сериала "Моя прекрасная няня" после нескольких операций на головном мозге с трудом передвигается. Изредка ее вывозят в инвалидном кресле на крыльцо дома подышать свежим воздухом.

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