«Все равно что искать иголку в стоге сена»: эксперт оценил шансы на спасение туристов с затонувшего у «Титаника» батискафа

Операция по поиску батискафа «Титан», затонувшего в глубинах Атлантического океана, продолжается. Фото: EAST NEWS

Операция по поиску батискафа «Титан», затонувшего в глубинах Атлантического океана, продолжается. Своим мнением о происходящем в эфире Радио «Комсомольская правда» поделился председатель Клуба Моряков-подводников в Санкт-Петербурге Игорь Курдин.

Он напомнил, что самостоятельно ориентироваться под водой аппарат не может. Запас хода, как и запас кислорода на борту «Титана» рассчитаны на четверо суток. Поэтому «чем больше проходит времени с момента потери связи, тем больше возрастает угроза очень трагического события».

Курдин добавил, что у батискафа нет системы очистки воздуха, а кислород поступает из подготовленных заранее запасов на борту. Электричество же идет от обычной аккумуляторной батареи.

– Время от момента начала погружения до момента потери связи составило всего 1 час 45 минут. За такое время этот тихоходный подводный аппарат, на мой взгляд, не мог погрузиться на максимальную глубину, – подчеркнул эксперт. – Возможно, что-то произошло в момент погружения. А поскольку «Титан» обладает системой самоспасения и до сих пор не оказался на поверхности, то, значит, произошло что-то непредвиденное.

По словам Курдина, поиски батискафа сейчас в основном осуществляются на поверхности, но его там нет. А найти аппарат на такой глубине, даже зная приблизительный район его погружения, это «все равно что искать иголку в стоге сена». Подобное могут осуществить только специальные суда, оборудованные мощными гидролокаторами. Однако информации о наличии у «Титана» собственного маяка пока нет.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

– Как отмечают зарубежные источники, это происшествие является следствием коммерческого туризма, – согласился Игорь Кириллович. – Профессиональные пилоты, команды, исследователи готовятся к погружению, как и подводники, которых долго учат и тренируют. А сажать в батискаф неподготовленных людей за большие деньги, значит подвергать их неоправданной опасности.

Комментируя пост в социальных сетях ирландского исследователя Рори Голдена, ранее заявившего, что также находится на борту «Титана», Курдин назвал его «чистой воды фейком».

– Не изобрели еще такой Интернет, чтобы его сигналы проходили через сотни метров водной толщи. Это звукоподводная связь, не более того. Сообщения в социальных сетях, тем более, с такой глубины – это даже не из области фантастики, а, скорее, психического расстройства.

Касательно действий, которые могут предпринять сами застрявшие в батискафе, эксперт предположил, что единственный вариант – это сбросить аварийный балласт и ждать, чтобы их нашли раньше, чем закончится кислород.

– Кстати, у наших подводников есть спасательные аппараты, когда атмосфера на лодке, например, после пожара, становится непригодной для дыхания. Срок их действия составляет 4-6 часов. Есть ли такие аппараты на борту «Титана», я очень сомневаюсь, – добавил Курдин.

Он рассказал, что если бы подобное происшествие случилось у нас, то на помощь пришли специальные спасательные суда как, например, «Янтарь». Это глубоководное исследовательское судно, принадлежащее Министерству обороны РФ, которое также используется и для помощи за рубежом. В частности, «Янтарь» применялся во время поиска аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», затонувшей в 2017 году в 1400 километрах от Буэнос-Айреса.

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