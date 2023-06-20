У британского миллиардера, находящегося на борту пропавшего батискафа, есть 96 часов на спасение

Среди пассажиров пропавшего батискафа был британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Фото: СОЦСЕТИ

Канадские военные присоединились к операции по поиску пропавшего сегодня батискафа.

Подводное судно с туристами на борту должно было опуститься к месту гибели знаменитого «Титаника», однако связь с ним была потеряна.

Стало известно, что среди пассажиров батискафа – британский миллиардер Хэмиш Хардинг.

Пока лишь сообщается, что «батискаф продолжает оставаться объектом спасательной операции и мобилизуются все варианты для его безопасного возвращения».

Хардинг известен своими экстравагантными и рискованными увлечениями: проживающий в ОАЭ миллиардер имеет лицензию пилота, побывал в космосе в качестве туриста, его имя трижды вносилось в Книгу рекордов Гиннеса. Так в июле 2019 года Хардинг стал руководителем миссии и пилотом экипажа, который установил действующий мировой рекорд скорости кругосветного полета самолета над обоими полюсами.

Подводный аппарат, на котором он находится, перестал выходить на связь после 1 часа и 45 минут погружения в водах Северной Атлантики. По некоторым данным, в батискафе «Титан» находятся пять человек. Считается, что у аппарата этой марки запасов воздуха хватит на то, чтобы продержаться под водой 96 часов.