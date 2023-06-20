«Не наработали на шампанское» киллеры Прилепина, только «на пивко»

Михаил Козырев * и поэтесса Вера Полозкова во время скандального интервью. Фото: YouTube

Думаю, многие уже видели диалог иноагента, радиопродюссера и журналиста закрытого в России «Дождя» Михаила Козырева* с поэтессой Верой Полозковой. Его сейчас в Генпрокуратуре, видимо, тоже смотрят и явно без реакции не оставят. Господин Козырев напоминает даме, что она 7 лет назад обещала выпить шампанского «когда Захару Прилепину прострелят бошку». Поэтесса, смущаясь и кокетничая говорит, мол не наработали исполнители на шампанское, но пивком, покушение на Захара и убийство его товарища, обмыть можно.

Я тупо прокрутил этот 26 секундный ролик три раза, надеясь, что смогу понять – чем же так провинился писатель перед этими людьми? Чем обидел, чем огорчил? Пытался постичь природу этой хтонической ненависти. Но нет, не было ненависти в этом диалоге. Тогда что породило такую жестокость?

У белорусского писателя Алеся Адамовича есть книга, выносящая сознание и ломающая психику читателя. Называется она длинно: «Каратели, радость ножа и жизнеописание новых гиперборейцев». Художественно-документальное описание массового истребления жителей белорусских деревень эсэсовцами Отто Дирливангера. Писатель пытается понять – зачем? И приходит к ужасающему выводу – все в рамках новой морали. Не нашей, людской, а вот этой, «ново-гиперборейской». Есть задача и потребность освободить «лебенсраум», жизненное пространство, и они его освобождают. Тщательно, ни одной живой души не пропуская. В этом процессе нет места угрызениям совести, нет места состраданию, самокопанию и рефлексии. На диалог Козырева и Полозковой можно посмотреть через повесть «Каратели» и все встанет на свои места: просто, Захара не должно быть на этом свете.

Захар Прилепин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подозреваю, что это утверждение распространяется и на меня, и на многие миллионы «ваты» и «сепаров».

Да и самой России, как таковой, быть не должно, по мнению людей с прекрасными лицами. Думаю, они даже внятно объяснить не смогут – почему нас не должно быть на свете? Мешаем, как муравейник на тропинке.

Есть такая распространенная претензия к Богу – «как он допускает такие мерзости и жестокости (приводится пример, один из многих тысяч)»? Допускает. Но и карателей во все времена прибирает очень быстро. Не дает особо плодиться сущностям из анти-миров. И если Божья воля исполнится с помощью Генпрокуратуры, меня это вполне устроит. Но радоваться, я совершенно точно не буду. Нет в правосудии повода для радости, не тот случай, не то время. У нас еще наши мертвые не оплаканы.

* признан Минюстом РФ иноагентом

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