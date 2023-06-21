Сергей Собянин: В 2023 году поедут третий и четвертый МЦД, Московский скоростной диаметр и метро во Внуково

Сегодня мэр Москвы отмечает день рождения. Желаем ему новых свершений на благо столицы и москвичей. Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

На прошедшем на прошлой неделе Петербургском международном экономическом форуме мэр Москвы Сергей Собянин во время общения с главным редактором и генеральным директором «Комсомольской правды» Олесей Носовой сообщил, что «Комсомолка» - его любимая газета! А еще мэр ответил на вопросы «КП» и рассказал о предстоящих важных изменениях в жизни столицы.

«ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ВЫПОЛНИМ»

- Сергей Семенович, ключевые программы города продолжаются, в том числе и социальные. С января увеличены столичные выплаты и пособия. Бюджет справляется с нагрузкой?

- Чем сильнее на нас давят, тем крепче мы становимся. Несмотря на все санкции, в прошлом году московский бюджет был полностью выполнен по доходам.

На этот год мы заложили в бюджет рост на 4,5%. По факту идем с ростом доходов на 6 - 7%. Это не повод расслабляться, но и чрезмерно волноваться тоже не стоит. Бюджет в Москве крепкий. Все социальные обязательства и планы развития будут выполнены.

- От чего в нынешней ситуации увеличиваются доходы бюджета?

- Мы же все 12 лет работаем над тем, чтобы увеличить бюджетные доходы.

Все вложения в город, начиная от благоустройства и заканчивая транспортом, кратно окупаются и привлекают частные инвестиции.

Создали систему льгот для промышленности, в результате растет производство, а вместе с ним и налоговые доходы в бюджет.

У нас в Москве самый активный и творческий малый бизнес. Каждый бизнесмен или самозанятый платит в бюджет вроде бы немного. Но когда речь идет о миллионах людей, то вместе они обеспечивают сотни миллиардов рублей доходов - четверть бюджета Москвы.

Есть традиционные налогоплательщики - банки, страховщики, строители, торговля, IT и многие другие. Все они работают в Москве, а значит, и налоги идут в бюджет города.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- А нефтяные и газовые компании?

- Доля нефтегазовых компаний в бюджете за эти годы снизилась с 17 до 3%. И, естественно, не является доминирующей. Но надо иметь в виду, что эти проценты заработанные. В Москве работают десятки тысяч людей, так или иначе занятых в нефтегазовой отрасли. Это и управляющие компании, и наука, и другие предприятия.

«ТРИ НОВЫХ РАДИУСА - В ПЕРСПЕКТИВЕ»

- Как продвигается подготовка к началу движения на очередных Московских центральных диаметрах - D3 и D4? Запуск ждем этой осенью? Уже вроде указатели на станциях меняют?

- Да, меняют, но пока обозначения D3 и D4 заклеивают лентой, чтобы не путать пассажиров.

Интересный у нас получается год. Во многих странах счастливы, когда одну новую линию запускают раз в 10 лет. А мы в Москве в этом году запускаем сразу три огромные ветки.

В марте открыли полноценное движение поездов по Большой кольцевой линии метро. Осенью поедут третий и четвертый диаметры МЦД. Коллеги из РЖД обещают успеть. Построены дополнительные железнодорожные пути, новые станции, пересадки на метро, подготовлен новый подвижной состав, системы управлением движением. Проложены соединительные ветки, чтобы из разрозненных радиальных направлений получились полноценные диаметры из Зеленограда в Раменское (МЦД-3) и из Апрелевки в Железнодорожный (МЦД-4).

Заканчивается реконструкция станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 и МЦД-4. Фото: Владимир НОВИКОВ

Частично реконструкцию станций и развитие сопутствующей инфраструктуры будем продолжать и после запуска. Именно так мы открывали МЦД-1 и МЦД-2. Но с самого начала на МЦД-3 и МЦД-4 будет работать московская билетная система и бесплатные пересадки на метро и МЦК.

- Большая кольцевая линия замкнулась. С каждым днем по ней ездит все больше пассажиров. А какие станции еще готовятся к открытию в этом году и на перспективу?

- В этом году выполним обещание жителям района Северный - откроем у них полноценную линию метро. Когда еще в конце нулевых годов стоял в пробках на Дмитровском шоссе, меня всегда поражал этот район. Огромные многоэтажки, и никаких перспектив для улучшения транспортной ситуации. Мне кажется, что люди там даже не верили, что что-то может измениться.

Северный речной вокзал, открытый после реконструкции в 2020 году, стал любимым местом отдыха москвичей и туристов. Фото: Владимир НОВИКОВ

Поработать пришлось немало. Сначала реконструировали Дмитровское шоссе, затем запустили МЦД-1. И в этом году завершаем строительство трех станций метро - «Яхромской», «Лианозово» и «Физтех» - на Люблинско-Дмитровской ветке.

И второй проект 2023 года - метро придет во Внуково. Будет удобно и местным жителям, и миллионам авиапассажиров одного из крупнейших аэропортов страны.

Перспектива - три новых радиуса. Троицкая ветка на юго-западе, Рублево-Архангельская - на северо-западе и Бирюлевская - на юге. Каждая из них - это улучшение качества жизни для 500 - 700 тысяч, а иногда и миллиона человек.

Кроме того, в планах несколько новых станций на действующих линиях: «Суворовская» для пересадки с Люблинско-Дмитровской ветки на Кольцевую, «Южный порт» и некоторые другие.

Московский скоростной диаметр сокращает время поездок в два-три раза. Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

- Московский скоростной диаметр поможет разгрузить пробки? Какой эффект после его запуска ожидается для города?

- Сегодня основной участок МСД уже пропускает более 300 тысяч автомобилей в день. Причем вполне комфортно. И примерно 85% этих автомобилей принадлежат москвичам, которые раньше использовали другие, более длинные и неудобные маршруты. В результате появления МСД на многих участках МКАД и ТТК средняя скорость движения выросла на 15 - 17%.

Когда откроем южный участок, то число автомобилей на МСД вырастет до 400 тысяч в день. По интенсивности движения скоростной диаметр войдет в тройку главных московских магистралей. И, конечно, это будет новая транспортная реальность для миллионов автомобилистов. Поездки на 20 - 30 минут там, где раньше приходилось тратить больше часа.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

О выборах и о себе

- Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября. Что повлияло на ваше решение о выдвижении своей кандидатуры на этот пост? Как город готовится к выборам с учетом сложившейся общей ситуации?

- Для меня это было непростое и очень ответственное решение. Мы переживаем сложный период истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями. В условиях санкционной войны нужно поддержать и развивать экономику нашего города, сохранить социальную защищенность москвичей, обеспечить поддержку ребят, которые с оружием в руках защищают нашу Родину.

Выборы пройдут в назначенный срок и строго по закону.

Сергей Собянин на строящемся участке от Павелецкого направления МЖД до МКАД. Фото: Максим МИШИН

- Немного о личном. Последние три года непростые - пандемия, санкции, СВО. Как вам удается все это выдерживать? Что дает силы?

- Силы придает получение реальных результатов и, конечно, доверие москвичей.

ВАЖНО

«Помощь нашим защитникам и их близким будет расширяться»

- Москва оказывает мощную поддержку участникам СВО и их семьям. Как она работает?

- После объявления мобилизации было много идей, как лучше всего помочь участникам СВО и их семьям. И оказалось, что главное - это личное, непосредственное общение. Нужно обязательно поговорить с людьми, узнать проблемы и сделать все, чтобы их решить.

Если маме далеко возить ребенка в детский садик, найти ей место поближе. Если есть проблемы с уходом за пожилой бабушкой, то обеспечить ей надомное социальное обслуживание. Если возникли проблемы с оформлением льгот, то помочь собрать документы. И так далее.

Для этого мы открыли Единый центр поддержки, куда можно обратиться и получить всю необходимую помощь (Береговой проезд, дом 8, строение 2, метро «Шелепиха»). Это не какое-то временное учреждение. Центр будет работать на постоянной основе, а программы помощи будут расширяться в зависимости от реальных потребностей наших защитников и членов их семей.

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