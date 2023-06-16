Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 9:57

Сергей Собянин на ПМЭФ-2023: "Комсомолка" - любимая газета

Сергей Собянин назвал "Комсомольскую правду" любимой газетой
Сергей ЧИКОВ
Собянин сказал главреду "КП" что “Комсомолка” – его любимая газета Фото: стоп кадр видео встречи на ПМЭФ

Собянин сказал главреду "КП" что “Комсомолка” – его любимая газета Фото: стоп кадр видео встречи на ПМЭФ

Мэр Москвы Сергей Собянин во время общения с главным редактором и генеральным директором “Комсомольской правды” Олесей Носовой в рамках ПМЭФ-2023 сообщил, что «Комсомолка» - его любимая газета!

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня 2023. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире.

16 июня на пленарном заседании ПМЭФ выступит президент России Владимир Путин и даст оценку российской экономике, а также затронет несколько иных важных тем. В том числе и спецоперацию на Украине. На сайте KP.RU будет доступна прямая трансляция выступления главы государства.