Сергей Собянин на ПМЭФ-2023: "Комсомолка" - любимая газета

Собянин сказал главреду "КП" что “Комсомолка” – его любимая газета Фото: стоп кадр видео встречи на ПМЭФ

Мэр Москвы Сергей Собянин во время общения с главным редактором и генеральным директором “Комсомольской правды” Олесей Носовой в рамках ПМЭФ-2023 сообщил, что «Комсомолка» - его любимая газета!

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня 2023. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире.

16 июня на пленарном заседании ПМЭФ выступит президент России Владимир Путин и даст оценку российской экономике, а также затронет несколько иных важных тем. В том числе и спецоперацию на Украине. На сайте KP.RU будет доступна прямая трансляция выступления главы государства.