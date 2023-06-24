"А работать кто будет? Овен?": Составлен рейтинг знаков Зодиака, которым везет при поиске работы

Мнения рекрутеров о том, в каких случаях для работника важен знак гороскопа, расходятся Фото: Shutterstock

Почти 15% российских работодателей при отборе будущих сотрудников смотрят... нет-нет, мы сейчас не про умение работать с нейросетями и все такое. Есть, оказывается, не менее важный момент - знак человека по гороскопу.

Это данные вполне солидного исследования, которое провели сервис автоматизации подбора и обработки резюме СберПодбор и сервис Работа.ру. Опрашивали руководителей компаний, HR-директоров и специалистов по персоналу во всех округах России.

Не верите? А вот мы вам сейчас и расскажем, что учитывают специалисты, с которыми вам, вполне вероятно, придется столкнуться на собеседовании.

Как следует из исследования, мнения рекрутеров о том, в каких случаях для работника важен знак гороскопа, расходятся. Примерно половина из тех, кто в принципе считает такое важным, уверены, что это надо всегда. Вторая половина к астрологии обращаются, если речь идет о конкретных должностях. Лидируют среди них - руководящие. Причем с огромным отрывом (см. графику). Более 70% верящих в гороскопы рекрутеров, приглашая на собеседование кандидата в топ-менеджеры, обязательно посмотрят его знак зодиака. В общем, хотите в руководители - сверьтесь на всякий случай с гороскопом, чтобы быть готовыми к неожиданным вопросам.

Опрос Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Идеального - с астрологической точки зрения - сотрудника специалисты по кадрам тоже видят по-разному. Но в тройке лидеров - Козерог, Лев и Овен. А сложнее всего убедить в своей идеальности рекрутеров будет Раку и Скорпиону. Почему? А вы почитайте, что им приписывают астрологи (мы специально выжимку сделали (см. «Веришь - не веришь»).

Я вот тоже про себя почитала... Пишут, что трудолюбива (маме бы моей кто это сказал), дотошна. Должна вроде как обожать уставы и четкие распорядки (ненавижу!). И не стремиться к признанию (да ладно?!). И вообще из меня может выйти идеальный библиотекарь (ужас, скука смертная) или медсестра (никогда не мечтала). Ох, наверное, я какая-то неправильная Дева.

- Подбирать таким образом сотрудников достаточно опасно, ведь люди на деле могут начать проявлять вовсе не те качества, которые от них ожидают, - говорит психолог-консультант Максим Свиридов. - Есть и еще один момент. Скорее всего, некоторым специалистам по персоналу не хватает собственного профессионального умения видеть людей. Оно и подменяется опорой на гороскопы - надо же на основе чего-то принимать решения!

Конкретно Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ

А работать кто будет? Овен?

Какие качества приписывают нам гороскопы

ОВЕН. Амбициозны, стремятся к лидерству. С удовольствием ввязываются во что-то новое, не боясь конкуренции. Но лучше не пытаться им объяснять, что они в чем-то не правы. И вообще не любят подчиняться.

ТЕЛЕЦ. Буквально притягивают к себе деньги. Скрупулезны, усидчивы, вдумчивы. Но не очень общительны, часто в себе. Однако любят обратную связь - хотят знать, что их усилия приносят плоды.

БЛИЗНЕЦЫ. Легко создают что-то новое, придумывают необычные решения. Не любят дедлайны и прочие формальности. Способны придумать гениальный проект, а потом... потерять к нему интерес.

РАК. Любят помогать ближним, обладают хорошей фантазией. Но несобранны и часто витают в облаках. Не любят жестких графиков. А вот всякого рода творчество «без границ» - пожалуйста.

ЛЕВ. Гордые, самолюбивые, уверенные в себе. Часто выбиваются на позиции, где надо быть на виду и собирать вокруг себя команду. У них это само собой получается. Любят порядок и систему.

ДЕВА. Ответственные, въедливые. Любят четкие правила. Отсутствие регламента их пугает. Умеют все раскладывать по полочкам. Предпочитают оставаться в тени, общественное признание их не волнует.

ВЕСЫ. Амбициозные, но уравновешенные. Умеют убеждать и сглаживать конфликты. Хорошие посредники. Но деньгами обычно распоряжаются нерационально.

СКОРПИОН. Отличная память, аналитический ум. Легко идут на риск. Но работать в команде не любят и неважно налаживают связи: им это незачем.

СТРЕЛЕЦ. Импульсивные, их привлекает все неожиданное и неизведанное. А вот выполнять рутинные обязанности - увольте! Способны хорошо делать только то, что им лично интересно.

КОЗЕРОГ. Амбициозные, самоуверенные, но терпеливые. Как правило, успешные менеджеры - умеют управлять командой. Девиз: чем сложнее, тем интереснее. Редко прислушиваются к чужим советам, Козерогу важно сделать все по-своему.

ВОДОЛЕЙ. Непредсказуемые, импульсивные. Интересно мыслят, но долго удерживать такого сотрудника на одном месте - сложная задача. И необходимой для бизнеса хватки им обычно не хватает.

РЫБЫ. Творческие, яркие. Монотонную работу в офисе ненавидят. Многое принимают близко к сердцу, в том числе и критику. И в состоянии стресса часто идут на необдуманные решения.