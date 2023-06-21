Украина выдвигает все более странные требования к НАТО

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два разных подхода к «вступлению Украины в НАТО» продемонстрировано в нынешнем Киеве. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который еще недавно позировал в прожженном и грязном камуфляже с грязью на лице в стиле Зеленского «пишу вам из горящего танка», вдруг оказался в нормальной одежде и дома, где вещал из кабинета, что для вступления Украины в НАТО надо снова выходить на Майдан в Киеве.

- Нам Байден прямо говорит: коррупция – это главная проблема, которая сдерживает Украину от принятия в НАТО. И экономить или упрощать путь этим вопросом он не согласен. Думаю, когда первая волна обиды, а она определённо есть, потому что мы так тяжело бьёмся с превосходящим врагом, мы так много делаем для общей цивилизационной цели, что нам могли бы смягчить условия, но когда эта первая волна пройдёт, мы сразу ощущаем – невозможно принять в НАТО страну, которая на закупке оружия крадёт миллиарды, - заявил он и припомнил с намеком. - Мы помним с чего начался Майдан? С того, что в Вильнюсе мы не получили евроассоциацию из-за отказа Януковича. Когда он отказался, общество выбросило Януковича и выполнило домашнее задание, и всё равно получило евроассоциацию. Сейчас снова Вильнюсский саммит не даст нам сигнал о вступлении в НАТО. Что должно произойти? Общество должно сгруппироваться и добиться выполнения домашнего задания. В первую очередь, демократия во всех её проявлениях и борьба с коррупцией во всей её сложности.

Совсем не патриотично выступил бывший генпрокурор. Украинцы у него виноваты оказались. Не все, конечно, а укровласть, но ведь украинская же.

Совсем другое дело глава Министерства иностранных дел Дмитро Кулеба (кто не знает, это не ругательство, а фамилия). Это недоразумения дипломатии международного масштаба в эфире телеканала ICTV заявило, что это не Украина, а НАТО должно привести свои нормативы к тому, чтобы быть достойным пригласить Киев в состав блока.

- Нам нужна очень простая вещь – нам в Вильнюсе нужен шаг к членству. Реальный шаг к членству. Решения Бухареста 2008 года себя отжило, и НАТО должно привести свои документы, свою политику в соответствии с новой реальностью для того, чтобы приблизить момент членства Украины в Альянсе, – объявил Кулеба. - Что касается временных рамок, то мы считаем, что Украина по всем критериям ключевым готова получить приглашение к членству в НАТО уже на этом саммите в Вильнюсе, но для этого нужно политическое решение. Вот, где остановятся в конце концов союзники в этом политическом решении – это и есть предмет нашей работы с ними сейчас.

В общем, все, как в фильме «За двумя зайцами», действие которого происходит по совпадению (по совпадению ли - ?) в Киеве: «Барышня уже легли и просют». «Барышня», как утверждает Кулеба, готова.

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