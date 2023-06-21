Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором": К чему приведет бездумный шаг президента США

Вряд ли в Пекине это оскорбление предпочтут «не заметить» Фото: REUTERS

В понедельник, приняв находившегося с визитом в Пекине госсекретаря США Энтони Блинкена, председатель КНР Си Цзиньпин попросил гостя передать привет президенту Джо Байдену. И уже через два дня получил от американского лидера в ответ: «Диктатор!». Как-то странно хозяин Белого дома пытается наладить отношения с Китаем, которые, по оценке китайского МИД, сейчас находятся на самой низшей точке со времени установления дипотношений между двумя странами.

Блинкен, первый госсекретарь, посетивший КНР за последние пять лет, не скрывал цель своей миссии - нормализовать отношения и решить наиболее острые проблемы, накопившиеся между Вашингтоном и Пекином. Причем американцы проявили настойчивость и явную заинтересованность в организации его визита. Товарищ Си, в последний момент все-таки принявший заокеанского гостя, дал оценку переговорам: «Две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо». И вот теперь шеф Блинкена дает свою: «Очень важно то, что сейчас он (Си Цзиньпин) находится в ситуации, когда хочет снова иметь отношения». Получается, это Пекин домогался переговоров, а не Вашингтон.

Байден, выступая перед своими сторонниками в Калифорнии, пояснил причину, по которой китайцы «хотят снова иметь отношения»: «Китай испытывает реальные экономические трудности». Так что пусть товарищ Си не прикидывается, что он не очень-то и добивается благосклонности американцев. И вообще чувствует он себя неуверенно и был обескуражен, когда США обнаружили и сбили над своей территорией китайские аэростаты, разъяснял Байден. «Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Оно сбилось с курса», - сказал он.

Тут лидер «свободного мира» явно пустил «дипломатического петуха». Ну не обращаются к лидеру другой страны, с которой ты, якобы, пытаешься наладить отношения, с явно оскорбительным определением. Раньше у Байдена в ходу было другое - «авторитарные лидеры», так он уже давно называл лидеров России и Китая. А сам себя позиционировал как инициатора и главу «альянса демократий», которые противостоят «авторитарным режимам». Теперь, получается, президент США понял, что на самом-то деле имеет дело с «диктатурами»?

Вряд ли в Пекине это оскорбление предпочтут «не заметить». Может, по китайской традиции сделают вид, что не заметили, чтобы не отвечать в том же хамском духе. Но выводы уж точно сделают. Впрочем, судя по нынешнему внешнеполитическому курсу Пекина, уже сделали, просто еще больше укрепятся в его верности: доверять США нельзя ни в чем, но и доводить по своей инициативе дело до открытого конфликта не надо.

Байдену, если помним, не впервой оскорблять лидеров великих держав. То ли ему кто-то подсказывает нужные слова, то ли они у него, в силу возраста, сами с языка срываются. Но китайцы, которых только что Блинкен заверял, что США не признают независимость Тайваня и предложил перевернуть страницу с историей об «аэростатах-шпионах», будут прислушиваться все же к тому, что говорит американский президент, а не его подчиненный. Кстати, в истории с злополучным «воздушным шариком» в поведении американцев в конце января-начале февраля тоже было много моментов, которые они предпочли не комментировать. Только когда дорогущими ракетами военные все же сбили копеечный, в сравнении с ними, зонд, злостно нашпионивший над всей Америкой, в Вашингтоне сделали вид, что все у них было под контролем. Действительно, ведь не знать, что происходит, «это большой позор» не только для диктаторов, но и для демократов.

Что-то подсказывает, что и на этот раз не выйдет каменный цветочек у Блинкена-мастера, а отношения Вашингтона с Пекином как были на низшей точке, так там и останутся. Ведь предупредил товарищ Си при встрече американского госсекретаря, что взаимодействие двух стран должно основываться на «взаимном уважении и искренности». Вот и ломай теперь голову: то ли Блинкен не передал эти слова Байдену, то ли Байден хоть и обзывает Си «диктатором», но делает это уважительно и искренне?