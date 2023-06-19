Китай отсчитал США, как школьника: Вашингтон склонил голову перед Пекином

До последнего момента было неизвестно, примет ли председатель КНР госсекретаря США Фото: REUTERS

Еще в ноябре прошлого года лидеры Китая и США, встретившись на Бали накануне саммита «Большой двадцатки», договорились о том, что американский госсекретарь Блинкен посетит Китай. Визит нужен был Вашингтону, потому что уже тогда его противоречия с Пекином по Тайваню грозили срывом в «горячую» фазу из-за постоянных провокаций американцев. Китаю приходилось отвечать полномасштабными военными учениями, в ходе которых имитировался военный разгром сил Тайбэя. Прошло всего-то семь месяцев, и Блинкен наконец-таки попал в Пекин.

Сначала свой вояж в столицу «поднебесной» он отменил сам - в знак протеста против китайского воздушного «шара-шпиона», который американцы сбили ракетой. Потом не торопились уже китайцы. А отношения двух стран продолжали стремительно ухудшаться. Потом в марте был визит Си Цзиньпина в Москву с его словами о «переменах, которые бывают раз в сто лет». В Вашингтоне совсем уж забеспокоились, тем более что Китай последовательно отказывал ему в прямых контактах со своим министром национальной обороны генералом Ли Шанфу, которого США с 2018 года держат под санкциями из-за закупок российского оружия. И так продолжалось до последнего времени: американцы очень хотели, но так и не могли. Пока в Пекине, выдержав значительную паузу, не дали Блинкену «добро».

Дипломата из США такого высокого уровня не принимали в Китае с 2018 года. И никогда с момента установления дипломатических отношений между двумя странами их отношения не находились на таком низком уровне. Сообщая об этом, китайский официоз Global Times пишет, со ссылкой на министра иностранных дел КНР Цинь Гана, что такое положение «не соответствует фундаментальным интересам народов двух стран, а также общим ожиданиям международного сообщества».

Спору нет, когда две крупнейшие экономики мира, к тому же обладающие ядерным потенциалом и мощнейшими армиями, переходят от вполне приемлемой конкуренции практически к открытой вражде и одна из сторон, чтобы сохранить лидерство, начинает применять против другой явно ковбойские методы, это угроза всем. Именно США в последнее время провозгласили в качестве своих целей в отношениях с Китаем его технологическое «обескровливание», фактически объявили ему «войну микрочипов», стали рассматривать всех китайских студентов и специалистов в США как «шпионов». А как иначе? Ведь все без исключения хозяева Белого дома не перестают твердить об «исключительности» своей страны и открыто заявляют, что не позволят ни одной стране мира бросить вызов глобальному первенству Вашингтона. Но вызов уже брошен, и что с этим делать?

Вспомним, с чего начинал Блинкен в своих контактах с китайскими коллегами в марте 2021 года на Аляске. На первой же встрече с дипломатами из Пекина после прихода к власти администрации Байдена, он в неприемлемой форме нахамил им, обвинив Китай и в нарушении прав человека, и в кибератаках, и в давлении на американских союзников. Ну и получил в ответ от китайцев «по заслугам». Переговоры кончились ничем. А отношения двух стран после той дипломатической ссоры пошли в пике. Особенно когда американцы решили откровенно дразнить китайцев визитами своих высокопоставленных политиков в Тайбэй, которые намекали на то, что США поддерживают стремление Тайваня к независимости.

Вот и пришлось китайскому МИД напомнить американскому коллеге в ходе шестичасовой беседы, «что тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая, самым важным вопросом и самым значительным риском в отношениях между Китаем и США». И что Блинкен? Да проглотил он это и не поперхнулся. Даже товарища Цинь Гана пригласил нанести ответный визит, правда, когда, не уточняется. И это после того, как китайский дипломат без обиняков указал на «неуместные аспекты политики США в отношении Китая». Обратите внимание, на какие: «отсутствие рациональности и профессионализма, тогда как эта политика в значительной мере поражена предвзятостью, экстремизмом и идеологической мотивацией». Увесистые такие «дипломатические оплеухи». И ничего, Блинкен улыбался.

Итоги визита госсекретаря оцениваются обеими сторонами сдержанно. Главное, что обе они говорят о необходимости вернуться к нормальности в двусторонних отношениях. Но это, безусловно, для китайцев означает прежде всего равноправие, невмешательство во внутренние дела и уважение принципа «одного Китая». Поэтому без стеснения та же Global Times приводит оценки китайских экспертов, что визит Блинкена вызван острой необходимостью США взаимодействовать с Китаем, чтобы получить «окно возможностей» для спасения двусторонних отношений от перехода в состояние «хуже не бывает».

То есть это не американцы теперь «одаривают» своим вниманием соискателей их благосклонности, а сами топчутся в прихожей товарища Си, чтобы быть им принятыми. До последнего момента было неизвестно, примет ли председатель КНР госсекретаря США. Все же снизошел, поговорил и дал свою оценку: «Две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо».

Скуповато, правда? И никаких сдавливаемых восторгов по поводу «дружбы и сотрудничества». «Согласие по некоторым конкретным вопросам…» Это и есть новые реалии, подтверждающие, что Вашингтон лишают звания «глобального падишаха». Взаимодействие двух стран, как заявил товарищ Си внимательно слушавшему его Блинкену, должно основываться на «взаимном уважении и искренности». Пусть теперь расскажет об этом Байдену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем США лезут в Карабах и шантажируют армян новой операцией

Источник "КП": США пытаются напрямую вмешаться в переговоры Баку и Степанакерта (подробнее)

Запад жестоко обманул Украину: бюрократия нанесла удар по раненым солдатам ВСУ

Politico: украинских военных могут заставить платить по счетам за лечение в Германии (подробнее)