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В мире21 июня 2023 9:30

Со дна океана раздается стук: Миллиардеры с пропавшего у "Титаника" батискафа подписали согласие на смерть

Собрали последние новости о судьбе пропавшего у корабля "Титаник" батискафа с миллиардерами на борту
Максим ПЛОТНИКОВ
Пока западные политики решают, кому из них достанется орел славы за спасение «Титана», дело об исчезновении батискафа приобретает все более зловещий характер

Пока западные политики решают, кому из них достанется орел славы за спасение «Титана», дело об исчезновении батискафа приобретает все более зловещий характер

Фото: REUTERS

Операция по поиску батискафа, направлявшегося к «Титанику», продолжается уже вторые сутки, создавая напряженную «гонку со временем» для спасателей. Они сами так назвали эти поиски, поскольку с каждой минутой, исчисляемой до момента истощения кислорода в «Титане», уменьшается и вероятность обнаружения аппарата.

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Утро среды началось с новостей телеканала CNN о том, что ищущие батискаф спасатели услышали «акустическую обратную связь». По данным внутренней правительственной записки, звуки были похожи на стук, а значит, выжившие сохраняют надежду на спасение. Береговая охрана США подтвердила, что канадский самолет действительно зафиксировал подводные шумы в районе поиска «Титана», но назвал эту радость преждевременной.

– Операции дистанционно-управляемого подводного аппарата были перемещены в попытке выяснить происхождение шумов. Эти поиски дали отрицательные результаты, но они продолжаются», – говорится в сообщении службы. – Данные с Р-3 передали экспертам ВМС США для дальнейшего анализа, который будет учитываться в будущих планах поиска.

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Несмотря на то, что дело приобрело общегуманитарный характер, Запад в привычной для него манере не обошелся и без политической подоплеки. Так, по данным Daily Telegraph, власти США запретили британской компании отправить свой аппарат на спасение пропавшего батискафа. Компания Magellan Limited была готова приступить к операции еще в первый день пропажи и даже получила необходимое разрешение министерства обороны Великобритании.

В этот раз американцы решили отдать предпочтение своим французским коллегам. Париж направил в район поисков океанографическое судно Atalante с глубоководным автономным аппаратом. Однако прибудет оно туда сегодня не раньше 21:00 мск.

Пока западные политики решают, кому из них достанется орел славы за спасение «Титана», дело об исчезновении батискафа приобретает все более зловещий характер. В СМИ появляется все больше информации о том, что аппарат вообще не мог совершать подобные погружения.

ПРОБЛЕМЫ С КОРПУСОМ

Американская телекомпания NBC, ссылаясь на интервью 2020 года самого основателя OceanGate Стоктона Раша, сообщила, что корпус батискафа демонстрировал признаки «циклической усталости». И уже тогда максимальная глубина погружения «Титана» была снижена до 3 000 метров. Напомним, что обломки «Титаника» расположены на глубине 3 800 метров.

Первые туристы, заплатившие 100 тысяч долларов за билет, должны были отправиться к затонувшему «Титанику» еще в 2018 году. В итоге сроки переносились несколько раз, а первое погружение было осуществлено лишь в 2021 году. Однако, судя по технической документации, корпус батискафа так и не улучшили, хотя во всех регламентах его предельная глубина внезапно увеличилась до 4 000 метров.

В СМИ появляется все больше информации о том, что аппарат вообще не мог совершать подобные погружения

В СМИ появляется все больше информации о том, что аппарат вообще не мог совершать подобные погружения

Фото: REUTERS

Более того, выяснилось, что еще в 2018 году нанятый для испытаний пилот глубоководных аппаратов Дэвид Локридж предупреждал о риске для путешественников из-за недостатков корпуса батискафа. Эксперт заявил, что OceanGate отказалась проводить все необходимые проверки прочности, что на экстремальных глубинах может иметь катастрофические последствия.

Локридж рассказал, что иллюминатор «Титана», в который путешественники должны были увидеть затонувший лайнер, получил сертификат надежности лишь для глубины 1 300 метров. Когда специалист заявил об опасности батискафа, его попросту уволили, «дав 10 минут, чтобы немедленно очистить свой стол». Компания посчитала, что оплачивать дополнительные работы было слишком накладно.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

СОГЛАСИЕ НА СМЕРТЬ

Потратившиеся предприниматели решили действовать на свой страх и риск и все же запустили экспедиции на морское дно. К удивлению, погружения в 2021 и 2022 году завершились благополучно.

На борту находится пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардин, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын Сулейман, французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе, а также сам основатель проводившей рейс компании Стоктон Раш. Будто предчувствуя (или зная) возможную трагедию, в этом году юристы OceanGate потребовали от путешественников подписать отказ от претензий.

«Это экспериментальное судно не было одобрено или сертифицировано. Путешествие на нем может привести к травмам, эмоциональным потрясениям или даже вашей гибели» – документ с таким предупреждением должен подписать каждый решивший отправиться к «Титанику». При этом цена за билет выросла и составила уже 250 тысяч долларов.

По данным iNews, лишь на первой странице отказа слово «смерть» употреблялось три раза.

ГЛУБОКОВОДНАЯ МЕРЗЛОТА

Бывший офицер-подводник и руководитель проекта по спасению подводных лодок ВМС Австралии Фрэнк Оуэн заявил телеканалу Sky News, что наиболее серьезными проблемами сейчас являются снижение температуры внутри батискафа, а также медленные темпы поисков.

«Если «Титан» застрял в обломках лайнера на морском дне, его будет тяжело извлечь на поверхность. Но есть вероятность, что в случае освобождения батискаф сможет всплыть. Тогда наличие прожекторов и радиолокационных отражателей позволит поисково-спасательным командам извлечь аппарат», – отметил подводник.

Однако Оуэн считает, что поиск подходящего судна, его загрузка необходимым снаряжением и отплытие на дальнее расстояние может занять не менее суток, и уже будет поздно.

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