Пока западные политики решают, кому из них достанется орел славы за спасение «Титана», дело об исчезновении батискафа приобретает все более зловещий характер Фото: REUTERS

Операция по поиску батискафа, направлявшегося к «Титанику», продолжается уже вторые сутки, создавая напряженную «гонку со временем» для спасателей. Они сами так назвали эти поиски, поскольку с каждой минутой, исчисляемой до момента истощения кислорода в «Титане», уменьшается и вероятность обнаружения аппарата.

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Утро среды началось с новостей телеканала CNN о том, что ищущие батискаф спасатели услышали «акустическую обратную связь». По данным внутренней правительственной записки, звуки были похожи на стук, а значит, выжившие сохраняют надежду на спасение. Береговая охрана США подтвердила, что канадский самолет действительно зафиксировал подводные шумы в районе поиска «Титана», но назвал эту радость преждевременной.

– Операции дистанционно-управляемого подводного аппарата были перемещены в попытке выяснить происхождение шумов. Эти поиски дали отрицательные результаты, но они продолжаются», – говорится в сообщении службы. – Данные с Р-3 передали экспертам ВМС США для дальнейшего анализа, который будет учитываться в будущих планах поиска.

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Несмотря на то, что дело приобрело общегуманитарный характер, Запад в привычной для него манере не обошелся и без политической подоплеки. Так, по данным Daily Telegraph, власти США запретили британской компании отправить свой аппарат на спасение пропавшего батискафа. Компания Magellan Limited была готова приступить к операции еще в первый день пропажи и даже получила необходимое разрешение министерства обороны Великобритании.

В этот раз американцы решили отдать предпочтение своим французским коллегам. Париж направил в район поисков океанографическое судно Atalante с глубоководным автономным аппаратом. Однако прибудет оно туда сегодня не раньше 21:00 мск.

Пока западные политики решают, кому из них достанется орел славы за спасение «Титана», дело об исчезновении батискафа приобретает все более зловещий характер. В СМИ появляется все больше информации о том, что аппарат вообще не мог совершать подобные погружения.

ПРОБЛЕМЫ С КОРПУСОМ

Американская телекомпания NBC, ссылаясь на интервью 2020 года самого основателя OceanGate Стоктона Раша, сообщила, что корпус батискафа демонстрировал признаки «циклической усталости». И уже тогда максимальная глубина погружения «Титана» была снижена до 3 000 метров. Напомним, что обломки «Титаника» расположены на глубине 3 800 метров.

Первые туристы, заплатившие 100 тысяч долларов за билет, должны были отправиться к затонувшему «Титанику» еще в 2018 году. В итоге сроки переносились несколько раз, а первое погружение было осуществлено лишь в 2021 году. Однако, судя по технической документации, корпус батискафа так и не улучшили, хотя во всех регламентах его предельная глубина внезапно увеличилась до 4 000 метров.

В СМИ появляется все больше информации о том, что аппарат вообще не мог совершать подобные погружения Фото: REUTERS

Более того, выяснилось, что еще в 2018 году нанятый для испытаний пилот глубоководных аппаратов Дэвид Локридж предупреждал о риске для путешественников из-за недостатков корпуса батискафа. Эксперт заявил, что OceanGate отказалась проводить все необходимые проверки прочности, что на экстремальных глубинах может иметь катастрофические последствия.

Локридж рассказал, что иллюминатор «Титана», в который путешественники должны были увидеть затонувший лайнер, получил сертификат надежности лишь для глубины 1 300 метров. Когда специалист заявил об опасности батискафа, его попросту уволили, «дав 10 минут, чтобы немедленно очистить свой стол». Компания посчитала, что оплачивать дополнительные работы было слишком накладно.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

СОГЛАСИЕ НА СМЕРТЬ

Потратившиеся предприниматели решили действовать на свой страх и риск и все же запустили экспедиции на морское дно. К удивлению, погружения в 2021 и 2022 году завершились благополучно.

На борту находится пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардин, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын Сулейман, французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе, а также сам основатель проводившей рейс компании Стоктон Раш. Будто предчувствуя (или зная) возможную трагедию, в этом году юристы OceanGate потребовали от путешественников подписать отказ от претензий.

«Это экспериментальное судно не было одобрено или сертифицировано. Путешествие на нем может привести к травмам, эмоциональным потрясениям или даже вашей гибели» – документ с таким предупреждением должен подписать каждый решивший отправиться к «Титанику». При этом цена за билет выросла и составила уже 250 тысяч долларов.

По данным iNews, лишь на первой странице отказа слово «смерть» употреблялось три раза.

ГЛУБОКОВОДНАЯ МЕРЗЛОТА

Бывший офицер-подводник и руководитель проекта по спасению подводных лодок ВМС Австралии Фрэнк Оуэн заявил телеканалу Sky News, что наиболее серьезными проблемами сейчас являются снижение температуры внутри батискафа, а также медленные темпы поисков.

«Если «Титан» застрял в обломках лайнера на морском дне, его будет тяжело извлечь на поверхность. Но есть вероятность, что в случае освобождения батискаф сможет всплыть. Тогда наличие прожекторов и радиолокационных отражателей позволит поисково-спасательным командам извлечь аппарат», – отметил подводник.

Однако Оуэн считает, что поиск подходящего судна, его загрузка необходимым снаряжением и отплытие на дальнее расстояние может занять не менее суток, и уже будет поздно.

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