«От первого компьютера до криптотехнологий: Как россиянин создал один из самых успешных бизнесов в мире

Просмотр рекламы, аффилейт, трейдинг, фонды, банки и рынок крипты – так в нескольких словах можно охарактеризовать предпринимательский путь создателя лидирующего проекта. Его ежемесячная аудитория –500 тысяч – 600 тысяч посещений и это не предел.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Созданием своего бизнеса Александр увлекся еще во время учебы в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. Как только в России появился доступ в Интернет, Едемский стал искать в нем возможности заработка.

- Начинал с партнерских программ: были компании, которые платили пользователям за действия – за просмотр рекламы по всплывающей ссылке, например, - рассказывает он. - Каждый час можно было получать за просмотр рекламы какие-то деньги. Вместе с друзьями придумал использовать специальную программу, которая имитировала действия пользователя. Но хитрить долго не получилось, подобные разработки стали банить.

Тогда на помощь пришел аффилейт-маркетинг (партнерский маркетинг). Это создание сайта по определенной тематике, на котором размещали ссылки на продукт той или иной компании. Если пользователь переходит по ссылкам и совершает покупку, то владельцу сайта – процент от стоимости товара.

Едемский очень быстро понял, что такой бизнес можно масштабировать и он начал создавать такие сайты самостоятельно.

ПЕРВЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАРАБОТКИ

Предприниматель поначалу действовал в одиночку и монетизация была относительно небольшой.

- Это был 2008 год, - вспоминает Александр. – Помимо своего дела, я работал по найму в штате одной из компаний. Постепенно своих заработков становилось все больше. Через год я вышел на хороший доход от своей работы по сайтостроительству и продаже рекламы в интернете. И с работы по найму уволился. Сконцентрировался на аффилейт-маркетинге. Своих рук уже не хватало. Под конкретные задачи начал нанимать сотрудников на аутсорсинг. А потом уже набрал работников в штат. И дело пошло!

За 10 лет Едемский набирал обороты, создав несколько десятков успешных информационно-медийных проектов. Каждый из них занимал лидирующие SEO-позиции. Трейдинг, фондовая биржа, трейдинг на биржах форекс-направления, кредиты, банковские карты, банки – вот лишь некоторые направления проектов. Но и это еще не все. Параллельно Едемский и его команда инвестировали деньги в приобретение красивых доменных имен. Хотелось не просто создавать сайты, но чтобы у них было красивое и запоминающееся доменное имя.

КРИПТОПРЫЖОК

В 2017 году появилась возможность перекупить домен с именем Crypto.ru. Запуск проекта произошел в середине лета 2021 года. Начиная работу над сайтом, Александр поставил цель: слово «криптовалюта» у каждого пользователя должно ассоциироваться с его ресурсом.

- Сайт crypto.ru появился в нужное время в нужном месте - как раз тогда тема криптовалюты стала популярной, - рассказал Александр. - На платформе публиковалось большое количество новой информации, благодаря чему он быстро набирал подписчиков.

Прошло всего 1,5 года и crypto.ru стал лидером по своей тематике в рунете. К этому времени Александр и его команда поднаторели до настоящих экспертов в этой сфере. Огромным плюсом проекта стало то, что ресурс был создан на собственные деньги, без привлечения инвестиций. Но секрет успеха не только в этом.

- В основе успешности crypto.ru, - отметил Едемский, - Лежит инновационная технология построения команды, которая этот ресурс делает. Визуально платформа выглядит как самая обыкновенная. А на самом деле там работает команда из сорока человек – действует по определенным алгоритмам, по цепочке, как конвейер. Там тысячи страниц, тысячи текстов!

ВСЕ ДЕЛО В КОМАНДЕ

Известная бизнес-истина гласит: какую команду соберете, так дело и пойдет. Для Александра этот пункт стал ключевым. Очень сложно было выбрать двадцатку лучших сотрудников из сотен претендентов.

А учитывая, что это было время пандемии и локдаунов, то искать приходилось в удаленном формате.

- Здесь самое важное – люди, - подчеркивает Едемский. - Потом уже можно говорить о заслуге технологий. Стратегические компетенции в нашей компании – это сбор команды и методика, по которой мы работаем. А стратегический маркетинг у нас – в области SEO-трафика максимальной концентрации. Таким образом, первый главный критерий нашего успеха – команда, второй – технологии, третий – правильно поставленная цель.

А еще скрупулезность и перфекционизм. Без них в любом деле добиться успеха невозможно.

Сейчас crypto.ru зарабатывает на баннерной рекламе, на аффилейт-маркетинге. Теперь это уже не просто ссылки с переходом на страницу бренда, а портал с обзорами тех или иных продуктов. И если пользователь в итоге переходит по клику на сайт продавца или производителя, то команда получает часть прибыли или фиксированную оплату за это действие пользователя. В процентом соотношении заработок от этих источников составляет 60 и 40 – в пользу доходов от аффилейт-маркетинга. Но в будущем пропорции могут поменяться.

ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК ЧАСТЬ РАБОТЫ

Сегодня Едемский и Ко – не только команда, создающая лидирующий в своем сегменте сайт, но и реальные арбитры, которые помогают бизнесменам по всей стране, информируя, обучая и консультируя их. Александр привлекает к сотрудничеству профессиональных адвокатов- лучших специалистов в России по цифровому праву. Таким образом, все желающие пользователи могут получить у них консультацию по волнующим вопросам.

- Изначально наше преимущество было в технологии построения сайтов, - говорит Александр Едемский. - Потом все свои силы, всю душу мы вложили в масштабный проект. Кроме того, на crypto.ru налажена обратная связь с участниками рынка - размещена база отзывов на работу.

Просветительский проект Александра Едемского помогает более 500-600 тысячам пользователей ежедневно избежать финансовых ошибок, сохранить свои деньги и не попасться в сети мошенников, которых на рынке сегодня огромное количество.