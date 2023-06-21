Пассажирские самолеты, беспилотники и школа для айтишников: Якутия заключила на ПМЭФ-2023 соглашений на 93 млрд рублей

Глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих подписали соглашение, которое поможет развивать в Якутии беспилотную авиацию. Фото: Telegram-канал Айсена Николаева

Петербургский международный экономический форум в этом году прошел в новых реалиях. Россия живет под давлением беспрецедентных западных санкций, изменивших привычные международные связи. Состав иностранных участников форума изменился, на первый план вышли отечественные инвесторы, готовые вкладывать средства в масштабные проекты развития российских регионов. Для Якутии ПМЭФ-2023 прошел насыщенно и чрезвычайно эффективно. Экономика республики динамично развивается, и заключенные на полях форума соглашения это подтверждают. Общая сумма подписанных на форуме договоров – более 93 миллиарда рублей.

Делегация региона заключила 12 соглашений по стратегически важным направлениям, среди которых - развитие транспортной системы самого большого и самого арктического региона России, внедрение новых IT-технологий, снижение стоимости северного завоза и многое другое.

«Экономика нашей страны растет, и это хорошо видно на примере Якутии – наша промышленность по итогам 2022 года выросла более чем на 10%, - рассказал глава Якутии Айсен Николаев. – Президент Владимир Путин сделал акцент на социальной поддержке простых людей. Для нас это ключевой приоритет. В 2022 году на социальную сферу направили около половины бюджета Якутии – 150 миллиардов рублей. Это позволяет нам с каждым годом наращивать количество новых школ, детских садов, больниц и другой важнейшей инфраструктуры. Будем обеспечивать и комфортные условия для ведения бизнеса, на что также обратил внимание президент. Якутия активно работает в данном направлении. Это позволило войти нам в Топ-5 по качеству регуляторной среды в Национальном рейтинге АСИ».

НОВЫЕ ТУ-214 ДЛЯ АВИАКОМПАНИИ «ЯКУТИЯ»

Один из важнейших итогов ПМЭФ для экономики республики - соглашение с ПАО «Туполев» о покупке новых пассажирских самолетов. До 2030 года предприятие построит и поставит для авиакомпании «Якутия» 12 среднемагистральных узкофюзеляжных лайнеров Ту-214. Свои подписи под документом на полях форума поставили глава республики Айсен Николаев и управляющий директор ПАО «Туполев» Вадим Королёв. Увеличение парка воздушных судов позволит авиакомпании «Якутия» расширить сеть маршрутов и открыть для пассажиров новые направления.

«В период западных санкций вопрос осуществления безопасности авиаперевозок является одним из ключевых. Президент России поставил задачу развивать собственную авиацию, строить и использовать суда российского производства. Это соглашение будет работать на развитие территориальной транспортной связанности нашей большой республики», - отметил Айсен Николаев.

ПАО «Туполев» построит для авиакомпании «Якутия» 12 самолетов Ту-214. Фото: Иван ВИСЛОВ

Главное преимущество самолетов Ту-214 - полная оснащенность российскими комплектующими. Лайнеры будут использоваться для беспересадочных перевозок пассажиров из Якутии в центральные города нашей страны. Соглашение с «Туполевым» позволит якутским авиаперевозчикам увеличить пассажирооборот, снизить стоимость технического обслуживания и ремонта самолетов.

Еще один подписанный на полях форума документ даст толчок развитию в республике беспилотной авиации. Правительство Якутии договорилось с Государственной транспортной лизинговой компанией о внедрении в регионе инновационных технологий, которые особенно востребованы на отдаленных территориях. Беспилотники будут доставлять грузы, осуществлять аэрофотосъемку, собирать информацию для мониторингов и участвовать в тушении лесных пожаров. Для этого в Якутии запустят образовательные программы по подготовке квалифицированных операторов дронов.

«Этот документ - начало большой работы по реализации проекта «Беспилотная аэродоставка грузов». Помимо транспортировки грузов определены направления сотрудничества в сфере услуг мониторинга, аэрофотосъемки. Планируется создание центра обучения и тренажерной подготовки внешних пилотов беспилотных воздушных судов межрегионального и федерального уровней», - прокомментировал глава региона Айсен Николаев.

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ

Власти Якутии также заключили на ПМЭФ соглашение с АО «ГЛОНАСС» о развитии этой системы в регионе. Реализация проекта, в частности, позволит удешевить северный завоз. Глобальная навигационная спутниковая система позволит усовершенствовать схему навигации грузовых судов, задействованных в завозе. По словам Айсена Николаева, Якутия сейчас разрабатывает свой собственный программный продукт, который будет отслеживать всю логистику по северному завозу. В итоге стоимость транспортных расходов можно будет снизить на 30-40%.

«Мы считаем, что автоматизация процесса позволит серьезно сократить транспортные расходы. Основная часть затрат, из-за которой стоимость товаров возрастает в несколько раз, это транспортные расходы. Улучшение транспортной логистики, снижение количества перевалок позволят на несколько десятков процентов стоимость расходов снизить. Использование ГЛОНАСС очень важно, чтобы транспортные средства отслеживать в режиме реального времени», - рассказал Айсен Николаев.

Глава республики отметил, что внедрение системы спутниковой навигации повысит безопасность жителей на бескрайних просторах Якутии.

«Будет решена еще одна важная задача – мы сможем повысить безопасность жителей при поездках в условиях Крайнего Севера и будем проводить более качественную диспетчеризацию общественного транспорта. ГЛОНАСС также полезен и для фермеров, которые устанавливают системы мониторинга перемещения сельскохозяйственных животных. Иными словами, мы продолжим начатую работу в области цифровизации жизненно важных процессов для Якутии», - подчеркнул Айсен Николаев.

ШКОЛА СБЕРА

Большой блок соглашений, подписанных республикой на ПМЭФ, направлен на развитие социальной сферы региона. Якутия является признанным лидером в области развития инновациий и IT-отрасли. Еще один шаг в этом направлении позволит сделать сотрудничество со Сбером. Благодаря соглашению с председателем правления «Сбербанка» Германом Грефом в начале сентября в Якутске откроется пятый в стране кампус «Школы 21» по подготовке IT -специалистов.

«Подписанное соглашение, безусловно, будет способствовать ещё более динамичному развитию IT-отрасли Якутии. Нам удалось создать в нашей республике экосистему для успешного развития стартапов и IT-проектов, которая сегодня самостоятельно генерирует инновационные проекты. Результаты мы видим и в количестве занятых в отрасли, и в объёме экспорта IT-услуг Якутии. Открытие в Якутске «Школы 21» от Сбера даст возможность каждому желающему получить бесплатно востребованное на рынке цифровой экономики образование и трудоустроиться в этом направлении на высокооплачиваемую работу», - отметил Айсен Николаев.

Благодаря соглашению с председателем правления «Сбербанка» Германом Грефом в Якутске откроется пятый в стране кампус «Школы 21» по подготовке IT-специалистов. Фото: Telegram-канал Айсена Николаева

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРЫ «ДЕТИ АЗИИ» В 2024 ГОДУ ПРОЙДУТ В ЯКУТСКЕ

Во время ПМЭФ власти Якутии утвердили с Министерством спорта РФ регламент VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии». Масштабное детское мероприятие состоится в Якутии в 2024 году. В его программу включены 24 вида спорта, соревнования пройдут в 16 спортивных объектах Якутска. Ожидается, что на Игры приедут 2,5 тысячи участников из России и зарубежных стран.

Игры проводятся каждые четыре года под эгидой ЮНЕСКО, Международного Олимпийского комитета и при поддержке президента и Правительства Российской Федерации, Олимпийского совета Азии, Олимпийского комитета России. Впервые они прошли в 1996 году в Якутске по инициативе первого президента Республики Саха Михаила Николаева. С тех пор Якутия принимала у себя соревнования еще шесть раз.

«Дети Азии» - это бренд нашей республики. Уверен, что при поддержке Минспорта России, Правительства РФ, Олимпийского совета Азии мы проведем лучшие Игры в истории соревнований. Сделаем все, чтобы на высоком уровне представить нашу страну как организатора крупнейшего детского спортивного мероприятия на Азиатском континенте», - пообещал Айсен Николаев.

ДАРЬЯ МОРОЗ ГОТОВА СНЯТЬСЯ В ЯКУТСКОМ КИНО

Еще одно соглашение изменит внешний облик столицы региона. Минвостокразвития РФ поможет модернизировать наружное освещение Якутска, реконструировать центральный парк культуры и отдыха, а также построить кинопавильон на основе Дальневосточной концессии в рамках мастер-плана города.

«Якутия показывает хорошие результаты в развитии креативной экономики, особенно киноиндустрии. Применение концессионного механизма для поддержки якутского кино поможет отрасли выйти на новый уровень, а реновация парка и строительство системы наружного освещения создадут комфортные условия проживания и безопасности, условия для отдыха и занятий спортом», – рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Якутское кино стало одной из самых упоминаемых отраслей республики на ПМЭФ-2023. Успехи якутских кинематографистов были неоднократно отмечены на отечественных и зарубежных фестивалях. Об этом участники ПМЭФ говорили на круглом столе по поддержке кино. Например, актриса Дарья Мороз, мама которой была родом из Якутии, призналась в любви к якутскому кино и выразила готовность сняться в фильмах местных режиссеров.

«Что касается якутского кино, это совершенно прекрасно, – отметила Дарья. – Если мне предложат поработать в якутском кино, я буду счастлива, потому что это невероятно интересно, качественно и аутентично».