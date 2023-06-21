Минфин хочет установить минимальную цену на пиво и сидр: какой она может быть и станут ли россияне пить меньше

В России в принципе очень дорогой алкоголь относительно средних зарплат Фото: Иван МАКЕЕВ

Минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь действуют в России с 2010 года, а несколько лет назад они были расширены и на игристые вина. Теперь, похоже, подошло время слабоалкогольных напитков – пива, пивных напитков, сидра, медовухи и т.п. После массовых отравлений суррогатным алкогольным коктейлем «Мистер Сидр», в составе которого оказались смертельно опасные вещества, Министерство финансов в очередной раз выступило за введение минимальных розничных цен на любые алкогольные напитки. Кроме того, ведомство поддерживает ужесточение ответственности за добавление этилового спирта в алкоголь при его производстве и отмену моратория на проверки производителей и продавцов алкоголя.

На днях национальная ассоциация производителей традиционного сидра направила президенту России Владимиру Путину письмо с предложением установить на сидр минимальные розничные цены и закрепить в законодательстве наименование «сидр» за напитком натурального брожения, произведенным по ГОСТам. По мнению участников рынка, минимальная розничная цена на уровне 150 рублей за литр избавит рынок от недобросовестных производителей.

МНЕНИЕ ПРОТИВ

Нередко можно услышать, что МРЦ на пиво и слабоалкогольные напитки неминуемо приведет к росту цен на них. Президент пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев считает, что в конечном итоге это будет способствовать алкоголизации населения и сыграет на руку производителям суррогата.

- Введение минимальных розничных цен — это необоснованная и избыточная мера, которая не только не приведет к достижению целей инициаторов, но продолжит активно стимулировать дальнейшее переключение потребителя на дешевый крепкий суррогатный алкоголь и увеличит маржу нелегальных игроков, - считает эксперт. - На сегодняшний день средняя стоимость пива в розничной торговле составляет порядка 140 рублей за литр, а в разливном сегменте — 100 рублей за литр. Что касается сидра — средняя стоимость порядка 170 рублей за литр. Учитывая темпы инфляции и рост цен в прошлом году текущую стоимость пива и сидра едва ли можно назвать низкими, а МРЦ даст повышение еще на 5-10%. Учитывая сложную экономическую ситуацию, стремление потребителей к экономии и рост потребления крепкого алкоголя в прошлом году, эта мера усугубит ситуацию и будет способствовать дальнейшему росту нелегального рынка, что безусловно будет иметь последствия для жизни и здоровья потребителей.

МНЕНИЕ ЗА

Но с такой позицией согласны не все. Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз согласен, что цены на алкоголь в России сейчас слишком высокие, но, по его мнению, минимальные цены на пиво и сидр вводить нужно - это поддержит добросовестных отечественных производителей, и к дополнительному росту цен на их продукцию не приведет.

- Надо начать с того, что в России в принципе очень дорогой алкоголь относительно средних зарплат. Если сравнивать со многими другими странами, то у нас цены на водку, вино и пиво выше в несколько раз. Особенно это касается малоимущих граждан, которые не имеют доступа к легальному алкоголю в тех объемах, которые ему необходимы. Отсюда и стремление покупать суррогат – потому что он дешевле, - рассказал Вадим Дробиз KP.RU. – Что касается минимальной цены на пиво и сидр, то - да, нужно ее устанавливать. Почему-то считается, что это приведет к подорожанию этих напитков. А с какой стати? Добросовестным производителям нет никакого резона поднимать цены, а вот недобросовестные как раз лишатся своего главного преимущества – низкой цены. Кроме того, введение минимальной цены поддержит отечественных производителей. Ведь у нас большую долю рынка держат иностранные пивоваренные компании, которые все уходят-уходят, но что-то никак не уйдут из России (речь идет о нидерландской компании Heineken, датской корпорации Carlsberg и международном концерне Ab Inbev, - Ред.). Им принадлежат десятки марок пива, они могут позволить себе демпинг, акции, скидки. Нашим пивоварам трудно конкурировать с такими гигантами, которые как раз выступают против введения минимальных цен, придумывая всевозможные аргументы. Но если иностранцы лишатся возможности играть с ценой, это даст шанс нашим легальным производителям увеличить долю на рынке. Минимальная цена на литр пива при этом могла бы быть на уровне 110 рублей за литр, или 55 рублей за стандартную пол-литровую бутылку.

СПРАВКА «КП»

Минимальные розничные цены на алкоголь в 2023 году

Водка - 281 рублей за 0,5 л

Коньяк - 517 рублей за 0,5 л

Бренди - 375 рублей за 0,5 л

Игристое вино - 239 рублей за 0,75 л