Роман Капинос: мы создаем больше, чем просто квартиры

Участник форума – первый заместитель генерального директора ФСК Регион Роман Капинос встретился с корреспондентом Комсомольской правды и рассказал об особенностях девелопмента в Приморье на примере собственных проектов компании.

— Роман Викторович, как группа компаний ФСК оценивает спрос на жилье комфорт-класса в регионах России, в частности, в тех, куда вы уже зашли – Владивосток и Татарстан?

— Начну с такого смелого заявления: фундаментальной разницы в мастер-планировании территории для нас не существует. Мы предоставляем одинаково качественный сервис и подход к созданию комфортной городской среды, благоустройству территорий, проектированию и строительству. Независимо от того, Москва это, Санкт-Петербург или регионы. Так что в этом смысле жилье комфорт-класса, которое мы предлагаем нашим покупателям, отличаться друг от друга не будет.

Клиенты для нас главное, как бы избито это ни звучало. И каждому из них мы продаем не просто квартиру, а сервис, который он получит на этапе покупки квартиры, а затем и когда заселится и будет пользоваться жильем. Это выражается как в маленьких нюансах, так и в глобальном подходе. ФСК — это место силы, а значит, таким оно должно быть и для нашего потенциального жителя.

— На Дальнем Востоке вы решили реализовать проект в черте города Владивостока, а в Татарстане за пределами больших городов. Почему?

— Это разные продукты. Если мы говорим о проекте во Владивостоке, то это проект в городе, который будет расположен в спальном районе – комфортный жилой комплекс из семи башен. Он ориентирован, в первую очередь, на жителей города, которые здесь же работают и учатся, ездят с работы домой и проводят выходные в границах района.

В Татарстане другой формат. Здесь городская жизнь вне города: с удобной транспортной доступностью, в замечательных природных условиях, рядом с рекой и с лесом, на большой территории, где жители Казани проводят выходные. Мы считаем, что у этого места огромный потенциал, поскольку оно закроет потребности как в пребывании на природе, так и возможности быстрого и беспрепятственного доступа к центру города.

— Расскажите подробнее о каждом из проектов. В чем их особенности, что будет их отличать от предложений конкурентов на рынке новостроек Владивостока и Татарстана?

— Давайте по порядку. Первый проект у нас строится на Адмирала Горшкова, 24, в микрорайоне Снеговая Падь. Семь башен разделены пешеходными зонами, которые свяжут зону речки с улицей. Плюс мы создаем различного рода точки комфорта с малыми архитектурными формами, комплексно подходим к разновысотному планированию плейхабов, предусматриваем необходимые мелочи, о которых, как правило, не думают, но сразу замечают их отсутствие. Это, например, лапомойки, кладовые и колясочные.

Если говорить о Зеленодольске, то это проект, как я уже сказал, комфортной городской жизни за городом. Он больше рассчитан на тех, кто оценит низкую плотность застройки и природный ландшафт. Мы уверены, что планы по развитию города будут реализованы: в Зеленодольск придет трамвай и скоростная дорога из Казани. Это будет место, сочетающее в себе прелесть загородной жизни и в то же время транспортную доступность. Более того, сама Администрация региона нацелена на его развитие.

Ну, а третья площадка – на улице Крылова во Владивостоке имеет замечательную историю. Это место называется Голубиная Падь. Здесь в царское время были расположены войска голубиной почты, отсюда и название. Впоследствии там, по немецкой технологии, был построен один из первых заводов по производству пива. Место было выбрано ими не случайно – там замечательная вода, которая бьет ключом до сих пор, то есть это активный источник. И мы сохраним его при строительстве, чтобы сделать аналог кювета для жителей. Люди привыкли пить эту воду, она действительно очень высокого качества, поэтому источник останется и будет использоваться еще много-много лет.

— Давайте поговорим о приморских проектах чуть подробнее. Достаточно ли в регионе строительных материалов, комплектующих для строительства надлежащего качества?

— Понятно, что с учетом определенных геополитических изменений возникли вопросы, связанные со скоростью поставки и ассортиментом строительных материалов. Но, благодаря усилиям, предпринятым руководством края и города, заработали погранпереходы и логистические потоки от наших восточных соседей, в частности из Китая. В кратчайшие сроки Приморье стало одним из основных хабов для поставки стройматериалов в Россию. Также много материалов российского производства. Поэтому, резюмируя, сейчас проблем в этом направлении практически нет.

— Во Владивостоке, как известно, довольно непростой рельеф, там сопки, перепад высот и т. д. Насколько это усложняет строительство?

— Мы умеем работать с непростыми рельефами, у команды есть опыт работы во Владивостоке. Безусловно, это определенный вызов, но и, в то же время, возможность реализовать смелые дизайнерские решения. Например, вписывать те же паркинги в сопку – так называемые обвалованные паркинги. С точки зрения комфортной городской среды плейхаб на рельефной территории – это очень классная фишка, которая точно понравится детям больше, чем привычная ровная поверхность.

— Одна из обратных сторон этих особенностей разнообразия рельефа во Владивостоке – пробки. Мы понимаем, что во Владивостоке, как и в любом городе, дороги строились под другие показатели автомобилизации, тут есть какие-то объективные вещи, но, тем не менее, вопрос транспортной доступности ваших объектов во Владивостоке как будет решен?

— Они изначально находятся в местах хорошей транспортной доступности. Плюс, руководство Приморского края и города реализуют соответствующие программы по дорожному строительству. Поэтому проблем здесь мы не видим. При этом понимаем, что для жителей Владивостока, одного из самых автомобильных городов страны, наличие парковки принципиально важно. Об этом говорят и наши маркетинговые исследования. Поэтому, например, на Горшкова мы сделали одноэтажный комфортный подземный паркинг, теплый, с мойкой колес, удобными местами для машин и прямым доступом на грузовом и пассажирском лифтах.

— Роман Викторович, ваш прогноз развития строительного рынка в регионах России? Планирует ли компания ФСК реализовывать проекты в других регионах, там, где вы еще не присутствуете?

— Отвечу с конца. Да, планируем. У нас сегодня рассматриваются проекты в Поволжье. И дальше мы будем двигаться на восток. Мы хотим привнести в регионы все продуктовые особенности, которые сейчас востребованы в Москве и Санкт-Петербурге. Потому что мы глубоко убеждены, что наши потенциальные покупатели должны получать хороший, качественный продукт, продуманный до мелочей.

Мы видим потребность в действительно качественном продукте, поэтому планируем развиваться и в Поволжье, и на Урале, и в Сибири, ну и, естественно, на Дальнем Востоке. У нас амбициозные планы.