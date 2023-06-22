Татьяна Кравченко снова угодила в скандал: "Увидела ее на унитазе пьяную в дугу"

Актриса Татьяна Кравченко на сцене театра "Ленком Марка Захарова", 2020 г. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Татьяна Кравченко снова угодила в пьяный скандал. Достоянием общественности стало новое фото актрисы. В кадре звезда "Сватов" идет по улице в компании двух знакомых. Она опирается на них. По словам очевидцев, артистка была не в состоянии передвигаться сама.

"Ехала я сегодня из Петербурга в Москву с актрисой Татьяной Кравченко. Она совсем плоха. Когда я зашла в туалет, то увидела ее, сидящую на унитазе, пьяную в дугу. Она забыла закрыть дверь", - такое сообщение появилось в канале Небожена.

Там и было опубликовано новое фото. Авторы пожалели актрису: "Как видите, она даже на ногах не стоит, ее буквально поддерживают с двух сторон".

Стоит напомнить, что несколько месяцев назад разразился грандиозный скандал. Кравченко сорвала спектакль в Санкт-Петербурге. Актриса не вышла на сцену, из-за чего Стас Садальский обвинил звезду в алкоголизме.

"Утро подарило форс-мажор в виде не приехавшей на спектакль Кравченко. Все попытки связаться с Татьяной оказались тщетными. От предложения взломать дверь ее квартиры отказались, ситуацию это уже бы не спасло..." - поведал актер. Вместо Кравченко на сцену вышла Зоя Буряк.

Садальский также рассказал, что стало причиной срыва Кравченко. "Алкоголь может коснуться любого - как простого смертного, так и известную личность. Никто не застрахован. Хорошо, что есть люди, которые готовы об этом говорить публично! Нужно иметь смелость, будучи народной актрисой Ленкома, не приехать на спектакль в Питер! Позор, Господи!" сокрушался артист.

Позже Татьяна высказалась о своем алкоголизме. "Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки. В Ленкоме это вообще было невозможно, артисты за подобные проступки увольнялись немедленно... " - говорила Татьяна. Она даже грозилась подать на Садальского в суд, но не сделала этого.