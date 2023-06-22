Угроза катаклизма нарастает: вспышки на Солнце могут вызвать землетрясения небывалой силы

Трагическое стечение обстоятельств может привести к катаклизмам.

Обрушивается сверху

Странно, но в мире не так много ученых, которые верят, что высокоэнергетические шрапнель заряженных частиц, бомбардирующая Землю, способна влиять на процессы в ее недрах. Хотя доказательства тому – как косвенные, так и прямые - множатся год от года. Очередные поступили от большого интернационального коллектива исследователей, которые работают по проекту CREDO и следят за космическим излучением. В их распоряжении были три обсерватории, расположенные по разные стороны экватора – в Троицке, Финляндии и в Аргентине. «Дополнительным оборудованием» служили мобильные телефоны нескольких тысяч пользователей. Благодаря специальному приложению они тоже фиксировали заряженные частицы, которые прошивали атмосферу и попадали на матрицу камеры.

Данные, собранные за 50 лет наблюдений, в обсерваториях, и те, что поступали с мобильных телефонов, свидетельствовали: связь космического излучения и землетрясений все-таки существует. И скепсис тут не уместен. Как уверяют авторы отчета, опубликованного в журнале Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, вероятность случайного совпадения 1 на миллиард. То есть, выражаясь научным языком, статистическая корреляция между глобальной сейсмической активностью и изменениями интенсивности космического излучения просматривается более, чем убедительно.

«Мы видим связь между двумя, казалось бы, несвязанными явлениями: космическим излучением и землетрясениями, - подтверждает Петр Гомола (Dr. Piotr Homola), координатор проекта (coordinator of CREDO). – Это самый интригующий результат нашего исследования».

Выводы: мощность землетрясений по всему миру нарастала, их самих становилось больше вслед за усилением интенсивности космического излучения. Всплески глобальной сейсмической активности наблюдались через 15 дней после удара заряженными частицами, через 3 дня и через 8 часов.

Объяснения первому интервалу пока нет, а второй и третий примерно соответствуют времени подлета частиц солнечного вещества и излучения.

Всплески сейсмической активности наблюдаются во время солнечных вспышек.

Наиболее четко корреляция проявляла себя каждые 11 лет – с периодичностью соответствующей 11-летнему циклу солнечной активности.

Казалось бы, какие еще нужны доказательства? Тем не менее, предположение, что недра Земли чувствуют влияние космоса - в первую очередь Солнца – до сих пор считается спорным, если не сказать экзотическим. Хотя связь выявляли уже несколько раз. И весьма простым способом – накладывали график солнечных вспышек на график глобальной сейсмической активности. Они почти в точности совпадали. Равно, как и графики солнечной активности. И графики аномалий космического излучения.

Известно точно, к примеру, что перед разрушительными катаклизмами в Юго-восточной Азии в 2004 году, в Чили в 2010 году, потом в Японии в 2011 году, Солнце буянило. Неспокойно оно было и перед недавними чудовищными толчками в Турции. И похоже, что тут до сих пор творятся электрические аномалии. Об этом свидетельствует удивительный снимок, который сделал турецкий фотограф Югур Икизлер (Ugur Ikizler) Он запечатлел молнии, которые ударили в прибрежный район всего за 50 минут, совместив их – около 100 штук на одном снимке.

Каким образом частицы высоких энергий провоцируют землетрясения, пока не совсем ясно. Скорее всего взаимодействие электрическое. И не прямое, а опосредованное - через ионосферу – электрически заряженный – ионизированный - слой атмосферы, расположенный на высоте 80-100 километров над Землей. Он в первую очередь реагирует на потоки солнечного и прочего космического излучения. Частицы ещё больше ионизируют ионосферу, колеблют магнитное поле планеты. И наводят ток. Возможно, он взаимодействует с тем током, который возникает в недрах за счет пьезоэлектрических эффектов в местах разломов тектонических плит и таким образом влияет на движение тектонических плит. Дестабилизирует их. И корежит - то слабее при спокойном Солнце, то сильнее в дни повышенной активности.

Частокол молний, который обрушился недавно на Турцию.

Плит около 20 – это фундаментальные блоки, из которых состоит кора. Они постоянно двигаются вместе со всем, что на них находится, упираются друг в дружку, копят напряжение, которое и разряжается землетрясениями.

Ученые проекта CREDO полагают, в механизме может участвовать еще и ядро Земли – вихревые токи в нем, которые меняются в результате воздействия из космоса, что отражается на скорости его вращения.

Корежит снизу

Итак, с приближением максимума солнечной активности, который ожидается в 2025 году, ионосфера будет становиться всё более нестабильной.

Число пятен и корональных дыр на лике светила, которые грозят вспышками, выбросами, усилением солнечного ветра, уже увеличилось. В нынешнем году Солнце ни дня не было «чистым».

Возросла, соответственно, и вероятность повреждений защитного слоя Земли, сквозь которые к недрам будут проникать заряженные частицы. Вот-вот во всю силу начнет проявлять себя та самая «корреляция»: сильных землетрясений станет больше.

Ситуацию усугубляет то, что ионосфера уже испорчена – пострадала от извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое продолжалось с 14 по 15 января 2022 года в Тихом океане. Оно стало крупнейшим в истории наблюдений. Вулкан взорвался с невиданной силой – в 600 хиросим. Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) обнаружили, что оно «надуло» в ионосфере гигантский плазменный пузырь (super plasma bubble). От которого её начало «трясти» словно от сильнейшей вспышки на Солнце.

Кольца молний вокруг вулкана.

Тряску сопровождала самая мощная в истории наблюдений гроза. Детекторы глобальной системы GLD360, отслеживающей электрические феномены в атмосфере, среагировали на 590 тысяч молний, которые метнул Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай всего за несколько часов. Каждую минуту сверкали более 2 тысяч электрических разрядов. Некоторые молнии достигали высоты в 30 километров, собираясь кольцами вокруг вулкана.

Ученые подозревают, что и землетрясения в Турции, а потом и свистопляска молний там были в какой-то мере спровоцированы поврежденной вулканом ионосферой или космическим излучением, проникшим сквозь неё.

Стало быть, риск глобальных катаклизмов только усиливается – на них «работают» и космос, и сама Земля.

Ну, и последнее: 9 октября 2022 года нечто загадочное «выстрелило» по Земле с небывалой силой. «Залп» жесткого гамма-излучение - опять же самый мощный в истории наблюдений - назвали BOAT. Сокращенно от «Brightest Of All Time» (ярче не бывает). Источник находился в созвездии Стрелы в 2,4 миллиардах световых лет – невероятно далеко от нашей планеты, но достигшее её излучение вызвало сильное возмущение в верхних слоях атмосферы и электрический хаос в ионосфере. Она сих пор не оправилась от «потрясения», которое пока сказывается в основном на погоде. Синоптики в растерянности: погода изобилует участившимися аномалиями – то наводнениями и ураганами, то засухой и пыльными бурями.

А если добавить в общий список неблагоприятных факторов Луну, которая, периодически приближаясь, усиливает свое гравитационное воздействие на Землю и ее литосферные плиты, то ближайшее время – нынешний, следующий и 2025 годы – покажутся особенно тревожными. В смысле ожидания разрушительных землетрясений по всему миру. Вдруг все опасности трагическим образом совпадут, да еще и усилят друг на дружку? Не хотелось бы.

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