Битва с теми, кто хочет переписать историю

Презентацию книги провел Постоянный Комитет Союзного государства и Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

22 июня в Брестской крепости представили новую книгу серии «Библиотека Союзного государства». Она - о военных преступлениях против народов СССР в годы Великой Отечественной. Презентацию провел Постоянный Комитет Союзного государства и Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

О том, почему так важна сегодня эта работа, говорили российский и белорусский генпрокуроры Игорь Краснов и Андрей Швед, глава СКР Александр Бастрыкин и вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова, руководитель СВР и Российского исторического общества Сергей Нарышкин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр информации Республики Беларусь Владимир Перцов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, авторитетные историки и исследователи.

СЛОВО ГОССЕКРЕТАРЯ

Вот что сказал Дмитрий Мезенцев:

- Президент Путин, направляя нам приветствие, сказал что белорусы и россияне с тяжелыми потерями прошли через годины испытаний Великой Отечественной. Как и представители многих народов СССР. И мы здесь по-особому воспринимаем слова президента Лукашенко, произнесенные им в Хатыни, когда он говорил о трагедии более двухсот сожженных фашистами деревень Белоруссии, не возрожденных до сих пор. Оба руководителя приветствовали новый издательский проект. Здесь есть и огромная работа генеральных прокуратур двух наших стран. Они показали вопиющие факты, в том числе о зверствах которые фашисты творили на белорусской территории.

Обложка издания.

ГОВОРЯТ ПРОКУРОРЫ

Андрей Швед, генпрокурор Белоруссии, говорил о сложностях проведенной работы:

- В белоруской земле покоятся останки миллионов людей, погибших не только в ходе сражений, но и из-за геноцида. И это было нестандартное расследование. Где переплелись вопросы оценки деятельности фашистских захватчиков и коллаборантов. И впервые они расследуются, а в таком масштабе. Ведь более 3 млн человек было убито на территории Белоруссии и 300 тысяч угнано. Нашу землю превратили в конвейер смерти, и мы оказались на грани существования. Мы дополнительно установили еще 74 уничтоженные деревни, а всего около 270 деревень разделили судьбу Хатыни. Но в ряде стран стали забывать о подвигах борцов с фашизмом.

Игорь Краснов, генпрокурор России, подчеркнул взаимодействие с коллегами:

- Нами исполнены несколько десятков запросов о геноциде из Республики Беларусь. На всей территории, подвергшейся оккупации, был организован сбор доказательств. Значительная часть документов по блокадному Ленинграду нашла место в презентуемой книге. Подключилась прокуратура Запорожской и Херсонской областей. За время нашей работы в России была введена ответственность за отрицание решающей роли СССР в победе над Германией.

РАЗВЕДКА И СЛЕДСТВИЕ

Глава СВР и Российского исторического общества Сергей Нарышкин провел параллели между событиями нынешними и 80-летней давности:

- На восток Германия бросила около 150 дивизий. Но надеждам командования вермахта на блицкриг не сужден было сбыться. Брестская крепость стала символом обороны в условиях полного окружения. А нацистский поход обернулось трагедией оккупации 13,5 миллиона наших соотечественников. Большая работа историков позволила признать нацистскую политику полномасштабным геноцидом советского народа. И сегодня, вновь, как и 80 лет назад, наша страна вынуждена оборонять свои границы от врага, а в приазовских сетях горят немецкие танки, как и 80 лет назад. Сегодня свидетельства новых преступлений неонацистов собирает межмузейная группа.

Глава СКР Александр Бастрыкин поделился конкретикой:

- Мы создали спецуправления в рамках СКР по расследованию преступлений нацистов. Было возбуждено 24 дела, и сегодня мы объединили эти дела в одно. Были обнаружены массовые захоронения убитых нацистами в Подмосковье в деревне Микулино, в Псковской области. Наша работа завершается приговорами судов . Действия нацистов с 1941 по 1945 год - это военные преступления. В которых участвовали, в том числе, граждане Бельгии Испании, Нидерландов, Норвегия, Италии — тех стран, которые на нас накладывают санкции.

ВЗГЛЯД ИЗ ГОСДУМЫ И МИНПРОСА

Мама семи детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова говорила о нашей общей ответственности:

- Велико значение этой научной дискуссии для наших детей. Мы являемся наследниками победителей - во всех смыслах. И ясно видим направление удара от наших врагов. Наш враг пытается разрушить наше государство — мы видим, как это получилось с Украиной. Самое уязвимое звено - наши дети, наша молодежь. Есть перечень мер, которые имеют точный юридический аспект. И эта книга — доказательство того, что идет работа по укреплению исторической памяти - чтобы держать удар, который нам адресован. Тем более, на фоне бездействие международных институтов, например, в отношении преступлений относительно сирот. Международное сообщество оставляет эти факты без оценки, а нам надо давать оценки такому бездействию.

Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул значение такой работы для подрастающего поколения:

- Мы всегда будем помнить начало Великой Отечественной и подвиг Брестской крепости. В том числе потому эта книга — важное издание для наших школьников. Мы поддерживаем предложение распространить эту книгу в школах и в тех регионы, которые захотят эту книгу закупить. Сейчас мы подготовили новый учебник Истории России. В котором интересно, с яркими фактами, со ссылками и куар-кодами ребята смогут ознакомиться с по-настоящему достоверной информацией. Это учебник истории для 10-х классов, где сделан упор на Великую Отечественную. А мы сегодня воюем с тем миром, который эту, реальную историю хочет переписать.