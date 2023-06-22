В Брестской крепости представили книгу о преступлениях фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны

Книга подготовлена к печати при личном участии Госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, который и представил издание.

22 июня в Бресте Постоянный комитет Союзного государства презентовал книгу "Срока давности не имеют... преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.".

Это второе издание серии "Библиотека Союзного государства", в ее основе - материалы уголовного дела о геноциде белорусского и советского народов, исторические факты – расследования Генпрокуратуры Беларуси, а также решения судов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обложка издания.

Книга подготовлена к печати при личном участии Госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, который и представил издание.

В мероприятии участвовали председатель СК России Александр Бастрыкин и Генпрокурор Беларуси Андрей Швед, Генпрокурор России Игорь Краснов и председатель СК Беларуси Дмитрий Гора, директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, заместитель Председателя Госдумы Анна Кузнецова, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Константин Косачев.

- Эта книга посвящена огромной работе, которую провели генеральные прокуратуры и Следственные комитета Беларуси и России. Факты, вопиющие факты, леденящие душу и кровь в отношении зверств которые творили фашисты на земле Беларуси, Ленинградской области, в отношении блокадного города, когда южное кольцо блокады держали немецко-фашистские захватчики, а северное кольцо держали финские войска, - рассказал Дмитрий Мезенцев.

Он предложил направить издание послам стран ЕС, аккредитованным в Минске и всем тем, кто позволяет сомневаться в победе советского народа над фашизмом.

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