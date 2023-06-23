Сеанс с разоблачением: Чему учат на курсах инвестирования и почему от них лучше держаться подальше

Чем пользуются «инвест-гуру», чтобы забрать деньги у наивных мечтателей?

«Я запрещаю тебе жить на жалкие 50 тысяч рублей в месяц!» - закричала мне прямо в мозг агрессивная реклама, стоило войти в интернет. Реклама курсов, тренингов, мастер-классов по инвестированию лезет к нам изо всех щелей. А попробуйте вбить в строку поисковика «обучение инвестициям» - и откроется вам черная бездна.

Что стоит за этими обещаниями? Какими методами пользуются новомодные инвест-тренеры? И стоит ли покупать их курсы? Я решил потратить на них свои деньги, чтобы вы могли сэкономить свои.

СВОБОДА ЗА ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ

Выходные прошли продуктивно. Насмотревшись на богатых людей на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, я решил стать одним из них. Чтобы через пару лет приехать туда не как журналист, а в качестве почетного участника. Чтобы не я, а у меня брали интервью бывшие коллеги. Вот такой у меня запрос во Вселенную.

И ответ не заставил себя ждать - в виде той самой рекламы, которая преследует нас на сайтах и в соцсетях. Тут же подвернулось супер-предложение: «стратегическая сессия» с наставником, чьи клиенты заработали больше 40 млн рублей, всего за 1000 рублей (со скидкой в 98%). На встрече мне обещали составить пошаговый план достижения финансовой свободы.

Заманчиво? Еще бы! Тем более что думать надо было быстрее. «Уникальная возможность» открывалась лишь на 15 минут. Не переживайте, я успел! И теперь расскажу, что же там было. Чтобы вы тоже смогли наконец стать финансово свободными.

Один из «патриархов» российского инфобизнеса - Азат Валеев. Продавал онлайн почти все. А теперь позиционирует себя как успешного инвестора.

ПОДСКАЗКИ ЗА 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

- Как у вас настроение? Рабочее? Супер! Потому что сегодня мы попробуем навсегда изменить вашу жизнь! - на вид наставнику с Арману не больше 25-ти, но он уже научился изображать бодрость и уверенность (на самом деле нет, все очень фальшиво).

«Стратегическая сессия» состояла из трех простых этапов. Сначала я называл свои доходы и расходы. Потом озвучил свои мечты и финансовые цели. Арман занес все данные в табличку, мы их сопоставили и получили закономерный результат: при нынешних доходах/расходах достигнуть финансовой свободы у меня не получится.

- Думаю, вам стоит сократить ваши расходы. Например, покупать что-то оптом или найти более дешевые аналоги, - открыл мне глаза молодой гуру.

Цель - найти хотя бы 10-20 тысяч рублей в месяц, чтобы пустить их на инвестиции. Я пообещал, что как-нибудь высвобожу нужную сумму. Ну а дальше было самое интересное - игра с калькулятором.

- Давайте представим, что вы сможете откладывать каждый месяц по 6 тысяч рублей. Если держать эти деньги в банке под 5% годовых, то за 10 лет вы заработаете только миллион. Если вложить в фондовый рынок, накопится уже 3 млн рублей. А если вложить деньги в криптовалюты, то всех своих целей (56 млн рублей) можно будет достичь даже раньше - уже через 6 лет! Это же круто! - разложил передо мной нехитрый пасьянс Арман.

Но у любой мечты есть своя цена. Финансовая свобода стоит нынче стоит 300 тысяч рублей. Именно столько нужно отдать, чтобы получить доступ к секретным знаниям, которые сделают меня криптомиллионером.

- А как вы можете обеспечить 100% годовых?

- Это историческая доходность наших учеников. Но это среднее значение. В какие-то месяцы бывает 80%, в какие-то 120%, иногда 200%...

- То есть, вы говорите, что нужно покупать и когда?

- Вы заводите деньги на криптовалютную биржу. А мы даем вам сигналы.

- А как вы знаете, что вырастет, а что упадет?

- Наши эксперты разработали уникальные математические модели, которые помогают спрогнозировать движение котировок!

В конце «стратегической сессии» Арман попытался дожать меня и продать хотя бы курс по фондовому рынку (за жалкие 39 тысяч). Но я нажал на тормоз. Сказал, что мне нужно посоветоваться с женой. И, видимо, закрыл себе путь к финансовой свободе. Хотя… Арман продолжает писать и звонить мне. Может, еще есть шанс?

Наши эксперты разработали уникальные математические модели, которые помогают спрогнозировать движение котировок! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

СЕМЬ КРЮЧКОВ ДЛЯ ПРОСТАЧКОВ

Во время диалога я мастерски (как мне казалось) прикидывался 40-летним простачком с ипотекой и ворохом других долгов. В итоге получилось собрать ворох зацепок, которыми пользуются «инвест-гуру», чтобы забрать деньги у наивных мечтателей. Часть тезисов я подсмотрел на бесплатных вебинарах других продавцов воздуха - да-да, я убил свое время не только на Армана, но и еще па парочку его товарищей по табору. Если услышите, что вам говорят что-то подобное, это плохой признак.

1. Мышление миллионера

Фишка почти всех самопровозглашенных инвестгуру - мотивационные речи. Мол, не важно, кем вы работаете и сколько зарабатываете. Главное - изменить парадигму мышления. Сделать ее ориентированной на успех и богатство. Ну а остальное автоматически приложится. И более высокая зарплата, и успешные инвестиции.

На этом фундаменте потом можно строить все что угодно. Например, что богатые люди никогда не жалеют денег на собственное обучение. Потому что это инвестиции в себя, которые обязательно вернутся. Ну и курс в таком случае должен быть самый дорогой. Размениваться по мелочам - не в стиле настоящих богачей.

2. Покупки в прямом эфире

Если другие покупают, значит, товар действительно нужный. Этим принципом руководствуются продавцы курсов. Во время вебинаров они постоянно упоминают, что кто-то уже все оплатил.

- Амина полностью оплатила. Это суперкруто! Амина, добро пожаловать в наше сообщество! Уже с завтрашнего дня ты начнешь получать пассивный доход, - поздравляет в своем вебинаре Павел Покидко, тоже успешный криптоинвестор (по его словам), набирающий учеников.

Хороший тон каждого уважающего себя «гуру» — дарить одному из слушателей бесплатного вебинара айфон. Об этом сообщают и в рекламе, и в начале каждого вебинара. С учетом того, что обычно это не прямой эфир, запись (то есть, автовебинар), вероятность, что вы выиграете айфон, стремится к нулю.

3. Сообщество успешных инвесторов

Обычно на первом этапе новичков приглашают в бесплатную группу. Например, в телеграм-канале. Но почти сразу намекают - мол, советы, которые даются здесь, это ясельки. Взрослые дяди-инвесторы тусуются в другом месте. И чтобы получить туда доступ, нужно оплатить членство в этом закрытом клубе.

4. Измени жизнь или останься в рутине

Еще одна психологическая уловка: мол, можешь или быть с нами (умными и богатыми), или продолжать пахать с утра до ночи на своем заводе за копейки.

- У вас есть выбор: либо остаться в той же самой рутине, либо изменить свою жизнь навсегда. Согласитесь, даже если вы будете зарабатывать 30 тысяч рублей в качестве пассивного дохода, то это будет круто, - убеждает в своем бесплатном вебинаре Павел Покидко.

Ключом к изменению жизни, естественно, являются курсы самого Павла, где он всем желающим расскажет, где находится поле чудес. Правда, за небольшую плату - всего пара десятков тысяч рублей. Ну а вы как хотели? Чтобы получать пассивный доход, нужно совершить активный расход!

5. Налетай, торопись!

Одно из правил продаж - создать видимость дефицита. Именно поэтому «инвест-гуру» любят рассказывать, что уникальная возможность дается лишь на N минут. Мол, кто успел купить курс за это время, те впрыгнут в последний вагон поезда, отходящего до станции «Финансовая свобода». А те, кто протормозят, останутся на старом пошарпанном перроне.

- Слушайте, ну это просто неприлично. Обычно наши курсы стоят сотни тысяч. Именно эта финансовая консультация стоит 50 тысяч. А сегодня вы можете получить ее всего за 1000 рублей. Я не знаю, какие здесь могут быть еще аргументы?! Надо просто брать и покупать. Давайте поставим таймер на 15 минут. И кто успеет, то молодец, - убеждает на своем автовебинаре Азат Валеев, один из наиболее раскрученных «инвест-наставников».

Потом дедлайн продлевается еще на 5 минут, потом еще на 10 минут. Якобы в чате кто-то написал, что не успевает оплатить. Это не более чем уловка, чтобы собрать побольше денег и потенциальных покупателей «настоящих» курсов за те самые «сотни тысяч рублей».

Азат Валеев продает свои курсы за миллион рублей. И якобы делает крутую скидку. За эти деньги можно целый год учиться в Высшей школе экономике, а не у инфожулика из Уфы.

6. Это проще, чем бизнес

У инвест-гуру есть серьезные конкуренты. Бизнес-тренеры. «Комсомолка» о них уже подробно писала. Те обещают за сходную цену назвать наиболее прибыльные ниши и убеждают заниматься своим делом.

Инфобизнесмены обещают, что меньше, чем за год, превратят 40 тысяч рублей в 300 тысяч рублей. Пара десятков финансовых пирамидостроителей перевернулись в своих шезлонгах.

- Там жесть. Полмиллиона надо вложить. Потом полтора года, чтобы отбить. И это еще не факт, что получится отбить. Девять из десяти бизнесов закрываются. А в инвестициях все по-другому. Они накапливаются как снежный ком. И вы каждый месяц получаете доход, - рассказывает Павел Покидко.

И, видимо, забывает добавить, что еще лучше — продавать курсы тем, кто хочет «просто инвестировать».

Павел Покидко бравирует тем, что смог заработать на крутой дом и "Теслу", демонстрирует успешность за счет предметов роскоши. А еще упоминает, что был спикером на форуме в Санкт-Петербурге. Правда, организаторы ПМЭФ почему-то не помнят такого спикера.

7. Секретные знания

«Успешных инвесторов» в онлайн-пространстве сотни. И каждый упирает на то, что именно у него есть какие-то уникальные знания, с помощью которых вы сможете заработать свой первый миллион играючи. Надо лишь вовремя реагировать на сигналы, которые будет давать гуру.

Вот, например, Александр Пурнов. Он позиционирует себя как трейдер с 15-летним опытом, у которого 94% сделок успешные. А ученики якобы зарабатывают на фондовом рынке «15 - 30%» в месяц.

Александр Пурнов выкладывает документ об окончании курсов давно обанкротившегося банка. Обучая трейдингу, можно было хотя бы инвестировать в собственное образование и получить хотя бы квалификационный аттестат ЦБ. Но зачем?! Курсы и так продаются!

Инвест-коучи продают мечту. Мечту иметь много денег и не работать. А чтобы в нее поверили, обещать нужно много. Как можно больше. Поэтому в ход идут любые аргументы. В группе Азата Валеева якобы есть наставник, который сделал свыше 500% годовых на инвестициях в криптовалюты. И всеми этими знаниями он поделится с аудиторией в закрытом канале. Ученики Павла Покидко тоже якобы зарабатывают с первого дня и не меньше сотни процентов в год.

Вот только вероятность, что вы станете миллионером за счет советов этих гуру, стремится к нулю. Скорее будет наоборот. Вы станете беднее, а они богаче.

ВОПРОС РЕБРОМ

А вдруг секретные технологии существуют?

Честно скажу, меня этот вопрос тоже мучает. А вдруг действительно есть те, кто обладает сакральным знанием? И вот они-то зарабатывают миллионы, а я сижу на зарплате и радуюсь небольшому пассивному доходу чуть выше банковского вклада…

На это есть один простой аргумент. Да, есть люди, которые выигрывают в лотерею. Есть те, кто стал очень успешным в бизнесе. И есть те, кто удачно торгует акциями или криптовалютой. Но! Совершать только успешные сделки на постоянной основе невозможно. И это наглядно показывает статистика активно управляемых фондов. Тех, чьи сотрудники стараются находить наиболее перспективные акции и вкладывать деньги клиентов только в них.

И эта статистика неутешительна для тех, кто верит в чудо. Ведь только каждый шестой из активно управляемых инвестиционных фондов в США показывают доходность выше индекса S&P 500 (полтысячи крупнейших американских компаний). А это всего 10,7% в год в среднем за всю историю.

Конечно, удачные сделки у того или иного инвестора, продающего себя как мега-гуру, могут, действительно, быть. Но будут у него и провалы. О которых он, естественно, рассказывать не будет.

"Гуру" доказывают свою эффективность скриншотами из торговых приложений учеников, которых убеждают торговать с плечом. В итоге, если актив вместо роста упал бы всего на 12,5%, то ученик потерял бы все деньги. Скриншот с этим вряд ли опубликуют.

По факту никаких тайных знаний там получить невозможно. Все сигналы гуру будет давать либо наобум, либо с поверхностным анализом, либо с откровенной рекламой. Если сделка будет удачной, это будет повод сказать: «Смотрите, как я угадал. А вы благодаря мне заработали». Если неудачной, то отговорка тоже стандартная: «Просадки на бирже бывают. Ошибаются даже лучшие. Расчет был правильный, но обстоятельства оказались сильнее. Такова жизнь. Главное — не вешать нос и… оплатить очередной членский взнос. Потому что следующие сделки точно будут удачными».

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

«Лучше вкладывайте деньги в повышение своей квалификации»

Алексей Астапов.

Алексей Астапов, соавтор книги «Заметки в инвестировании»:

- Те, кто учит инвестициям, могут писать все что угодно о своих результатах. Проверить это абсолютно невозможно. Это из разряда разговора в курилке. Как в анекдоте: «Сосед рассказывает, что у него секс три раза в день? Ну так и вы рассказывайте!» Все это легко рисуется в фотошопе. Для продажи подобных инфопродуктов всегда есть уровень доходности, который будет казаться достаточно привлекательным. И при этом должен быть критерий правдоподобности. Когда придумывается аргумент, почему такая прибыль получается.

Прежде чем платить за подобный курс, надо сначала поковыряться в той информации, которая уже есть в бесплатном доступе. Это книги, ютуб-каналы, онлайн-школы. Для рядового инвестора этой информации будет вполне достаточно. Как правило, ничего нового доморощенные инвест-гуру не рассказывают.

В этой связи надо помнить еще одну истину. Когда человек с деньгами встречает человека с опытом, то человек с опытом уходит с деньгами, а человек у которого были деньги, уходит с опытом. Главное — чтобы этот опыт был элементом обучения, а не необратимым последствием. Например, если отдали бешеные деньги за курс-пустышку, оплатили все в криптовалюте и ничего не можете вернуть.

Никита Костанда.

Никита Костанда, независимый финансовый советник:

- Мы все хотим разбогатеть быстро и без труда. Как с похудением. Все хотят хорошую фигуру. Но не хотят заниматься спортом и правильно питаться. Все хотят получить волшебную таблетку. А дальше работают правила продаж. Во-первых, нужно продать себя как эксперта. То есть убедить аудиторию, что ты чего-то стоишь. Иначе ничего не купят. Во-вторых, воздействовать на эмоции. Цепляют, как правило, только две — страх и жадность.

Сейчас чуть ли не каждый дает «инвестиционные сигналы». Все рассказывают, что мы лучшие. Но если для интереса взять и подписаться на все закрытые каналы и посмотреть рекомендации в них, то окажется, что все советуют разное. И как здесь определить, кто прав? Если все усреднить, то окажется, что получится обычная рыночная доходность. Ни больше, ни меньше. А все потому, что на бирже никто не знает, куда пойдут котировки. Все работают в поле вероятности. И при этом никакой ответственности за результат у этих товарищей нет.

Лучшая стратегия на бирже — покупка паев индексного фонда. А свободные деньги лучше потратить не на обучение трейдингу, а на повышение квалификации в своей профессиональной сфере. Вот это будут действительно хорошие инвестиции.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Можно ли вернуть деньги за курсы?

Перед оплатой курсов студент должен ознакомиться с договором-офертой. В этом документе уже нет гарантий доходности. Есть только много обязательств со стороны студентов и очень туманные обещания вернуть деньги, со множеством условий и оговорок. Мы попросили практикующего юриста прокомментировать реальный договор-оферту с одним популярным «инвест-гуру» на курс стоимостью… 300 тысяч рублей.

Алишер Захидов.

Алишер Захидов, адвокат, член коллегии адвокатов «Люди дела»:

- Договор с точки зрения потребителя плохой. Предмет договора совершенно размыт. А условия, при которых человек может отказаться от услуг и вернуть деньги, практически равны нулю. Это является прямым нарушением закона о защите прав потребителей. По нему потребитель может в любой момент отказаться от услуг, оплатив лишь фактически понесенные расходы исполнителя*.

При этом в договоре указано, что в этом случае нужно произвести оплату услуг куратора, третьих лиц и т. д. Но сколько именно стоят эти услуги, в договоре не указано. Это говорит о том, что львиную часть денег (как минимум 80%) в случае досрочного расторжения договора заказчик не вернет.

Есть еще обещание вернуть деньги, если человек не заработает за год 300 тысяч рублей. Оно тоже недобросовестное. Это не более чем маркетинговый трюк. Он вводит потребителя в заблуждение. При тех условиях, которые есть в договоре (присутствие на каждом уроке, успешное выполнение каждого домашнего задания, наличие доказательств, что среагировал более чем на 70% сигналов), вернуть деньги вряд ли получится.

* Например, курс рассчитан на 10 занятий, а человек после первого занятия понял, что ему это не нужно. Значит, ему должны вернуть деньги за 9 непройденных занятий. Если исполнитель отказывается возвращать деньги добровольно (закон дает ему на это 10 дней), нужно обращаться в суд. И ответчика могут обязать вернуть все причитающееся, но и заплатить:

- штраф (до 50% от суммы невозврата);

- неустойку (не выше суммы невозврата);

- компенсацию морального вреда (обычно не больше 10 тысяч рублей.

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