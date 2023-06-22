Родственникам погибших на "Титане" миллиардеров сообщили, что найти их будет сложно

Береговой охраной США обнаружены два обломка «Титана» - хвостовой конус и посадочная рама. Фото: REUTERS

В ходе экстренной пресс-конференции, созванной Береговой охраной США, командующий Первым округом охраны, контр-адмирал Джон Могер подтвердил, что ранее найденные в океане обломки являются частями батискафа «Титан».

Он сообщил, что дистанционно управляемый со спасательного судна аппарат обнаружил хвостовой конус батискафа примерно в 1600 футах от носовой части «Титаника», к которому погружались на «Титане» туристы.

- Обломки свидетельствуют о потере батискафа. После констатации этого факта мы немедленно уведомили семьи членов экипажа «Титана». – добавил он и оценил вероятность обнаружения пассажиров живыми или мертвыми как крайне низкую.

Компания-владелец батискафа также уведомила семьи находившихся на борту «Титана» о том, что считает туристов и пилота погибшими.

В Береговой охране подтвердили, что результаты начальной экспертизы указывают на то, что батискаф потерпел крушение «из-за направленного внутрь взрыва».

Его обломки были найдены в четверг днем, когда по подсчетам специалистов, на батискафе уже должен был закончиться кислород для дыхания.

Найдены два обломка «Титана» - хвостовой конус и посадочная рама.

На «Титане» в глубины Атлантики отправились туристы, купивший весьма недешевый подводный тур к обломкам «Титаника», затонувшего в 1912 году. Отмечается, что стоимость тура для одного пассажира составляла 250 тысяч долларов. Всего на борту было пять человек, включая британского миллиардера-экстремала Хэмиша Хардинга и одного из богатейших пакистанцев Шахзада Дауда.

Невероятным оказалось и то, что жена пилота батискафа, Венди Раш является праправнучкой четы Штраус, погибших при крушении «Титаника».

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