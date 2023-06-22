Что произошло на борту пропавшего батискафа «Титан» Фото: REUTERS

Поисковые группы обнаружили пять крупных обломков батискафа «Титан», примерно в 500 метрах от носовой части затонувшего «Титаника». Поле обломков позволяет сделать выводы о том, что на борту глубоководного аппарата произошло нечто катастрофическое. Об этом сообщил контр-адмирал Береговой охраны США Джон Можер, чьи слова цитирует CNN.

«Это был первый признак того, что произошло катастрофическое событие», - говорит контр-адмирал.

По словам Можера, первым найденным обломком был носовой обтекатель «Титана». Затем обнаружился торцевой выступ корпуса. Всего крупных обломков нашли пять, однако все они расположены внутри широкого круга других осколков батискафа, и точную картину произошедшего ещё предстоит воспроизвести, по словам Можера.

Ранее KP.RU сообщил о том, что причиной гибели батискафа стал направленный внутрь взрыв, вызванный потерей барокамеры.

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