Боги не прощают ошибок: Найдена жуткая связь трагедии батискафа «Титан» с гибелью «Титаника»

Во время своего первого рейса "Титаник" затонул в Северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года

Весь мир потрясла трагедия батискафа «Титан».

Последний спуск в бездну

18 июня исследовательское судно Polar Prince доставило глубоководный аппарат на место погружения к останкам знаменитого лайнера «Титаник», потерпевшего крушение в 1912 г. На борту батискафа находились пять человек. 61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, занимающейся экспедициями к «Титанику», владелец батискафа; 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле. И туристы: 58-летний британский бизнесмен-экстремал Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Дауд и его 19-летний сын Сулейман. Хардинга почему-то называют миллиардером. Однако в списке Форбс, насчитывающем 2623 фамилии миллиардеров планеты в реальном времени, его нет. Нет в списке Форбс и Даудов, которым приписывают аж $8 млрд.

На борту батискафа находились пять человек Фото: EAST NEWS

«Титан» - пятиместный подводный аппарат длиной 6,7 метра, глубина погружения до 4000 метров.

Обычно два часа уходило на спуск к «Титанику», лежащему на глубине 3800м, несколько часов - на осмотр места трагедии и еще два - на всплытие. Спустя час 45 минут после начала погружения «Титана» к затонувшему «Титанику» связь с ним была потеряна. Начались масштабные поиски, в них участвовало более десяти кораблей, военные самолеты, подлодки, подводные роботы, гидролокационные буи. Время поджимало. Запас кислорода в батискафе был всего на 96 часов. До середины четверга 22 июня.

Останки лайнера «Титаник» Фото: REUTERS

До последнего оставалась надежда найти их живыми. Но 22 июня подводный аппарат Odysseus, спущенный с канадского судна Horizon Arctic, обнаружил пять крупных обломков батискафа на дне Атлантического океана. Примерно в 500 метрах от носовой части «Титаника». Причина катастрофы пока неизвестна. Похоже, батискаф не выдержал давления на дне океана и его разорвало еще 18 июня.

Компания OceanGate, которой принадлежит «Титан», признала гибель экипажа батискафа. «Эти люди были настоящими исследователями, которых объединял особый дух приключений и глубокая страсть к изучению и защите Мирового океана.»

«Титан» - пятиместный подводный аппарат длиной 6,7 метра, глубина погружения до 4000 метров Фото: REUTERS

Как корабль вы назовете…

Есть крылатое выражение - «как корабль назовешь, так он и поплывет». Оно, увы, полностью относится к трагедии «Титаника» 1912 года и батискафа «Титан», который отправился к его обломкам 18 июня и сгинул в морской бездне.

История такова. В 1907 году британская судоходная компания «Кунард Лайн» построила знаменитые пароходы «Лузитания» и «Мавритания» для рейсов из Англии в США и обратно. Самые большие и быстроходные на тот момент. Способные пересечь Атлантику за 5 дней. Это больно ударило по британской компании «Уайт Стар Лайн», державшей полтора десятка пароходов для доставки пассажиров в Штаты. Но рейсы длились более недели. Лидер пассажироперевозок стал терять клиентов. Руководство компании в пику конкурентам решило срочно построить три самых крупных в мире трансатлантических лайнера. Пусть и уступающих «Лузитании» и «Мавритании» в скорости, но превышающих их по водоизмещению, пассажировместимости и уровню сервиса. Сделав упор на роскошь и комфорт. Дабы завлечь богатых клиентов.

Чтобы подчеркнуть грандиозность судов, их назвали «Олимпик», «Титаник» и «Гигантик». В честь героев древнегреческой мифологии: олимпийцев, титанов и гигантов.

Первым 14 июня 1911 года вышел в рейс «Олимпик», названный в честь Зевса Фото: EAST NEWS

Ярость богов

Увы, амбициозное руководство «Уайт Стар Лайн» плохо знало мифы Древней Греции.

Коротко перескажу их для читателей «Комсомолки».

Олимпийцы - 12 богов третьего поколения, обитавших на греческой горе Олимп. Главный и самый сильный в команде – Зевс, бог неба, грома, молний, повелитель всего мира. Эпитет «Олимпиец» по преимуществу относился к Зевсу.

Олимпийцев решили свергнуть титаны - жестокие божества второго поколения. Шесть братьев и шесть сестёр, вступивших в брак между собой. Целых десять лет длилась титаномахия – битва титанов и олимпийцев. В конце концов, Зевс победил и низверг титанов в Тартар – глубочайшую бездну, пространство холода и тьмы.

Но рано радовался Зевс. С соседних гор Олимп стали забрасывать обломками скал и горящими стволами деревьев исполинские божества – гиганты. Косматые длиннобородые чудовища с телом человека до пояса и драконовым хвостом вместо ног. Каждый вооружен копьем. Всего насчитывалось 150 гигантов. Но главных - 12. Они-то и должны были ликвидировать 12 богов Олимпа.

Однако в ужасной гигантомахии команда Зевса с помощью Геракла и других древних героев победила врагов. Поверженные гиганты были погребены под греческими островами.

Вот таков расклад в древнегреческих мифах.

«Уайт Стар Лайн» исполнила свой амбициозный план, построила самые большие в мире трансатлантические лайнеры, превосходившие суда конкурентов.

Первым 14 июня 1911 года вышел в рейс «Олимпик», названный в честь Зевса. 21 июня он уже причалил к пирсу в Нью-Йорке.

10 апреля 1912 года в свой первый и последний рейс из Англии в Нью-Йорк отправился «Титаник», названный в честь древнегреческих богов-титанов. В ночь с 14 на 15 апреля считавшийся непотопляемым лайнер столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике. И через 2 часа 40 минут, расколовшись надвое, ушел в ледяную мрачную бездну. На глубину 3800 м. Шлюпок на всех пассажиров, членов экипажа не хватило. Поэтому погибло 1517 человек. Спаслись 712. Трагедия «Титаника» стала крупнейшей морской катастрофой ХХ века в мирное время.

Кэмерон и группа учёных погружались для съемок к лежащему на глубине «Титанику» на российских глубоководных аппаратах "Мир" Фото: EAST NEWS

В холодную бездну, напомню, и Зевс сбросил титанов. Недаром режиссёр оскароносного «Титаника» Джеймс Кэмерон в 2003 году назвал свой документальный фильм «Призраки бездны: Титаник». Кстати, Кэмерон и группа учёных погружались для съемок к лежащему на глубине «Титанику» на российских глубоководных аппаратах Мир-1 и Мир-2. В состав экспедиции входило наше научное судно «Академик Келдыш».

Руководство судоходной компании, поняв ошибку с древнегреческой мифологией, срочно переименовало строящийся «Гигантик» в «Британник». Не помогло.

Новый лайнер ввели в эксплуатацию 23 декабря 1915 года. Шла Первая мировая. И вместо пассажиров судно стало возить раненых, превратившись в плавучий госпиталь. Не прошло и года, как 21 ноября 1916 года суперкорабль наткнулся на немецкую мину и затонул за 55 минут. Ошибку «Титаника» учли при сооружении лайнера-собрата, спасательных шлюпок было достаточно. Поэтому погибло лишь 30 человек. Спаслись 1036.

Трагедия произошла у берегов Греции, где, напомню, были погребены поверженные Зевсом божества гиганты.

А что же «Олимпик», названный в честь Зевса, победившего титанов и гигантов? Он четверть века бороздил Атлантику, совершил 257 рейсов из Англии в США и обратно, перевез 430 000 пассажиров, прошёл 1,8 миллиона морских миль. Морально устарев, был разобран и утилизирован в конце 1937 г.

Как тут не поверить в выражение «Как корабль назовешь, так он и поплывет»?

10 апреля 1912 года в свой первый и последний рейс из Англии в Нью-Йорк отправился «Титаник» Фото: EAST NEWS

ЖУТКОЕ ПРОРОЧЕСТВО ФАНТАСТА

В 1898 году американский фантаст Морган Робертсон опубликовал повесть «Тщетность». Как быстроходный лайнер «Титан», считавшийся непотопляемым, апрельской полночью столкнулся в Атлантике с айсбергом и затонул. Большинство пассажиров погибло из-за нехватки шлюпок. Книга осталась незамеченной.

Но весной 1912 г, после трагедии «Титаника», ее срочно переиздали под названием «Тщетность, или крушение Титана». Она сразу стала бестселлером. Народ ахнул! Схожи названия судов: «Титан» и «Титаник». Место и время трагедии: Северная Атлантике, полночь апреля. Виновник – айсберг. Оба судна ударились о гигантский кусок льда правым бортом. Сходство в размерах лайнеров: («Титан» - 244 м, «Титаник» - 269 м), скорости (25 узлов в книге и 23 узла у реального корабля). Робертсон довольно точно описал ситуацию с водопроницаемыми переборками и расчетами инженеров возможных повреждений для сохранения судна на плаву.

После трагедии малоизвестного писателя стали называть ясновидящим, величайшим пророком, предсказавшим крушение «Титаника». Но Робертсон отрицал свое «ясновидение». Дескать, пишу о том, что знаю. Он действительно много знал о судах. Родился в семье капитана корабля, в 15 лет ушел в море юнгой, дослужился до первого помощника капитана. И стал писателем.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Роковая ошибка хозяина батискафа

Стоктон Раш, директор компании Ocean Gate, устраивавшей дорогие экспедиции к «Титанику» на батискафе, не мог не знать о пророческой книге Робертсона про гибель «Титана», трагической связи названий «Титаника» и «Гигантика» с древнегреческими богами. И все же назвал свой батискаф «Титаном». Явно в рекламных целях. Чтобы подчеркнуть связь с затонувшим «Титаником». Ведь богатые туристы-экстремалы за возможность посмотреть в иллюминатор батискафа на обломки знаменитого лайнера на дне океана, платили по 250 тысяч долларов!

Стоктон Раш (слева), директор компании Ocean Gate, устраивавшей дорогие экспедиции к «Титанику» на батискафе Фото: EAST NEWS

Начались эти экспедиции летом 2021 года. По данным газеты The Guardian, компания Раша успела доставить на место катастрофы около 60 туристов и 15–20 исследователей.

18 июня 2023 года «Титан» сам погиб в той бездне. Вместе с главой компании Стоктоном Рашем. Газета The New York Times выяснила, что супруга владельца батискафа «Титан» Венди Раш - праправнучка магната Исидора Штрауса, который плыл на «Титанике» вместе с женой Идой. Во время крушения миллионер уступил свое место в спасательной шлюпке, поскольку не все женщины и дети были еще эвакуированы с тонущего корабля. Жена осталась с магнатом. Супруги погибли.

Начались эти экспедиции летом 2021 года Фото: EAST NEWS

Спустя 111 лет история мистически повторилась. Но на этот раз на месте крушения «Титаника» погиб лишь муж. Жена осталась на суше. Теперь Венди Раш – вдова.

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