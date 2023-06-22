Батискаф с туристами пропал 19 июня Фото: REUTERS

Вечером 22 июня компания-оператор субмарины OceanGate Expedition объявила о смерти всего экипажа батискафа «Титан», пропавшего во время погружения к «Титанику». Напомним, аппарат с пятью людьми на борту перестал выходить на связь 19 июня спустя 1 час 45 минут после того, как скрылся под водой. Кислорода в подлодке им должно было хватить максимум на трое суток. В связи с этим в компании опубликовали объявление о смерти экипажа.

Список погибших миллиардеров с батискафа Титан у Титаника

- Эти люди были настоящими исследователями, которых объединял особый дух приключений и глубокая страсть к исследованиям и защите мирового океана. Наши сердца с этими пятью душами и каждым из членов их семей в это трагическое время. Мы скорбим об их гибели, - сообщили в компании.

Одним из погибших оказался британский миллиардер, покоривший космос, Хэмиш Хардинг Фото: REUTERS

В списке погибших туристов числится 58-летний Хэмиш Хардинг - капитан батискафа. Известно, что он был британским миллиардером, успевшим слетать в космос, а также совершить самую быструю кругосветку в мире. На борту также был сам организатор экскурсии, обернувшейся трагедией - 61-летний Стоктон Раш. Он основал компанию, которая отправила туристов в это экстремальное путешествие. Известно, что его супруга является праправнучкой погибших пассажиров самого «Титаника».

На борту был и основатель компании, которой принадлежал батискаф, Стоктон Раш Фото: REUTERS

Среди погибших оказался и опытный в этом деле акванавт. 73-летний Поль-Анри Наржоле за свою жизнь почти 40 раз спускался к «Титанику», но этот стал роковым. Мужчина также считался одним из главных в мире экспертов по истории лайнера.

Поль-Анри Наржоле почти 40 раз спускался к лайнеру, но этот стал роковым Фото: REUTERS

Самым молодым среди погибших был 19-летний Сулейман, который отправился на подлодку вместе со своим отцом - миллиардером химпромышленности 48-летним Шахзаде Давудом.

Погиб также миллиардер Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман Фото: REUTERS

- Вся семья OceanGate глубоко признательна бесчисленному количеству людей из многочисленных организаций международного сообщества, которые выделили обширные ресурсы и так усердно трудились над этой миссией. Мы ценим их стремление найти этих пятерых исследователей, а также их дни и ночи неустанной работы в поддержку нашей команды и их семей, - отметили в компании.

Причина гибели миллиардеров на батискафе «Титан»

А тем временем Береговая охрана США, что причиной гибели «Титана» стал направленный внутрь взрыв. Батискаф просто разорвало на части.

- Мы немедленно уведомили семьи членов экипажа «Титана», - сообщили в Береговой охране США и оценили вероятность обнаружения пассажиров живыми или мертвыми как крайне низкую.

Кстати, сам тур к Титанику обошелся каждому погибшему в 250 000 долларов.

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