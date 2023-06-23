Называл себе «крокодилом»: Родные владельца оружия, из которого стрелял «лесопарковый маньяк», впервые раскрыли детали дела

Корочкин надеется, что его все же оправдают

«Впервые за 20 лет у меня появилась надежда». В Челябинске бывший охранник вуза Алексей Корочкин последние 19 лет был известен как «лесопарковый маньяк» - жестокий убийца и насильник. Преступник в то время выслеживал парочки, которые уединялись в местном парке. После этого он убивал ухажера на глазах у возлюбленных, а затем насиловал девушек.

Все эти годы Алексея не признавал свою вину, хотя это могло помочь ему выйти досрочно и уже быть на свободе. Но Корочкин твердо стоял на своем – «я не совершал этих преступлений». И сейчас спустя почти 20 лет в деле появилась неожиданная улика, которая может его оправдать. KP.RU узнал все детали нового поворота в закрученной истории.

«ПИСТОЛЕТ ВЫСТРЕЛИЛ В БАЗАХ»

Убийства и изнасилования «лесопаркового маньяка» начались в Челябинске в 2004 году. Первой жертвой серийного убийцы стала пара, которая уединилась в машине в парке имени Гагарина. Мужчина с девушкой в салоне «Мерседеса» предавались любви, когда к ним подкрался неизвестный, открыл дверь и в упор расстрелял любовника, после чего сам залез в машину и изнасиловал девушку, назвав ее распутной дамой. Убитым был местный бизнесмен Яша Абдулаев. Мужчина был родственником местного криминального авторитета. Именно поэтому поначалу все списали на бандитские разборки, но позже похожие преступления продолжились.

Так пресса писала про первое убийство Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Город начал шуметь, информация о маньяке дошла до Москвы, поэтому оперативникам нужно было быстро поймать преступника. Стали составлять фотороботы, среди примет - преступник одет в камуфляж. Тогда милиция и получила наводку на Алексея Корочкина. Мужчина в то время был разведен, имел двух детей, за спиной была служба на афганской границе. Работал охранником службы безопасности Южно-Уральского госуниверситета, который был рядом с тем самым парком, где произошли убийства.

Жертв изнасилования (девушек маньяк не убивал, только их ухажеров – прим.ред.) вызвали на опознание. Те сомневались, но все-таки дали показания, что Корочкин похож на того самого убийцу. Алексея быстро отправили в СИЗО, начался суд. И чуть ли не перед самым приговором похожие убийства и изнасилования продолжились.

Но тогда лишь отмахнулись – мало ли сообщник, подражатель или просто кто-то хочет оправдать подсудимого. В итоге Корочкин за два убийства и два изнасилования (за покушение на еще одно убийство его все-таки оправдали – прим.ред.) получил 20 лет колонии.

С тех пор осужденный дошел до президиума Верховного суда с жалобами. Но все было тщетно, несмотря на то, что похожие убийства в Челябинске продолжались. После суда силовики насчитали еще как минимум пять эпизодов нападения маньяка.

Место первого убийства Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Сейчас Корочкину осталось отсидеть лишь год в колонии. Он и не надеялся, что об его деле вспомнят. Но тут в полицию принесли оружие, владелец которого умер. Его, как и прочие, стали проверять. И оно «выстрелило». Оказалось, что именно из этого пистолета были убиты некоторые жертвы «лесопаркового маньяка».

«РАССТАЛСЯ С ЖЕНОЙ И ПЕРЕЕХАЛ»

Пистолет, как выяснил KP.RU, принадлежал бывшему милиционеру Александру Болотову (1953 года рождения). Мужчина умер в сентябре 2022 года. После службы в МВД, как узнала «КП», он работал в ГУП по эксплуатации искусственных сооружений, а также в Уральской государственной академии физической культуры.

Найденное оружие привело к тому, что следствию пришлось поднять старые нераскрытые дела.

- В итоге дела по нераскрытым убийствам возобновили, - рассказал KP.RU адвокат Корочкина Дмитрий Кривошеев. – Уже готова экспертиза. Насколько я знаю, оружие прогнали по общей федеральной базе гильз. И выяснилось, что оно сошлось с убийством, по которому Корочкина осудили. Сто процентов, что стреляли именно из этого пистолета. По-доброму, следствие должно обратиться в прокуратуру по этому эпизоду. Прокуратура должна возобновить дело Корочкина, но этого еще не было. Возобновили дела только по нераскрытые преступления.

Корочкин возле того самого университета

По одной из версий, оружие совпало как раз с убийством Яши Абдулаева. В целом же, по словам адвоката Корочкина, в биографии Болотова есть странности.

- По характеристики личности есть нюансы, - объясняет защитник. - С супругой он поругался, она ушла от него, после этого было совершено первое преступление «лесопаркового маньяка». Сама же супруга на контакт не идет. Говорит, что все это неправда. Ей не хотелось бы примерить ярлык жены такого человека.

После расставания с женой Александр Болотов переехал жить к маме в дом, который был расположен неподалеку от мест совершения преступлений. Некоторые заметили еще один необычный нюанс. В одном из эпизодов преступников было двое. Да и жертвы описывали нападавшего по-разному: то это плотный мужчина, то худощавый. И внимание следователей привлек брат Александра – Андрей Болотов, который, как некоторые считают, похож на один из фотороботов…

- Корочкин понятия не имеет, кто такие Болотовы, - продолжает адвокат. – При обыске у них изъяли много вещей: боеприпасы, несколько пистолетов, приборы для изготовления боеприпасов. Сам Корочкин сейчас в шоке. У него появилась надежда, что его оправдают. У него есть дети, он хочет показать, что не виноват. В первую очередь свое имя восстановить. «Челябинский маньяк» - это не очень приятное прозвище. Раньше никто в его дело вникать не стал, говорили, что все законно, обоснованно. Но тогда таких деталей у нас не было. Будем писать жалобу прокурору.

К слову, после новостей о найденном оружии некоторые жертвы вновь засомневались, что опознали именно того преступника. Однако общаться со СМИ они отказались. После вопроса KP.RU, о новом повороте в деле, они удалили свои страницы в соцсетях, заявив, что для них вся эта история - «психотравмирующая».

«ОЧЕНЬ СТРАННАЯ ИСТОРИЯ»

Известно, что брат умершего Александра Андрей сейчас живет в Германии. К слову, у него нашли старое фото в камуфляже. Тем не менее, на вопросы KP.RU, отвечать он отказался.

Что касается Александра, то все его страницы теперь удалены. Как выяснил KP.RU, в Сети он сам себя называл «крокодилом». На глаза силовикам мужчина не попадался, в его биографии преступлений не было, лишь нарушения ПДД.

Сейчас следователи продолжают его проверять. На допросах успели побывать та самая бывшая жена и дочь Александра. С прессой они ранее не общались, но для KP.RU решили сделать исключение.

Александр Болотов называл себя крокодилом Фото: СОЦСЕТИ

- Даже следователи не могут разобраться в этом, вы как разберетесь? - удивилась бывшая жена Александра Ирина. - Без моего ведома вышла криминальная история, где говорится, что я отнесла это оружие в полицию, но это не так. Следствие еще не закончилось, мне потом обещали раскрыть детали, а пока все закрыто.

- Ваш муж может быть причастен к этому?

- Мой муж нет. Он никаким образом не подходит к описанию преступника. А по оружию сейчас будет дополнительная экспертиза проводиться. Так что подождем, что она покажет.

- Согласитесь странно, что оружие вашего мужа оказалось замешано в убийстве…

- Это очень странно, действительно. Я не знаю, где он взял это оружие.

- Может, оружие брата?

- Не знаю. Но могу сказать, что его брат Андрей уже был здесь в России, его и на детекторе лжи проверили, и везде таскали. Его хотели закрыть, но не нашли никаких свидетельств его причастности, только этот фоторобот. Но Андрей не был в это время (в момент убийства – прим.ред.) в России. Он был в Германии. Следователи запрашивали пограничную службу. Он не пересекал границу. Он физически здесь не был. Ни брат, ни мой муж к этому делу отношения не имеют.

- Говорят, что ваш муж мог пойти на это из-за расставания с вами…

- Глупость какая!

«ПАПА НАШЕЛ ЭТОТ ПИСТОЛЕТ»

Дочь Александра Болотова Екатерина тоже не верит в виновность отца.

- Я ни с кем из журналистов не общаюсь, - призналась KP.RU Екатерина. - Я считаю, что мой отец не имеет отношения к этому, это просто совпадение, человек нашел оружие. Он по жизни постоянно находил какие-то вещи. Я считаю, что шумиху делают журналисты, вам нужны скандалы, интриги и расследования, а это просто какая-то ошибка. И то, что говорит следствие, подтверждает это.

Андрей Болотов и фоторобот тех лет Фото: соцсети/Известия

- Он в лесу нашел пистолет?

- Да. Я все следствию сказала. Сейчас много информации, сенсационные новости, но все они уходят в утиль спустя 24 часа. Пускай даже это было и громкое дело. Вскоре про это забудут. А дальше все это канет в лету. Мне в масштабах времени вся эта история без разницы. Все, что я знаю про своего отца, я сказала. Все друзья знают, что это был за человек.

- А он действительно расстроился из-за расставания с вашей мамой?

- Я была ребенком в тот момент. Поэтому мне трудно судить об этом периоде жизни

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас следствие продолжается. Пока силовики не делятся подробностями дела, чем оно закончится, остается только догадываться.

- Уголовное дело возобновлено именно по пяти нераскрытым эпизодам, - сообщили «КП» в СУ СКР по Челябинской области. – Информацию об остальном мы пока не раскрываем.

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