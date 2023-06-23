Фон дер Ляйен помахала у носа Зеленского морковкой

Урсула фон дер Ляйен: "Мы не можем назвать точную дату вступления Украины в ЕС, но было бы немыслимо иметь Европейский Союз через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нем". Фото: REUTERS

Не складываются у Украины отношения с НАТО. Но ведь, как говорится, не НАТОй единой, тем более, что Петр Порошенко зажег перед украинцами в бытность свою президентом аж два новых солнца, вернее, смердящих факела, куда Незалежная обязана стремиться и по измененной им специально для этого Конституции страны – НАТО и Евросоюз. А что у Киева с ЕС? Как дела с европейской, не побоюсь этого слова, интеграцией и вхождением в свободную семью европейских народов?

И тут все не так, чтобы благополучно. Нечем хвастаться. Агентство Reuters сообщило, что в специальном отчете ЕС о выполнении Киевом условий по членству в Евросоюзе сказано, что Киев выполнил лишь два условия для начала переговоров о членстве в ЕС. Из семи. Причем, какие это условия, которые Украина как бы выполнила! Обхохотаться можно, когда знакомишься с подробностями.

Первое условие – это свобода слова. После того, как Зеленский изменил законы о медиа на Украине таким образом, что может закрыть любое не понравившееся ему СМИ буквально по свистку, после того, как он реально закрыл все оппозиционные СМИ, одним махом отобрал лицензии и прекратил вещание общеукраинских телеканалов, а на остальных натянул такую узду, что они боятся лишний раз вздохнуть, а то как бы не сочли непатриотичным такой вздох и не поволокли бы в подвал СБУ, после всего этого Евросоюз признал, что на Украине обеспечена свобода слова. Цирк, в котором фокусник превратился в жалкого и никому не нужного фигляра.

Кстати, буквально на днях Зеленский еще раз доказал перед Европой свою «приверженность» свободе слова, подписал закон о запрете ввоза на Украину книг из России и Белоруссии. Хотя еще за день до того с умным видом рассуждал, что не может пойти на такой шаг, поскольку он противоречит Конституции Украины. Но – ничего, сходил: слово свободно, а он – его хозяин – сам дал, сам и взял назад.

Второе условие – это вроде бы судебная реформа. В ЕС отметили большой сдвиг в положительную сторону после того, как на Украине прихватили на взятке председателя Верховного суда страны. Правда, примерно половина суммы взятки куда-то исчезла в непонятном направлении уже после его задержания, но кто будет обращать внимание на такие мелочи. Тем более, что у тех, кто задерживал взяточника, свои дети в семье имеются, и их тоже надо чем-то кормить.

Что там еще осталось не выполнено? Сущие пустяки, по мелочи все: борьба со взяточничеством и коррупцией (глава Верховного суда чем вам не пример), принятие законов о защите прав национальных меньшинств, реформа правоохранительных органов, реформа судов, принятие закона о СМИ и т.д. Десятки коррупционных миллиардов складывают члены команды Зеленского на свои счета в криптовалюте и в на долларовые в офшорах. Закон о СМИ приняли, а кто вам сказал, что у СМИ должны быть какие-то свободы и права? Сказано же – закон о СМИ. Его приняли, а какой он там – вопрос второстепенный. Права нацменьшинств – это исключительно тех, кто европейцы, чьи исторические родины уже входят в ЕС – румыны, Словаки, болгары, с натяжкой – даже венгры. Какие русские? С ума сошли? Русские – враги! Кацап еще не родился, а уже враг. Никаких ему прав!

И все же два условия выполнены. Какая мягкая оценка! В чем причина?

- Мы бы никогда не приняли негативный тон по отношению к Украине в данный момент. Судебные реформы достигли определенного прогресса, хотя есть еще ключевые, которые нужно провести. Не все удовлетворительно, - мягко сформулировал один из высокопоставленных европейских чиновников агентству оценку происходящего на Украине с точки зрения критериев Евросоюза.

То есть понятно, что «никогда бы не приняли негативный тон по отношению к Украине», но даже при таком подходе «не все удовлетворительно» у государства, которое стало не просто «кандидатом в Евросоюз», а еще является обладает каким-то загадочным статусом «аспиранта ЕС». Что характерно, и то, и другое было дано как бы авансом. Отчего в Киеве окончательно оборзели и решили, что ухватили Урсулу фон дер Ляйен, на которую сейчас молятся, как на Бога, за бороду.

А что Урсула? А она помахала им перед носом снова морковкой, причем, даже не скрывая, что это морковка, которая им никогда не достанется.

- Мы не можем назвать точную дату вступления Украины в ЕС, но было бы немыслимо иметь Европейский Союз через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нем, - мягко сформулировала эта мадам-экс-гинеколог. И пусть будут благодарны даже за это, потому что, будь она стоматологом, могла бы что-нибудь сказать про «зубы от мертвого осла», например. Или еще круче.

В общем, все та же история про Ходжу Насреддина, ишака и падишаха, которую замечательно рассказал советский писатель Соловьев. Не мешало бы украинцам почитать эту книгу, чтобы понять, кто же сдохнет первым в новой саге, которая разворачивается про Украину, НАТО и ЕС. Не мешало бы. Да вот беда – Зеленский запретил ввоз книг из России и Белоруссии. А на Украине советских писателей давно не печатают.