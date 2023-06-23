Нефть не по «Дружбе» и фуры без прицепов: в чем суть 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюза

Представители стран ЕС согласовали уже одиннадцатый по счету пакет санкций против России. Фото: REUTERS

Итак, на этой неделе представители стран ЕС согласовали очередной пакет санкций. Главных инициатив там несколько. Во-первых, запрет на транспортировку нефти. Во-вторых, запрет на въезд грузовых прицепов. И в-третьих, вторичные санкции в отношении тех, кто помогает нам обходить санкции. Но давайте разберем по порядку.

НЕФТЬ НЕ ПО «ДРУЖБЕ»

Еврочиновники запретили поставки нашей нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба». По ней углеводороды получали Польша и Германия. Теперь не будут. Точнее российская нефть по трубопроводу не поступала с начала этого года. Вместо нее мы транзитом пускали нефть из Казахстана.

- Они фактически запретили то, чего уже нет, — пояснил в эфире радио «Комсомольская правда» Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ. - Это не значит, что трубопровод будет остановлен. Казахстанская нефть через него будет и дальше идти. При этом южная ветка «Дружбы» будет работать и дальше. Для Венгрии сделано исключение. Она будет и дальше получать российскую нефть.

ПЕРЕГРУЗКА ГРУЗОВ

Другое ограничение – запрет на въезд на территорию ЕС российских прицепов к грузовикам с товарами. Здесь тоже довольно странное решение. По факту въезд для российских фур в Евросоюз и так уже давно закрыт. Исключение сделано лишь для поставок фармацевтической и сельхозпродукции.

Для остальных товаров на границе происходит перегрузка из одного прицепа в другой. Этим занимаются как российские поставщики, так и европейские. При этом в ЕС расширили список товаров, которые запрещены к транзиту по территории России. То есть, поставщикам из условного Казахстана или Армении будет сложнее провозить через границу РФ те или иные товары.

ВТОРИЧНЫЕ САНКЦИИ

Кстати, новинка от Евросоюза. Они стали применять санкции против других государств, не только России. Часть компаний из некоторых стран, в частности Ирана, уже попали в стоп-лист. Сотрудничать с ними ЕС своему бизнесу уже запретил. И пригрозил, что подобные вторичные санкции коснутся и других предпринимателей. По крайней мере, механизм признания причастности к обходу санкций в Евросоюзе разработали.

Так, признаками обхода санкций будут считать торговые аномалии. Например, экспорт транспортных средств из ЕС в Россию в 2022 году упал на 78%, а экспорт из ЕС в Казахстан — взлетел на 268%. Такой пример привели еврочиновники. В целом подозрения у Евросоюза вызывают Армения, Киргизия, Казахстан, ОАЭ, Турция и Китай.

- Они пошли на вторичные санкции против других государств. Это неприятные вещи. Поставьте себя на место армянских или казахстанских предпринимателей. Сейчас им говорят, что мы вам перестанем продавать свою продукцию. Многие теперь дважды подумают прежде, чем иметь дело с Россией, — констатирует Алексей Зубец.

Правда, еврочиновники сами оговариваются, что к каждому случаю будут подходить с осторожностью. Чтобы под горячую руку не попали невиновные компании. Так что есть вероятность, что механизм наложения вторичных санкций будет пробуксовывать.

ИТОГО

В целом, большинство российских экспертов считают, что очередной пакет санкций наносит все меньший ущерб России. Это и понятно. Большинство всех мыслимых и немыслимых ограничений уже введены. Придумать что-то дополнительное становится сложнее. Тем более что европейцы пытаются и себе не навредить.

Отчасти это доказывает и реакция российского фондового рынка. Утром в пятницу индекс Мосбиржи просел более чем на процент. Но потом пошел отскок вверх. В общем, ничего необычного. Тем более что российский рынок и так был на рекордных отметках с начала года. И спекулянты, скорее всего, просто воспользовались хорошим информационным поводом, чтобы зафиксировать полученную прибыль.