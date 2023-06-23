"Развелись давно": Наталья Сенчукова сделала заявление о тяжелом разрыве

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин в 2021 г. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наталья Сенчукова подтвердила развода сына Василия. Певица сообщила подробности и назвала причины разрыва. Судя по всему, проблемы в отношениях пары начались еще до свадьбы.

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина со школы встречался с Дашей Алябьевой. В 2022 году они поженились. Вот только официальный брак не продержался и года. Сейчас звездный наследник счастлив в новых отношениях с 19-летней блондинкой по имени Лера.

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина со школы встречался с Дашей Алябьевой.

"Сказки не случилось. Вася и Даша развелись уже достаточно давно, видимо, брак что-то нарушил. Может, уже до свадьбы существовали какие-то проблемы. Видимо, была какая-то трещина, которая потом, к сожалению, стала увеличиваться", - сокрушается певица.

Артистка не осуждает решение наследника расторгнуть отношения. "Если прошло самое главное…. Конечно, мы переживали, надеялись, вдруг что-то вернется назад. Но, к сожалению, не вернулось. Для нас главное - счастье нашего ребенка. Если люди мучаются, то это никому не нужно", - цитирует ее "СтарХит".

По ее словам, Василий до последнего говорил, что у него все хорошо. А потом просто сообщил, мол, ну вот так сложилось. "Какие-то разногласия у них возникли", - отметила Наталья.

Сейчас Василий и Дарья не общаются. Сенчукова к ним в душу не лезет. "Их дело. Слава богу, молодые, без детей и скандалов. Жизнь - штука непростая и непредсказуемая, невозможно ничего загадывать. Разрыв - всегда болезненно, поэтому мы поддерживали и сына, и Дашу, переживали и за него, и за нее. В разводе виноваты оба", - отметила Наталья.

К слову, сын уже познакомил родительницу с новой избранницей. Девушка преподает танцы и работает бровистом. В настоящее время молодые люди наслаждаются отдыхом у моря.