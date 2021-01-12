Наталья Сенчукова более 30 лет счастлива в браке с Виктором Рыбиным. Про таких как они говорят - вместе и в горе, и в радости. Семь лет назад жизнь певицы и солиста группы \\"Дюна\\" изменилась в один миг. Врачи заявили, что у них рак кожи. Но одна болезнь на двоих еще больше укрепила их любовь друг к другу, а вера в лучшее помогла исцелиться. Но в конце 2020 года звезды пережили трагедию.Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова в ноябре 2020 года объявили о смерти близкого им человека. Музыкант группы \\"Дюна\\" Андрей Апухтин скончался на улице. По словам артистки, она и ее муж испытывают невероятную боль от потери не только коллеги, но и верного друга.Спустя два месяца после похорон Наталья потихоньку приходит в себя. Судя по последним кадрам, она в повседневной жизни совсем не похожа на звезду эстрады. Она скорее похожа большинство обычных женщин в 50 лет, на лице которых можно заметить выраженные носогубные складки, многочисленные морщины вокруг глаз и губ и дряблую кожу на щеках и скулах.Супруга Рыбин вышла на прогулку с домашним питомцем. На лице вокалистки нет косметики, она не стала пользоваться фотошопом.Не исключено, что Сенчукова изменилась внешне из-за постигшего ее горя, борьбы с онкологическим заболеванием и постоянных переживаний из-за отсутствия работы. \\"Заработки исчезли. У нас с Натальей осталась 31 тысяча рублей, все! У меня хобби, которое жрет деньги. Мой дом-теплоход все сожрал\\", - жаловался не так давно Виктор.Он также признался, что 15 лет назад вложил деньги в строительство спортивного комплекса. Но потом им сказали, что спортивный центр никому не нужен и посоветовали переделать спортивный объект под торговый центр. Виктор и Наталья согласились в надежде на то, что смогут быстрее продать недвижимость.Чтобы дело пошло быстрее, к строительству подключился муж сестры Сенчуковой. Мужчина на эти цели даже взял кредит. Но в 2014 году он все потерял. Артисты каждый месяц вынуждены платить за недострой. \\"Земля в аренде на 49 лет. Чтобы рассчитаться с долгами, выставили недострой на продажу за 129 миллионов рублей. Столько мы на него истратили\\", - подчеркивал солист группы \\"Дюна\\".Стоит отметить, что семь лет назад врачи поставили звездной паре диагноз \\"рак кожи\\", что стало для артистов настоящим шоком. Они в это время отдыхали в Италии. \\"Это была самая плохая ночь в нашей жизни. Мы рыдали несколько часов\\", - вспоминал певец. С тех пор Рыбин и Сенчукова вынуждены постоянно наблюдаться у врачей, избегать солнца и всячески беречь свое здоровье. В общей сложности они прошли 13 сеансов лучевой терапии.