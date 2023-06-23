«Все не так просто, как кажется». Эксперт рассказал, почему случаются конфликты в такси и как их избежать

Поездки в такси — быстрый и удобный способ передвижения. Несмотря на многие плюсы, между водителями и пассажирами порой случаются конфликты и недопонимания. Причем претензии фиксируются с обеих сторон, но для таксистов они чреваты снижением рейтинга, вплоть до блокировки в сервисах. Председатель Московского профсоюза такси Николай Кодолов рассказал, какие ситуации чаще всего приводят к размолвкам и как их избежать. Эксперт неоднократно подчеркивал, что самое главное — это уважительное отношение друг к другу.

Одна из самых распространенных причин спора между клиентом и водителем возникает из-за места подачи авто. Пассажир говорит: «Вот, я заказывал сюда, а вы приехали не туда» или «остановились у другого подъезда». А иногда бывает, что таксист и вовсе заезжает в другой двор. Клиента зачастую это выводит из себя, особенно когда такие ситуации возникают часто. У водителей своя правда — часто они говорят, что приехали именно туда, куда заказано авто.

В таких ситуациях проблема в основном возникает из-за того, что геолокация, выбранная приложением автоматически, порой может не совпадать с фактическим местом, куда нужно подать авто.

– Чтобы избежать подобных ситуаций, во время заказа желательно свериться с фактическим адресом, – советует Николай Кодолов. – При указании адреса вручную часто есть возможность уточнить подъезд или определенный выход из ТЦ. Кроме того, у мест, куда осуществляется подача, могут быть свои особенности — шлагбаум или перегороженный двор. Необходимо при заказе сообщить об этом водителю в комментариях либо во время подачи связаться с водителем по телефону. Я последнее время часто стал писать, к примеру, «стою в белой футболке и белой бейсболке, с рюкзаком», водитель сразу видит пассажира и подъезжает к нему, сокращая время посадки и исключая недопонимание и какие-то конфликтные ситуации.

Водителям, со своей стороны, тоже следует быть внимательнее.

– Если видите, что место подачи странное, можно связаться с пассажиром в чате приложения или же по телефону и уточнить особенности подачи, так как бывает, что навигатор ведет водителя через семь кругов ада, а пассажиру достаточно пройти всего 10-15 метров до такси. Говорю как водитель: если меня смущает точка подачи, я связываюсь с пассажиром и уточняю или прошу его, чтобы он ожидал меня на улице. В целом задача несложная, – делится опытом глава профсоюза.

Порой водители и пассажиры испытывают дискомфорт, если кто-то из сторон пытается навязать разговор, нарушая личное пространство.

– Такие нарушения бывают с обеих сторон, недопустимость этого должны четко понимать и пассажир, и водитель. Бывает, что кому-то скучно и хочется общения, но стоит понимать, что водитель такси — это не подружка или друг, он занят довольно серьезной работой. И любое вмешательство может сказаться на безопасности поездки. Это работает и в обратную сторону — у пассажира может быть плохое настроение, сложный день, когда хочется спокойно и в тишине провести эту поездку, – отмечает эксперт.

Иногда споры происходят из-за недостаточной информированности об услугах или нюансах работы. Это тоже следует учитывать.

– Бывают ситуации, когда стороны либо не информированы сервисом заказа такси, либо нет социально ориентированной информации об услугах и возможных сложностях, либо это происходит несвоевременно, либо с опозданием (когда уже поздно, ситуация случилась). Отсюда возникает раздражение сторон, напряжение в начале поездки или даже зарождение конфликта, – добавляет Николай Кодолов. – Но как бы то ни было, важно понимать, что двух похожих людей не бывает, у всех свои особенности. В любом случае, водитель обязан аккуратно и без происшествий доставить пассажира в конечную точку, соблюдая необходимые правила поведения и перевозки пассажиров и багажа легковым такси, быть вежливым, в том числе соблюдать личное пространство пассажира, а также получить оплату по окончании поездки. Пассажир точно так же обязан соблюдать личное пространство водителя, быть вежливым и не создавать дискомфорта для работы.

Для урегулирования конфликтных ситуаций меры воздействия применяются как в отношении водителей, так и в отношении пассажиров. В последние годы ужесточился отсев водителей-нарушителей, но появились некоторые точки влияния и на клиентов — оценка пассажира, отмена несправедливых отрицательных оценок, тревожная кнопка.

По мнению эксперта, если пассажиры и водители будут с бОльшим уважением относиться друг к другу, не переступая личные границы, для многих проблем не будет даже повода. А если еще самим не накалять обстановку и убрать негатив, который порой ощущается в такси, для обеих сторон поездки станут намного приятнее.