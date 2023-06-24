На Параде Победы 1945 года участники не хотели брать в руки фашистские штандарты. Брезговали

Фото предоставлено пресс-службой ФСО России

24 июня 1945 года прошел исторический парад Победы в Великой Отечественной войне. Об этом событии рассказывает доктор исторических наук, завкафедрой МГУ Сергей Девятов.

Подбирали не по росту, а по наградам

… - Сергей Викторович, в субботу, 24 июня, - годовщина Парада Победы 1945-го. Почему его провели намного позднее, чем был подписан акт о капитуляции Германии? (9 мая мы сейчас и отмечаем как День Победы.) Именно столько требовалось времени, чтобы пошить мундир генералиссимуса для товарища Сталина?

- Мундир пошили еще до парада.

Но Сталину он крайне не понравился. И потому вождь его ни разу не надел, носил погоны генералиссимуса на стандартном маршальском кителе.

Выбирали дату по другим резонам.

9 мая, понятно, огромное событие. У Сталина собрались высшие руководители Советского Союза. Именно там вождь предложил: давайте проведем Парад Победы, по-настоящему большой, чтобы остался в истории.

В данном случае Сталин ориентировался на совершенно потрясающий по своим результатам парад 7 ноября 1941-го.

Парад Победы должен был, как минимум, быть не хуже.

- Дата возникла спонтанно? Почему не в июле, например?

- Первоначально была идея собрать войска, которые находились в районе Москвы и области.

Московский военный округ запросил на подготовку 60 суток.

Но буквально через несколько дней начальник Генерального штаба генерал армии Антонов озвучил дату: 24 июня.

Очень важный момент – парад должен пройти с участниками боевых действий, то есть с теми, кто в мае, в момент капитуляции Германии, находился на фронтах Великой Отечественной войны.

Фото предоставлено пресс-службой ФСО России

- Отбирали по росту?

- Поначалу было такое мнение – собрать самых рослых, статных, красивых. Русских богатырей - за тёр восемьдесят пять.

Но эту мысль отмели сразу же. Нет, ребята, собираем самых заслуженных!

В итоге в директиве маршала Советского Союза Жукова было сказано – 170 и выше. Нормальный средний рост. И чтобы люди были с боевыми наградами.

Почему торжество назвали «парадом маршалов»

- Какие войска должны были представлять советскую армию на Красной площади?

- Все фронты, которые участвовали в Великой Отечественной. Каждый фронт выделял один сводный полк. Это пять батальонов двухротного состава. То есть 200 человек офицерского и рядового состава и 10 человек запасных.

Сначала шли офицеры, младшие офицеры - первая шеренга. И дальше солдатский и сержантский состав.

- А всего сколько было участников парада?

- Дело в том, что сейчас сказать точную цифру не очень возможно.

Помимо фронтовиков, в параде участвовали военные учебные заведения Москвы, части Московского гарнизона. Принято считать, что всего перед Мавзолеем Ленина прошли 35 325 человек: 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров (от младшего лейтенанта до полковника), 31 116 сержантов и солдат, 1400 военных музыкантов.

И, конечно, техника.

И вот именно из-за техники цифры могут быть неточными: считали машины, а не членов экипажа.

- Теперь мы понимаем, почему торжество назвали «парадом маршалов». Как же все уместились на Красной площади?

- На площади были построены только фронтовики. Парад принимал маршал Жуков, командовал войсками маршал Рокоссовский.

Если смотреть хронику, видно, что Жуков и Рокоссовский объезжают сначала Красную площадь, а потом отправляются за здание Исторического музея, на улицу Горького. Там располагались артиллерия, бронетехника.

- А сколько было техники?

- Достаточно много. 1850 единиц. Во всяком случае, в полной мере показали танки Т-34 (в том числе Т-85 - последняя военная модификация легендарной «тридцатьчетвертки»), танки «Иосиф Сталин» второй модификации, КВ – «Климент Ворошилов» второй модификации.

И сильный дождь не помешал

- На кинопленке видно, что участники парада одеты с иголочки, а не в потрепанную боевую форму.

- Верно. Всем участникам была пошита новая форма. А еще были изготовлены штандарты для всех фронтов.

Снимали парад не только на черно-белую пленку, но и на цветную, немецкую трофейную.

Так что парад можно увидеть в цвете.

Кстати, в это время шел дикий дождь. Настолько сильный, что после парада с маршала Рокоссовского не могли снять мундир, потому что он промок, потом высох и сел.

Ткани-то были натуральные. Пришлось распарывать швы прямо на маршале.

Мы себе даже представить не можем, какое вдохновение было, какое воодушевление у людей, если ливень особо никто и не замечал.

- Нас впечатлило, что и Жуков, и Рокоссовский объезжали войска не на машине, а на конях.

- Да. Причем у Жукова был белоснежный конь. У Рокоссовского – вороной.

Легенды легендарного парада

- Да, легенд об этом торжестве ходит немало. Например, говорят, что воины, которые бросали к Мавзолею фашистские знамена, были в белых перчатках. Перчатки действительно присутствовали. Но - нитяные и темно-серого цвета.

А еще говорили, что перчатки после парада сожгли. Но в документах об этом - ни слова.

- А, главное, говорят, что, дабы не испоганить брусчатку Красной площади, фашистские знамена бросали на деревянный помост.

- Нет. Бросали просто на землю. Это высшая форма унижения нацистской Германии. Не просто проигравшей стороны, а страны, которая нанесла совершенно невероятный, я бы сказал, неисчислимый урон Советскому Союзу

- Бросали к подножию Мавзолея.

- Не так. Там символ закладывался иной.

Это - к ногам победителей в войне. Не конкретно товарищу Сталину, не Ленину, как идеологической фигуре, а именно «победителям в великой войне».

Потому что на трибуну Мавзолея в тот момент уже поднялись и Жуков, и Рокоссовский, стояли высшие военачальники.

Мудрить особо не стали. Достаточно того, что в грязь летят все эти символы – лейб-штандарт дивизии «Адольф Гитлер» и так далее.

Это, действительно, было ярко, сильно.

Кстати, сохранились воспоминания о том, что фронтовики отказывались брать в руки вражеские знамена. Брезговали! Так что подразделение было сформировано из военнослужащих дивизии особого назначения им. Дзержинского. Они тоже не сильно горели желанием прикасаться к ненавистным тряпкам, но приказы не обсуждаются.

Кстати, перчатки – тоже символ брезгливости и презрения.

Почему не вынесли Знамя Победы

- Сейчас на парадах проносят Знамя Победы. Почему его не было 24 июня 1945-го?

- Знамя, водруженное над Рейхстагом, привезли из Берлина. Предполагалось, что его внесет капитан Степан Неустроев, командир батальона, бойцы которого и водрузили знамя на Рейхстаге, и его бойцы – Михаил Егоров, Мелитон Кантария и Алексей Берест. Но Неустроев раньше получил пять ранений, в том числе – в ноги, да и бойцы не привыкли ходить строем...

Поэтому, посмотрели ритуал на генеральной репетиции и решили обойтись без него. Героев усадили на гостевые трибуны, а знамя ушло в Музей Вооруженных Сил.

Еще один любопытный момент. После Парада Победы должно было состояться шествие трудящихся. Оно было отменено. Как утверждают очевидцы, по настоянию Сталина.

- А почему?

- Не знаю. Думаю, чтобы сделать акцент на военной победе.

Сталин в этом плане был чутким человеком. Он понимал нюансы.

По хронике заметно, что к концу действа Сталин выглядел уставшим. Все-таки для него, пожилого человека, два с лишним часа парада было уже тяжело вынести. Надо понимать, что эмоционально это огромный перегрев.

А вечером еще состоялся прием в Большом Кремлевском дворце, на который были приглашены 2995 человек. Но реально участвовали 2910.

Кроме того, что задействованы были Георгиевский зал, Владимирский, Екатерининский, Грановитая палата, Золотая Царицына палата, еще пристроили двухэтажную столовую.

Понятно, что Сталин был в Георгиевском зале. Под это дело срочно радиофицировали весь БКД, чтобы все приглашенные слышали тосты.

КСТАТИ

В 45-м было три Парада Победы

Вообще-то парадов Победы в 1945 году было три.

Один – чисто наш, советский, 24 июня.

Второй - уже союзных войск по случае Победы во Второй Мировой войне - состоялся в Берлине 7 сентября.

На это торжество из Советского Союза были доставлены 52 танка новейшей модификации. Везли их железной дорогой, под брезентом.

Это танки ИС-3, тяжелые машины. Визуально они напоминают Т-62, Т-64. Полукруглая сферическая башня. Эти броневики были запущены в производство в последние дни войны и не успели принять участие в боевых действиях. Наверное, использовали их ради психологического эффекта: даже на фоне наших Т-34 американские и британские танки выглядели бледно, а уж на фоне супертяжелого пятидесятитонного ИС – тем более.

А третий парад состоялся 16 сентября в китайском Харбине. Так китайцы отметили разгром милитаристской Японии.