Геннадий Зюганов призвал Пригожина отбросить личные амбиции и защищать Родину

Глава КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральный секретарь КПРФ в разговоре с политическим обозревателем КП оценил ситуацию с выступлением ЧВК «Вагнер».

- Я прослушал внимательно обращение Президента,- сказал Геннадий Зюганов, - и полностью поддерживаю его призыв максимально сплотиться в это грозное и ответственное время.

Всякие недоразумения между людьми бывают, но наступает момент в истории любого государства и гражданина, когда надо отбросить все свои амбиции, претензии и защищать Родину, так, как мы защищали ее в 1941-45-м. Были и тогда обиженные казаки, священники и кулаки, тем не менее, они все поднялись и защищали свою страну.

У меня в роду все воевали.

Поэтому вместе с Президентом обращаюсь ко всем левопатриотическим народным силам: надо максимально сплотиться и поддержать ребят, которые сражаются за нашу Родину, освобождая ридну Украину от нацистов, бандеровцев и фашистов.

- Те, кто сейчас пошел на эту провокацию, понесут ответственность, - считает глава КПРФ. - Правоохранительная система должна работать более эффективно, более конкретно и жестко. Но для нас важно понять, что за этим стоят и иностранные спецслужбы, и пятая колонна, которая вместо того, чтобы сплачивать общество, продолжает умыкать из страны то деньги, то еще что-то.

- Мы, коммунисты, подготовили реальную программу помощи воинам СВО, - отметил Геннадий Зюганов. - Только за последние 20 дней отправили четыре конвоя -500 тонн. Мы поддерживаем наших ребят регулярно, в том числе, и тех, кто приезжают к нам лечиться, учиться. Приняли за последнее время почти 13 тысяч.

Наша задача сейчас все сделать для того, чтобы остановить тех, кто, несмотря на сложную для страны ситуацию, пошел на провокацию. Я обращаюсь непосредственно к солдатам, командирам и воинам, которых втянули в этот конфликт. Мы должны все сделать для того, чтобы сражаться против нацизма и фашизма. А подыгрывать американщине и англосаксам и врагам России – это последнее дело.

Давайте остановим эту провокацию и все сделаем для полной и окончательной победы и разгрома неофашистов.

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