Слуцкий призвал жёстко наказать виновников вооруженного мятежа

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

… - Леонид Эдуардович, как вы и ваши соратники оцениваете ситуацию, которая возникла в связи с провокацией Пригожина? Как вам обращение Президента России к нации?

- Обращение президента России абсолютно точное, жесткое и своевременное. Сейчас, когда речь идет о попытке вооруженного мятежа, другой позиции быть не может.

- А если провести исторические параллели….

- В разные периоды развития страны – и в гражданскую войну, и в Великую Отечественную – находились предатели, которые ставили свои амбиции и интересы выше интересов страны.

Конечно, мы понимаем, что кого-то может не устраивать то, как решаются некоторые вопросы на передовой, в зоне СВО…

Но - пытаться поднимать вооруженный мятеж, ставить страну, по сути, на грань гражданской войны… Это работает на коллективный запад, который хочет разрушения России.

- Меры по отношению к Пригожину справедливы?

- Конечно, те, кто виновен в подготовке и попытке реализации вооруженного мятежа, должен быть жестко наказан.

У меня нет здесь какой-то лично мести Евгению Пригожину, который не столь давно оскорбительно высказывался в мой адрес, вы знаете, я тогда не стал отвечать.

- Ваше заявление было связано с поддержкой армии.

- Да, и я связываю атаку против меня с моим призывом сплотиться вокруг Вооруженных сил, сплотиться вокруг тех, кто сегодня, действительно, защищает нас, кто реально спасает страну от нацистской нечисти.

Наша партия сегодня консолидировала оппозицию, партия возросла, партия верна заветам Жириновского: любить и беречь России.

Сейчас нам обязательно надо, как никогда ранее, не так, как вчера, как позавчера, совершенно по-особому сплотиться всем, кто чувствует ответственность за Россию, кто является носителем здравого смысла, - таких в нашей стране подавляющее большинство. Недаром многие из вагнеровцев уже развернулись на свои позиции обратно, перестали участвовать в попытках вооруженного мятежа.

Россия на грани опасности. Мы должны быть как никогда вместе.

Плечом к плечу, вместе с народом, вместе с президентом и - за нашу скорейшую победу.

- Спасибо. Отлично.

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