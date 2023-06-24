На бизнес-завтраке обсудили культурный код российской экономики

Состоялся бизнес-завтрак «Культурный код российской экономики. Традиционные ценности как фактор национального экономического суверенитета». Фото: предоставлено организаторами

22 июня в Центре Национальных конных традиций состоялся бизнес-завтрак «Культурный код российской экономики. Традиционные ценности как фактор национального экономического суверенитета». Организатор встречи фонд «Женщины России».

В мероприятии приняли участие председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, социальный предприниматель, соавтор проекта «Россия 2062» Олег Степанов. Перед аудиторией выступили сооснователь компании «Горздрав» Темур Шакая и Наталья Демченко, генеральный директор ООО «Региональная юридическая компания», а также Александр Журавский, заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам. В бизнес-завтраке приняли участие московские предприниматели и бизнесмены, члены и сторонники Фонда «Женщины России» и председатель Попечительского совета Фонда Роман Путин.

Участники обсудили ценности системы российского общества, ее влияние на экономические и политические процессы, смыслы и социальную ответственность в бизнесе, особенности современного информационного пространства, а также социальную и экономическую роль женщин в нашей стране.

- Воспитание детей и молодежи уважения к российской истории, нашим традициям и обычаям, создание системы ответственного отношения к своему культурному коду и опоры на наши традиционные ценности - это то, что становится базой для дальнейшего развития нашей нации, - обозначил Роман Путин.

По итогам мероприятия было принято решение о формировании единого информационного и ценностного пространства среди участников диалога, расширение коммьюнити и синхронизации идей и возможностей под эгидой Фонда.

- Наш культурный код - это то, что формирует нашу идентичность, дает нам опору как в предпринимательской деятельности, так и в повседневной жизни. И то, что эту тему не просто поддерживает, но и помогает наполнять смыслами и Русская православная церковь, и крупный бизнес, и сектор МСП - подтверждает тот факт, что эта часть нашей духовной жизни очень важна, - отметила организатор мероприятия, президент Фонда «Женщины России» Юлия Школенко.