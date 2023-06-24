Пригожин давно готовил свой план: на что на самом деле рассчитывал основатель ЧВК "Вагнер"

Политолог заявил, что так действуют только террористы Фото: REUTERS

Большинство из мятежников считают себя патриотами, но руководитель этой организации потерял моральное право говорить о справедливости, доведя ситуацию уже фактически до стрельбы, до минирования центра Ростова, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» политолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

- Так действуют только террористы. Так действовал ИГИЛ (запрещенный в России), так действовали солдаты Вооруженных сил Украины, которые закреплялись в городах и держали мирное население в заложниках. Я считаю, - говорит Баширов, - что нужно объединяться вокруг президента, проводить контртеррористическую операцию, и заканчивать с людьми, кто не сложил оружие.

- На что рассчитывает Пригожин?

- Думаю, он надеялся на политическую поддержку. Но эту политическую схватку он уже проиграл. Об этом можно судить по шквалу заявлений от партий, губернаторов, общественных деятелей, в конце концов обычных людей о поддержке президента Путина.

Он надеялся на поддержку, думал думал, что его внесут под белы рученьки в белокаменную столицу. Теперь ему осталось только вооруженное противодействие.

- Это давно спланированная операция или какое-то помешательство сознания?

- Это вопрос личных амбиций этого человека. Не может быть сомнений, что подготовка велась, в том числе и информационными методами.

- Вы про видео удара по лагерю Вагнера?

- Ну мы-то с вами не первый день в этих процессах. Это же совершенно фейковое видео. Мы не видим ни одного тела, раненых, которые бы сказали, что находились в этих лагерях ЧВК и по ним был нанесен удар. Записи Пригожина странные с их метаданными. А мы уже давно научились определять, во сколько по московскому времени это записывается.

Все это говорит о том, что была подготовка. И это говорит о том, что у него есть некая группа поддержка, которую мы на сегодняшний день не знаем, ну, кроме тех, которые находятся за территорией России.

Политолог Марат Баширов. Фото: YouTube

- То есть все было запланировано?

- Да. Это спланированное мероприятие, и этот человек вполне осознанно шел на эти преступные, антиконституционные действия.

- Его поддерживают члены Вагнера?

- Не все бойцы ЧВК «Вагнер» поддерживают то, что делается теми людьми, которые оказались в зданиях органов государственной власти. И не все, кто там оказался, знали, что идут на мятеж. Как обычно происходят такие вещи: он находится в казарме, ему говорят: бери оружие, садись в машину. Куда-то поехали - на месте скажем, какая боевая задача. Они садятся, едут, приезжают, а оказывается, что они мятежники. Именно поэтому президент Путин сказал, что часть ввели в заблуждение или они сейчас находятся под давлением и не могут оттуда выйти.

- Много у него бойцов?

- Ни о каких 25 тысячах, которыми бравирует Пригожин, речи не идет. И уж тем более о 50. Потому что после взятия Артемовска огромное количество бойцов уехали в отпуск. Они должны были вернуться в конце июля на переподготовку и снова собирались решать боевые задачи. Вот многие из них сейчас в чатах пишут, что Пригожин их просто подставил. Они были героями, а он из них делает людей, которые помогают ВСУ, западным спецслужбам.

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