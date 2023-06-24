Российские банки резко подняли курсы валют: известный экономист дал совет, покупать ли сейчас доллар и евро

После обеда курсы обмена валют потихоньку пошли вниз Фото: REUTERS

Перед нами - тот самый случай, когда официально рубль не упал (в субботу Центробанк отдыхает и не устанавливает курсы), но в обменных курсах все выглядит совершенно по-другому.

В пятницу после обеда вечером ЦБ установил курсы на выходные: доллар 84 рубля 8 копеек, евро - 91 рубль 49 копеек. И, если бы эфир не заполняли тревожные новости, все выходные в обменниках курс держался бы примерно на этом уровне.

Но закон экономики гласит: чувствуешь ажиотаж - повышай цену. В субботу утром многие российские банки резко подняли курс продажи доллара и евро. В некоторых банках курс доллара даже превышал 100 рублей.

- Банки пытаются заработать на ситуативном всплеске спроса, - объясняет Владислав Гинько, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы. - При этом курс на покупку валюты намного ниже (доллар – около 80 рублей, евро – около 90 рублей, - Ред.).

Однако после обеда курсы обмена валют потихоньку пошли вниз. Сайт KP.RU проанализировал ситуацию в крупнейших банках и вот что выяснил (данные на 15:00 субботы, приведены курсы продажи валют в обменных пунктах).

Курс доллара к рублю

Сбербанк: 87,71 рубля

ВТБ: 89,9 рубля

Газпромбанк: 88,25 рубля

Райффайзенбанк: 89,92 рубля

Альфа-банк: 88 рублей

Курс евро к рублю

Сбербанк: 96,75 рубля

ВТБ: 98,35 рубля

Газпромбанк: 94,1 рубля

Райффайзенбанк: 96,65 рубля

Альфа-банк: 96,6 рублей

Получается, курсы и доллара, и евро завышены примерно на 5 рублей.

- Предлагаю оставить панические мысли, - советует Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Bitkogan. - Бежать покупать доллар (по завышенному курсу, - Ред.) не стоит. Уже многие на этом обжигались. Давайте не будем наступать на грабли второй или третий раз.