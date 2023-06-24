Крупнейшие банки России резко подняли цену иностранных валют Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все крупнейшие банки Российской Федерации резко подняли курс иностранных валют, возможно нарушив планы ряда граждан на приобретение долларов или евро по предыдущим, значительно более низким ценам. Подборку стоимости зарубежной валюты по состоянию на 24 июня 2023 года составило агентство РИА Новости.

«Самый высокий курс предлагает Росбанк: доллар можно приобрести за 105 рублей, евро - за 115 рублей. Продать эти валюты можно соответственно за 76,17 рубля и 82,97 рубля», - говорится в публикации.

Дешевле всего валюту можно приобрести в Промсвязьбанке, где доллар стоит 83,87 рубля, а евро - 93,06 рубля. В целом, стоимость зарубежной валюты заметно варьируется от банка к банку - Сбербанк предлагает 88,33 рубля и 94,16 рубля за доллар и евро, а Газпром продаёт доллар за 97,3 рубля, и евро за 104,3 рубля.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в России начался вооружённый мятеж Евгения Пригожина, на фоне новостей о котором ослабла и национальная валюта.