Возвращаются перелетные цены: авиабилеты в Казахстан, Армению и Турцию снова стали доступны

Авиабилеты в любые направления снова стали доступны Фото: Олег ЗОЛОТО

Москвичи в течение все субботы, 24 февраля, с напряжением следили за приближением мятежных боевых частей к столице. И у многих не выдерживали нервы. Те, кто имел такую возможность, принимали решение переждать смуту за рубежом. Направлений для оперативной релокации сейчас не так много – некоторые страны СНГ, да Турция. Поэтому уже утром, 24 июня, авиабилеты в этих направлениях на ближайшие дни были сметены. Цены даже в эконом-класс сейчас совсем не низкие, а бизнес-класс так и вообще бил рекорды. Стоимость билетов с вылетом 24-25 июня достигала 250 тысяч рублей! И люди брали.

Зато в субботу вечером, когда стало ясно, что самого неприятного сценария со стрельбой в столице удалось избежать, начался обратный процесс – массовый возврат билетов. В три часа дня воскресенья на сайте «Аэрофота» можно было найти билеты в Стамбул на вечер того же дня или на понедельник всего за 9784 рубля (без багажа). Билет из Москвы в столицу Казахстана Астану с вылетом 26 июня обойдется примерно в 30 тысяч рублей, а стоимость билетов в Ереван стартует от 10 тысяч рублей (с багажом можно улететь за 15000).