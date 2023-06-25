Мы собрали последние новости о ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» на 24 июня 2023 года Фото: REUTERS

С чего все началось: попытка вооруженного мятежа

Вооруженный мятеж Евгения Пригожина в ЧВК «Вагнер» произошёл в ночь на 24 июня 2023 года. Накануне вечером в социальных сетях от имени бизнесмена появились сообщения с обвинением ВС РФ в якобы нанесении удара по «тыловым лагерям» ЧВК.

В Минобороны оперативно опровергли эти слухи и назвали подобные высказывания провокацией. ФСБ было возбуждено в отношении бизнесмена уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

В своем выступлении президент Российской Федерации Владимир Путин оценил действия ЧВК «Вагнер» как «удар в спину» российскому народу.

Тем временем подразделения ЧВК «Вагнер» начали движение по территории Российской Федерации.

Переговоры и возвращение в полевые лагеря

Позже появилась информация, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Бизнесмен принял предложение о прекращении передвижения частей «Вагнера» по территории РФ и заявил, что его колонны разворачиваются и уходят в обратном направлении.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин своим словом гарантировал Евгению Пригожину возможность уехать в Белоруссию после урегулирования ситуации с мятежом в ЧВК «Вагнер». Также сообщалось, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено, а бойцы ЧВК «Вагнер» не будут подвергнуты уголовному преследованию.

Около полуночи подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Ростов и направились в свои полевые лагеря.

Последние новости о ситуации вокруг ЧВК Вагнер и Евгения Пригожина на 25 июня 2023 года

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