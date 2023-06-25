Концерн «Калашников» начал поставки «Накидок», полностью скрывающих русские танки от тепловизоров

Предприятие концерна «Калашников» - НИИ стали - начало поставлять в войска комплекс «Накидка». Фото: t.me/kalashnikovnews

Предприятие концерна «Калашников» - НИИ стали - начало поставлять в войска комплекс «Накидка». По заявлениям разработчиков, он способен скрыть тяжелую бронетехнику от слишком любопытных глаз и наблюдательных приборов противника.

По сути дела, «Накидка» - это тканевый «чехол» камуфляжной расцветки, который покрывает большую часть корпуса и башни танка. Но главное - это не расцветка, а материал «Накидки». Из чего она сделана - тайна за семью печатями. Но утверждается, что этот «чехол» делает танк малозаметным для радиолокациионных и тепловизионных приборов.

Не секрет, что у обеих сторон конфликта есть дроны с тепловизорами, способные в кромешной тьме обнаружить любой более-менее «теплый» предмет. А двигатель танка - не просто «теплый», а «горячий». Даже если его заглушить, мотор будет остывать несколько часов. И все это время машина будет сиять новогодней елкой в наблюдательных приборах противника.

«Накидка» удерживает тепло внутри, оборудованный ей танк в «глазах» дрона ничем не отличается от окружающего ландшафта. Это решение позволит нашим танкистам немного выдохнуть - на маскировку боевой машины от авиаразведки уходит немало времени. А тут - готовое решение.

Главное - чтобы поставки «Накидок» не ограничивались единичными партиями. Танк по-прежнему остается главной ударной силой сухопутных войск. И чем более он будет живучим, тем больше шансов на успех получит вся войсковая группировка.

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