Мнение Пекина: Путин сохраняет полный контроль за ситуацией в России

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган встретился с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко и обменялся с ним мнениями о китайско-российских отношениях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В хоре международных оценок драматических событий в России поначалу совсем не был слышен голос Китая. Хотя точка зрения Поднебесной была чрезвычайно важна для понимания общего расклада мнений в мире по поводу происходящего. Ни Москва, ни Пекин не сообщали о каких-либо консультациях или обмене информацией между двумя странами.

И вот, наконец, в воскресенье вечером в китайской англоязычной газете The Global Times появилась большая программная статья, в которой были расставлены точки над i.

Изложив хронологию скоротечного мятежа, издание приходит к выводу, что Запад, «будучи в плену собственных стереотипов, расценил действия ЧВК «Вагнер» как заговор против Владимира Путина, выявивший слабость его администрации». На самом же деле, полагает The Global Times, решительные действия президента России позволили разрешить ситуацию за сутки. «Это показывает, что Кремль сохраняет полный контроль за ситуацией, что еще больше усиливает его авторитет», - говорится в статье.

Газета отмечает, что случившиеся события являются сугубо внутренним делом России. Но при этом приводит слова представителя МИД КНР о том, что «как дружественный сосед России и всеобъемлющий стратегический партнер в новой эпохе Китай поддерживает Россию в поддержании национальной стабильности и достижении развития и процветания».

The Global Times обращает внимание на то, что западные СМИ «намеренно раздувают тезис о якобы потере Путиным железного контроля над властью». В статье приводится мнение научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-Китайского университета Цуй Хэна: «Запад уделяет пристальное внимание ситуации с мятежом, надеясь спровоцировать усиление антироссийских настроений, что является его общей тактикой с начала украинского кризиса».

Газета сообщает, что в воскресенье министр иностранных дел КНР Цинь Ган встретился с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко и обменялся с ним мнениями о китайско-российских отношениях, глобальных и региональных проблемах.

Заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй также встретился с Руденко в Пекине, заявив, что «в сложной международной ситуации необходимо следовать консенсусу, достигнутому главами двух государств, своевременно общаться, обеспечивать стабильные и долгосрочные отношения между Китаем и Россией и защищать общие интересы обеих стран».

Таким образом, исходя из официальной публикации в главной англоязычной газете КНР, можно сделать вывод, что Пекин не изменил свою линию на поддержку стратегического союза с Москвой в лице президента РФ Владимира Путина. Попытки же Запада подвергнуть сомнению способность российского руководства контролировать ситуацию в стране и определять ее внутреннюю и внешнюю политику признаются китайской стороной «стремлением выдать желаемое за действительное».