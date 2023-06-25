Один день мятежа: Кто на самом деле спас Россию и остановил колонны Пригожина

Россия прошла очередное испытание Фото: REUTERS

Великое диванное воинство, значительна часть которого в субботу затаилась, либо восхваляла директора «Вагнера», ожидая от него немыслимого, утро воскресенья начала с воинственных заявлений, что власть опять все сделала не так. Мол, и на переговоры тоже не надо было идти. Некоторые из них, впрочем, снисходят до того, что Россию спас Лукашенко.

Александр Григорьевич, не будем спорить, сыграл свою большую роль в разрешении кризиса. В первую очередь, тем, что создал канал коммуникации – с руководителем ЧВК он знаком не один десяток лет. Но доносил до того же Пригожина он не свои условия. А слова человека, который в сложной ситуации не потерял хладнокровия, действуя, как всегда, максимально эффективно и рационально.

Президента Владимира Путина. Который в действительности и смог довести эту историю до благополучного завершения.

Можно ли было разгромить "Вагнер" силовым способом? Более, чем реально. Колонна на марше – понятная цель. И тот же Пригожин на месте Путина, не сомневаюсь, что так бы и поступил. Или любой воинственный генерал на месте Путина. Слава Богу, они не этом месте. И слава Богу, что там Путин.

Еcли вы не заметили до сих пор, Владимир Владимирович очень не любит самых жестких решений, а уж, тем более, доводить дело до крови. Он и с политическими оппонентами, и с зазнавшимися олигархами предпочитает пытаться решить дело миром, апеллируя к разуму оппонента. Почему-то всех их и окружающих его он считает умными людьми. Которые способны внять голосу разума (между тем, как многие из них не всегда понимают не только намеки, а даже простые русские слова). Можно вспомнить и уговоры российских олигархов, и взывание к разуму западной элиты, и многое другое. И только когда уже все методы исчерпаны, Путин принимает жесткое решение, но (!) после этого его (это решение) не изменить уже никакими уговорами.

Он и с Украиной так долго возился и уговаривал их лишь постольку, поскольку не хотел крови и действительно считал их (не знаю, как сейчас) братским русскому народом. Но, раз "товарищ Берия вышел из доверия", то сделал это насовсем.

И "пригожинцы" для Путина были такими же "заблудившимися" русскими. Которых он ни в коем случае не намеревался уничтожать и не отдавал радикальных приказов, пока это было возможно. В отличие, кстати, от Ельцина, отдавшего такой приказ в октябре 1993-го, послевкусие которого в обществе чувствуется до сих пор. Каково это, отдать приказ убить несколько тысяч русских людей? Никому не пожелаешь. Но не стоит сомневаться в том, что если бы они перешли ту самую "красную линию" и стали бы представлять реальную угрозу для страны, для власти, такой приказ был бы отдан.

А потому явно не стоит причитать и возмущаться, все было сделано по оптимальному сценарию.

Конечно, на грань Гражданской войны и двоевластия "пригожинцы" бы Россию не поставили - не было у них необходимой для этого поддержки ни в народе, ни в органах власти. Но вот до кровопролития ситуация дойти могла. И не стоит, утирая "крокодильи слезы", как это делают сейчас даже самые "адекватные" украинские ТГ-каналы и российские либералы, писать, что Россия уронила свой престиж в этой ситуации. Россия лишь упрочила его, показав, что способна справляться с любыми кризисами, и внешними, и внутренними. В течение менее, чем суток. Большой привет Януковичу и все тому же Ельцину.

Россия прошла очередное испытание, Путин - очередной краш-тест.

И стоит запомнить еще две вещи. Путин никогда не выбирает внешне эффектных решений, но всегда стоит на позициях эффективных. И у него очень хорошая память. После вчерашнего дня уверенность в том, что у нашей страны именно такой лидер, который и нужен, лишь укрепилась.

Движемся дальше. Назло врагам.

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