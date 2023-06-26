Геннадий Зюганов: Президент правильно сказал - смута погубит страну. Вот о чем надо помнить всегда

Геннадий Зюганов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней не утихают обсуждения вокруг субботнего военного мятежа, организованного ЧВК «Вагнер». Главный вопрос сейчас – какие уроки мы должны извлечь из того, что произошло.

Этот вопрос мы задали председателю КПРФ Геннадию Зюганову.

- Уроки надо было давно сделать, - заявил в эфире Радио «Комсомольская Правда» председатель партии. - Надо укреплять государственность, любить свою историю, народ, тогда будет все в порядке. Урок первый и главный – в армии должно быть единоначалие. Есть Верховный Главнокомандующий, Министерство обороны, Генштаб, Совет Безопасности – и все должны выполнять приказы. Второе – сегодня все должны понимать, что против нас ведется война на уничтожение, на уничтожение русского мира. Фашисты в 41-м шли нас всех убивать, эти решили уничтожить все – язык, культуру, традиции, историю, верование. И это вы видите каждый день. Я никогда не предполагал, что англосаксы пойдут на эту мерзкую, отвратительную политику. Наша главная задача - во что бы то ни стало выполнить установку президента о демилитаризации и денацификации Украины, без этого мы не можем быть в безопасности. Тем более, если Украину стали втягивать в НАТО, а под Харьковом размещаются современные ракетные системы…

- Вернёмся к событиями пятницы…

- А вот что касается этой частной, казалось бы, ситуации, она была крайне опасна. В своём обращении президент сказал, что для нас главное – Россия. И для меня Россия всегда была главной партией. На чем стоит Россия? На сильной, централизованной, умной и благородной исполнительной власти. Плюс - чувство коллективизма, справедливости, высокой духовности. Это все - главные опоры нашей национальной идеи. Вот в этот раз была попытка покушения, прежде всего, на внутреннюю стабильность и не случайно президент сказал – смута погубит страну. И слава Богу, что нашли разумное решение. Дай Бог здоровья Лукашенко. Он, как человек, очень близкий к народу, понимал, что ситуация напряглась до предела и предложил свое не просто посредничество, а вариант. Можно там спорить, но он - этот вариант - в данной конкретной ситуации был наиболее грамотным… Давайте сейчас, после этой травмы психологической, все сделаем для того, чтобы навести жёсткий порядок. И надо помнить, у нас немного времени – 4-5 месяцев – для того, чтобы переломить ситуацию на Украине. Мы сейчас добились успеха, но надо быстро закрепляться, потому что военная, полицейская, информационная, провокационная машина американцев и натовцев работает на полную катушку. Давайте отмобилизуем силы и освободим «ридну Украину»’от нацистско-фашистского режима, что будет благом для всех народов, которые проживают на наших огромных просторах - от Балтики и Черного моря до Тихого океана. Да в целом и для всей планеты.

- Ну, и коли я позвонил вам 26 июня, хочу напомнить нашим читателям и радиослушателям, что сегодня у Генерального секретаря ЦК Компартии России Геннадия Андреевича Зюганова день рождения.

- Саш, я тебя благодарю, знал, что ты не забудешь. Спасибо и «Комсомолке», она для меня многое в жизни сделала хорошего.

- Как вы проведете нынешнее 26 июня?

- С учётом сложившейся ситуации - аккуратно, скромно, спокойно, на работе, с друзьями. Сегодня будет встреча лидеров фракций у Володина, еще раз обсудим события последних дней. Завтра примем необходимые дополнительные меры. Поблагодарим за мужество и стойкость президента Путина, президента Лукашенко и всех нас.

- А как с медовухой? День рождения же!

- Медовуху к вечерку. Если там ее не попьют… Ты же, Саш, знаешь, у меня традиция - высаживать деревца к своему дню рождения. Вот как раз вчера посадил великолепную елочку. И три куста прекрасных роз. Это подарок природе – мой долг перед ней. Ну, и всем, кто тут рядом живет и смотрит. Это у нас семейная традиция, я много лет это делаю обязательно. Год назад посадил в честь каждого погибшего Зюганова две сосны, а в общем 150 сосен выращиваю.

- Ого! Мы желаем вам здоровья, товарищ Генеральный секретарь, и ждем в гости.

- Это хорошее пожелание. Давай, обнимаю тебя, спасибо за поздравление. Кланяюсь, пока.

- Спасибо, до свидания.

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