После смерти мужа Диана Гурцкая с сыном приняла важное решение

Певица до сих пор тяжело переживает утрату

В конце мая в возрасте 46 лет совершенно внезапно скончался муж Дианы Гурцкой, чиновник Минобра РФ Петр Кучеренко. История их отношений была похожа на сказку, поэтому такого конца не мог предположить никто. Неудивительно, что Диана до сих пор пребывает в тяжелейшем психологическом состоянии, никак не комментирует произошедшее, не появляется на публике и, разумеется, на съемках тоже.

Именно поэтому в прошедшем выпуске проекта «Две звезды. Отцы и дети» было предсказуемо объявлено о выходе артистки из шоу вместе с 15-летним сыном от Петра Кучеренко Костей. Диана не принимала участие в записи выпуска, о чем Александр Олешко и оповестил зрителей.

— Сегодня на этой сцене должен был появиться еще один дуэт — Диана Гурцкая и ее сын Константин, — начал ведущий. — Все мы знаем про события, которые произошли в их семье — ушел из жизни муж Дианы, отец Кости — Петр Кучеренко. Это большая потерял для всех родных и близких. Диана и Костя, к сожалению, больше не будут продолжать участие в нашем проекте. Мы все здесь стали большой семьей. От всего проекта и от себя лично передаю им искренние соболезнования!

Поскольку шоу находится в финальной стадии, замену паре подбирать не будут.

В настоящий момент в шоу «Две звезды. Отцы и дети», где семейные дуэты соревнуются между собой в вокальном мастерстве, лидируют три пары: Сергей Минаев и его сын Сергей, Любовь Успенская и дочь Татьяна, а также Сосо Павлиашвили и его сын Леван. Все эти пары набрали по 180 баллов.

На два очка от них отстают пять семейных коллективов – Аскар Абдразаков и его дочь Ирэн, группа «Dabro» и отец братьев Николай Засидкевич, Лариса Долина и ее внучка Александра, Мариам Мерабова и ее дочь София, Алена Свиридова и ее сын Григорий.

Вместе с сыном Константином и Диана Гурцкая в свое время возглавляла рейтинг лидеров проекта, не потеряв ни одного балла по ходу дистанции.