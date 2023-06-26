За русофобию наказывать, а жертв спасать: Каким будет закон против дискриминации русских за рубежом

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После начала СВО факты русофобии — когда закрывают счета в банках, отказываются сдавать квартиру в аренду, брать на работу и прочее — зафиксированы по всему миру. Явление не повальное, но довольно массовое. То и дело наши соотечественники, живущие за границей, в соцсетях и на тематических форумах рассказывают о фактах русофобии, с которой столкнулись.

Еще в январе 2023 года президент Путин поручил законотворцам и правоохранителям (генпрокуратуре и СК) разработать и принять документы, противодействующие дискриминации русских, проживающих за рубежом. И вот буквально только что стало известно, что уже есть первые наработки.

«С профильными ведомствами мы сейчас приступили к проработке правовых норм и решений», - сообщила вице-спикер Госдумы Яровая в интервью «Известиям». И пообещала в ближайшее время представить миру наработки.

Как стало известно «КП» это интервью было записано еще на ПМЭФ. Прошло уже почти 2 недели, возможно за это время уже в стенах Нижней палаты уже что-то и созрело. Но ни сама Яровая, ни ее соратники и коллеги ничего не рассказывают.

- Позвоните попозже, когда нам будет что рассказать, - заявили «КП» в пресс-службе вице-спикера.

Однако кое-какие подробности стали известны. А именно, что закон будет призван защищать граждан России и соотечественников (то есть этнических русских, не имеющих гражданство РФ), находящихся за рубежом. И коснется отказов в оказании медпомощи, трудоустройства и использования русского языка. Для соблюдения будущего закона в странах Запада и других государствах (Яровая в своем интервью сделала акцент, что основная ответственность за русофобию лежит на ЕС и США), законотворцы планируют обратиться в МИД РФ. По задумке, за границей должны появиться офисы, оказывающие бесплатную юридическую помощь, пострадавшим от русофобии.

- Идея законопроекта об уголовной ответственности за русофобию достаточно давно витала в воздухе. И безусловно я поддерживаю инициативу Ирины Яровой, - говорит вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. - Однако если смотреть немножко шире на всю ситуацию, то привлечь к ответственности иностранцев, наверное, будет крайней проблематично.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Фото: Максим Чурусов/ТАСС

- Да, как российский закон может дотянуться до иностранца? Разве есть подобные механизмы?

- Есть. Нужен системный подход, который помог бы нашим соотечественникам отстаивать свои права, как на местах, так и в вышестоящих инстанциях — ЕСПЧ, в комитете по правам человека ООН (для этого по нормам международного права сначала надо пройти нижестоящие суды и инстанции). Так же надо привлечь к диалогу и международных правозащитников, и граждан, которые уже подверглись русофобии. И всем вместе поработать над законопроектом на парламентской площадке. Тогда может получиться максимально полезный и работающий документ.

Что касается уже существующих мер противодействия русофобии, то для нарушителей с паспортом РФ такие, само собой, уже имеются. Например, 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Кроме того, наказать могут и уехавших из России, но продолжающих призывать к ненависти и расправе. Тут могут и статью «Госизмена» применить, сроки по которой гигантские .

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