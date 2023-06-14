«Если мы оставим хоть одну лазейку, через эту калитку пойдут толпы!»: Как в Госдуме принимали закон о запрете смены пола в России

Это вам просто подарок ко дню медицинского работника. Нация здоровее будет, - закрыл обсуждения Володин. Фото: Анна Исакова/ТАСС

Еще на этапе внесения этого документа под ним подписались все парламентарии. Так что можно сказать, итоги голосования не были сюрпризом. Несмотря на особую точку зрения Министерства здравоохранения и присутствие на заседании парламента министра Михаила Мурашко. В какой-то момент главе ведомства даже пришлось напомнить, что вообще-то на носу день медика.

Все дело в том, что специалисты Министерство здравоохранения в своем заключении предложили законопроект доработать. Ко второму чтению. И вообще: «Необходимо учесть важность сохранения доступности медицинской помощи для тех, у кого существуют соответствующие заболевания. И идти по пути ужесточения медицинских документов (а не полного запрета. – Авт.). Чтобы решение о необходимости смены пола принималось консилиумом врачей…»

Но депутаты, похоже, никого слушать особо не хотели, хотя и завалили министра каверзными вопросами. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, представлявший законопроект, говорил о целой сети клиник по смене пола, развернувших свой «прибыльный бизнес» в России. О западных ЛГБТшниках, само-собой. О том, что многие врачи действуют по заграничным калькам, так как проходили за рубежом переквалификацию. И что вообще-то сейчас сменить пол можно по бумажке (медицинскому заключению) из частной клиники.

- Пришла пора навести порядок в этой сфере, - грозно и решительно смотрел на коллег в зале Толстой. – Сменив пол и документы, гомосексуальные пары потом могут и детей усыновлять. И вообще, в конституции у нас четко прописано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Никаких родитель №1 и родитель №2.

Поддержал коллегу и Дмитрий Хубезов, глава комитета по здоровью. Хотя и сделал легкий реверанс в пользу мнения медиков:

- Работая над законопроектом, мы изначально рассматривали два пути – ужесточения (правил для желающих сменить пол. – Авт.) и полный медицинский и юридический запрет. Да, мы слышали о, якобы, 40% диагностированных трансгендеров, склонных к суициду. Но мы не нашли клинических данных на этот счет. Так же как нет данных и о тех, кто передумал после смены пола. Поэтому мы пришли к полному запрету смены пола. Расскажу про свой опыт – девочка 13 лет в Москве пришла к лору, чтобы удалить гланды, а тот ее спросил, не собирается ли она менять пол в будущем...

Мурашко все же пытался отстоять необходимость смягчающих поправок:

- Речь идет о нарушениях здоровья, связанных с эндокринологическими, генетическими и другими нарушениями. С такими рождается примерно 1 младенец на 4000. Исходя из этих данных, мы и предлагаем действовать.

- Так в законопроекте все эти отклонения обозначены, так же как и необходимые по медицинским показаниям операции детям до 18 лет, - возражал Толстой. – Но после 18… Если мы оставим хоть одну лазейку для взрослых, то через эту калитку пойдут толпы! И весь закон будет бессмысленен.

Министра здравоохранения завалили вопросами.

- В какой мере развиваются Министерством исследования по психологическим и психиатрическим методам лечения таких болезней? – спросил депутат-знаток Вассерман.

- Порно и всякие извращения тут психологи тоже просили не запрещать. Мол, это же признано нормой во многих странах, – немного ушла в другую сторону «справедливорос»-актриса Елена Драпенко, обращаясь уже к Толстому. - Вы собираетесь вернуться к вопросу запрета порно?

- А что делать с теми 3000 человек, которые пол уже сменили? – задался вопросом депутат от Дагестана Бийсултан Хамзаев. – А то так придешь после ЗАГСа, а там не женщина, оказывается.

Но Толстой, с сожалением в данном случае констатировал, что закон обратной силы не имеет:

- Но если мы сейчас не примем данные изменения, то 3000 (именно столько человек по официальным данным сменили в стране пол с 2018 года) превратятся в 5000. Цифра растет по экспоненте.

Некоторые депутаты предложили действовать быстрее. Или запретить, пока не примется закон, выдавать медсправки о необходимости смены пола. «Коммунист» Николай Коломейцев вообще аккуратно поинтересовался, о степени готовности текста закона ко второму и третьему чтению прямо сейчас.

Одним словом, парламентарии проявили полное единодушие и расторопность. В какой-то момент министру Мурашко пришлось даже напомнить, что вообще-то на носу – буквально в ближайшее воскресенье 18 июня – день медика. После чего спикер Госдумы Вячеслав Володин привел данные «дьявольской политики» США в этом вопросе, где несовершеннолетним меняют пол уже даже без согласия родителей.

- Хотелось бы, чтобы министерство здравоохранения о существовании такого тоже понимало. И ко 2-му чтению поправок бы нам не присылали. Мы медицинских работников очень уважаем и с удовольствием поздравим с их профессиональным праздником.

Весь зал зааплодировал.

В общей сложности обсуждения продлились чуть больше получаса, а решение – было единогласным. 365 депутатов из 365, присутствующих в зале, нажали кнопку «за». Законопроект о запрете смены пола в России принят в первом чтении.

- Это вам просто подарок ко дню медицинского работника. Нация здоровее будет, - закрыл обсуждения Володин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чтобы попробовали пожить так же, как народ: Зарплату депутатов Госдумы хотят приравнять к средней зарплате россиян

В Госдуму внесен законопроект о приравнивании зарплаты депутатов к средней зарплате россиян (подробнее)

Незаживающие шрамы, изрезанные лица, слепота, перекошенные губы: Как липовые косметологи уродуют наших женщин

Лжекосметологи с липовыми дипломами и китайскими препаратами стали проклятием для женщин, гонящихся за молодостью (подробнее)