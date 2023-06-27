«Новая нефть»: Как Россия зарабатывает на подсолнечном масле

Вот она, «новая нефть», - идеальный экспортный продукт, который ценится во всем мире. И санкциями его никто не обложит! Фото: Александр КОНДРАТЮК/РИА Новости

И ПОДНЯЛСЯ ЗАНАВЕС

Масла в пылающий огонь импортозамещения неожиданно плеснул Константин Эрнст. Случилось это на Петербургском международном экономическом форуме 15 июня.

- Я уверен, подавляющее большинство считает, что оливковое масло лучше подсолнечного, - заявил по ходу дискуссии, посвященной продвижению отечественных брендов, гендиректор Первого канала. - А я вот смотрел - и мы готовим про это интересную программу, - что с конца 1980-х годов для России была спромотирована (разрекламирована. - Ред.) история, что оливковое масло фантастическое по своим химическим качествам, а подсолнечное - ерунда.

По словам Эрнста, в конце 80-х в Европе возникло перепроизводство оливкового масла. Его и стали продвигать на российский рынок, активно и очень эмоционально внушая нашим гражданам, что оно несравнимо полезнее родного подсолнечного, но раньше было недоступно из-за дороговизны в силу железного занавеса. А теперь пришло счастье.

К масляной дискуссии подключился глава Сбербанка Герман Греф: дескать, то оливковое масло, которое продается в России, зачастую не совсем оливковое. Экспертиза показывает, что в изделия ряда итальянских и испанских производителей подмешано пальмовое масло (это делается для удешевления).

Специалисты и раньше предостерегали - даже если говорить о «чистом» оливковом масле, к нам обычно доезжает не самое высококачественное (его немного, и оно в основном съедается на месте - транспортировать его невыгодно, получается слишком дорого). Поэтому полезные свойства у него далеко не те, что получают французы или итальянцы.

Так, может, зря мы с завистью поглядываем в сторону заморского оливкового, когда у нас под боком свой родной продукт, который и везти далеко не надо? «КП» разбиралась, что у нас с производством и потреблением подсолнечного масла и насколько оно действительно полезно.

Калькулятор "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СВОЕ ЛУЧШЕ, ПОТОМУ ЧТО ЖИВЕЕ

- Оставлю дискуссии о полезных свойствах разных масел диетологам. Но оливковое масло в России было и остается скорее продуктом «для любителей». А подсолнечное масло - продукт базовый, для каждого. Качественное нерафинированное (при рафинировании все-таки используются химические вещества), живое подсолнечное масло, полезные свойства которого также хорошо известны, обычному россиянину несравнимо доступнее, чем аналогичное живое оливковое. Благо оно свое, с его производством никаких особых проблем нет. В отличие от оливкового масла, которое в России сейчас тоже производится, но в мизерных количествах, - говорит Анатолий Тихонов, директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС.

По данным Масложирового союза, самообеспеченность подсолнечным маслом у нас сейчас близка к 300% (да, именно так - это не опечатка). То есть выпускаем втрое больше, чем требуется для собственных нужд. А ожидается еще и рост производства в сезоне 2022/2023 (для масличных культур сезон считается с сентября по август) на 7%. Это притом что в предыдущем сезоне оно тоже увеличилось - на 14%.

Фактически речь идет о перепроизводстве. Это стало возможным благодаря хорошим урожаям последних лет - в прошлом и позапрошлом году они били рекорды. И нынешний урожай подсолнечника, скорее всего, будет неплохим. Минсельхоз США ожидает прироста его производства в России в сравнении с предыдущим сезоном на 1,5%.

- В этом году влаги предостаточно, надеемся, что будет хороший урожай, не хуже прошлогоднего. А может, и лучше, - рассказал «КП» Михаил Тимофеев, заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, одного из главных наших подсолнечных регионов. - Кубанское масло качественное получается, оно востребовано и в других регионах, и за рубежом - в среднеазиатских странах, Китае. Но прежде всего - себе. Кубань мы на 100% обеспечиваем растительным маслом с учетом порядка 17 млн отдыхающих, которые к нам приезжают ежегодно летом.

...А еще в оливковых зарослях вы никогда не сделаете таких красивых фото! Фото: Мария ЛЕНЦ

РУССКОЕ ЗОЛОТО

До сих пор Россия была на мировом рынке подсолнечного масла экспортером номер два - после Украины. По данным Минсельхоза США (детальная российская таможенная статистика сейчас закрыта), в 2021/2022 сельхозгоду украинский экспорт составлял 4,5 млн тонн, или 41% от общемирового, российский - 3,1 млн тонн, или 28%. Зимой американские аналитики выдали прогноз: в сезоне 2022/2023 Россия вполне может догнать Украину, а то и стать по подсолнечному маслу экспортером номер один. Украина сейчас по понятным причинам не способна производить масло в прежних объемах, и Россия вполне может расширить поставки до 34% от мировых объемов экспорта.

Кстати, интересный факт: хотя наибольшую долю в нашем аграрном секторе традиционно занимают зерновые, именно продукция масложировой отрасли (производство подсолнечного сюда относится) дала в 2022 году наибольший рост экспортной выручки. Одно из главных объяснений - увеличение продаж готовой продукции, то есть именно растительного масла, а не просто сырья - семечки.

- Это правильное направление. Экспорт продукции переработки вместо сырья - это больше денег, - поясняет Анатолий Тихонов. - Хотя именно с этим у нас сейчас сложности. Отправлять именно растительное масло, а не семечку - это требуются танкеры, заходы в порты, то есть все то, с чем сейчас проблемы из-за санкций. Но сейчас идет сильная переориентация на рынки дружественных Китая и Индии с их огромным населением. Немного подсолнечного масла мы поставляем и в африканские страны, но там больше влияние Европы и привычнее оливковое.

Главный покупатель российского растительного масла (в основном это именно подсолнечное, но мы продаем также рапсовое и соевое) - Китай. За ним с большим отрывом следуют Турция, Египет и Индия.

…Вы уже, наверное, задались этим каверзным вопросом: если у нас так все здорово с производством и аж перепроизводством подсолнечного масла, то где грандиозное падение цен? А если его нет, то, может, не будем кормить Китай?

Во-первых, цены на подсолнечное масло за последний год таки немного снизились (см. «Калькулятор «КП»). А во-вторых…

- Попытки ограничить вывоз продукции ведут вовсе не к снижению цен, а к разорению производителей, - поясняет Анатолий Тихонов.

К тому же разговоры о снижении экспорта можно вести, когда самим мало. А подсолнечного масла у нас (тьфу-тьфу-тьфу) хватает и для себя, и на экспорт. А если еще и урожай вырастет… Может, вот она, та самая «новая нефть»?

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Что имеем - не ценим?

Эндокринолог, автор телеграм-канала «Доктор Павлова» и бестселлера «Обман веществ» Зухра Павлова:

- Оливковое масло хорошо усваивается, но полиненасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов в нем меньше, чем в других маслах. В то же время в нерафинированном подсолнечном масле, например, самое высокое по сравнению с другими маслами содержание витамина Е, который отвечает за молодость, красоту и состояние репродуктивной системы женщин.

А теперь посмотрим на масло с другой точки зрения - по количеству конечных продуктов гликирования (КПГ), которые ускоряют старение и способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Если в 100 г привычного подсолнечного масла КПГ - 3940 единиц, то в оливковом их почти в три раза больше, а в кунжутном количество конечных продуктов гликирования и вовсе зашкаливает.

Мы иногда с таким пиететом относимся к чему-то заморскому, что не замечаем того, что у нас в доступности. И совершенно зря. Не надо страдать от отсутствия оливкового масла. Добавляйте то же подсолнечное, которое и раньше добавляли, и вы точно от этого не проиграете.

Ну а если в запасах есть оливковое масло - тоже на здоровье! Только не используйте его для жарки, а добавляйте по столовой ложке в салат, как и любое растительное масло. Нам его надо всего 15 граммов в сутки - та самая столовая ложка.

Оливковое масло хорошо усваивается, но полиненасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов в нем меньше. Фото: Евгений РАЗУМНЫЙ/ТАСС

ВОПРОСЫ В ТЕМУ

Сравним полезные свойства

А средиземноморская диета - тоже рекламный трюк?

Как объясняют эксперты, характерная для жителей средиземноморских стран кухня действительно способствует долголетию и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Но дело тут не в чудодейственных свойствах конкретно оливкового масла. Значение имеет все меню, где преобладают овощи, фрукты, морепродукты, как правило, отсутствующие в нужных количествах на столе у рядового россиянина.

То же и с подсолнечным маслом - оно полезно «в контексте».

- Чтобы получить максимальную пользу от нерафинированного подсолнечного масла, рекомендуется употреблять его вместе с овощами, салатами, зеленью или другими продуктами, которые содержат витамин Е и другие жирорастворимые витамины, - советует нутрициолог Елена Богатова.

Правда ли, что лучше жарить на подсолнечном?

Да, но не на всяком. Рафинированное подсолнечное масло лучше подходит для жарки при высоких температурах и для выпечки. Поскольку у него более высокая, чем у рафинированного оливкового масла, точка дымления - температура, при которой масло начинает разрушаться с образованием вредных для здоровья канцерогенов. У рафинированного подсолнечного масла эта точка - 227 градусов, притом что золотистая корочка у жареных блюд образуется при 140 - 165 градусах. Нерафинированное же подсолнечное масло можно добавлять только в салат или в другие блюда в качестве заправки, у него точка дымления - всего 107 градусов.

Правда, при рафинировании, в процессе которого масло проходит специальную очистку, теряется и ряд полезных веществ. Так что в салат его лучше не добавлять.

Что касается оливкового масла, то у нерафинированного точка дымления - 160, у рафинированного - 200.