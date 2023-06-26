Что означает обращение Владимира Путина 26 июня 2023 года: Выделены главные тезисы

Важный акцент, который сделал глава государства в своей речи - что мятеж был бы подавлен в любом случае Фото: REUTERS

Владимир Путин в своем выступлении в понедельник вечером еще раз расставил все точки над и поблагодарил общество. Но главное, снял ответственность с бойцов Вагнера, которые участвовала и марше на Москву, обратил внимание в эфире Радио «Комсомольская правда» директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев:

- Он дает оценку рядовым бойцам ЧВК «Вагнер», говорит, что у них будет возможность заключить соглашение с Минобороны или уйти в Белоруссию. Он снимает с них ответственность за то, что они участвовали в этом мятеже. И правда, многие из них не знали, что происходит (и это подтверждает Путин).

Максим Григорьев отмечает, что с бойцами Вагнера общались члены Общественной палаты Ростовской области. И оказалось, что большинство из них не знали ни обращения президента, ни квалификацию того, что они делают. Они были обмануты.

- Они не понимали, что выходят против страны, против президента, - продолжает Григорьев. Многие из них считали и продолжают считать его Верховным главнокомандующим.

Другой важный акцент, который сделал глава государства в своей речи - что мятеж был бы подавлен в любом случае.

- Все возможности военные для этого были, - говорит эксперт. - Но именно благодаря Путину удалось этого избежать. Он специально давал им время, чтобы они одумались. Что, собственно говоря, и произошло. Это в очередной раз показывает прозорливость, точность и тонкость действий нашего президента.

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