В минувшие выходные перед американской авиабазой «Рамштайн» в Германии прошли акции протеста против военных планов США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В минувшие выходные перед американской авиабазой «Рамштайн» в Германии прошли акции протеста против военных планов США. В немецких СМИ об этом почти ничего не сообщалось. Среди выступавших был бывший министр финансов и основатель Левой партии Германии (ЛП) Оскар Лафонтен.

В немецком Ашаффенбурге тогда же прошла акция протеста против самоубийственной политики федерального правительства Германии, также не удостоившаяся внимания немецких СМИ.

Американская база «Рамштайн» для многих немцев является символом ограниченного государственного суверенитета Германии. У ворот «Рамштайна» заканчивается немецкая государственность. База - один из самых значительных и крупных объектов ВВС США за пределами страны - служит не только опорным пунктом для авиации, но и ретрансляционной станцией для дистанционного управления беспилотными летательными аппаратами, применяемыми в войнах США на Ближнем Востоке. Уничтожение людей американскими беспилотниками, противоречащее принципам верховенства закона, грубейшим образом нарушает международное право. Акции протеста против применения беспилотников в войнах США на Ближнем Востоке не привели, к сожалению, ни к каким результата.

Партия «зеленых» участвовала в критике «Рамштайна» до тех пор, пока не вошла в состав правительства. Затем позиция «зеленых» в отношении американской программы беспилотников развернулась на бербоковские «360 градусов».

В своей радикальной смене позиции «зеленые» не одиноки. В пику мирным демонстрациям и перед «Рамштайном», и в Ашаффенбурге проводились контрдемонстрации, участники которых относят себя к «левым». В их программе - поддержка НАТО, поставок оружия Украине и агрессии Запада против России. Одна из их целей - помочь Украине добиться победы над Россией.

Среди выступавших был бывший министр финансов и основатель Левой партии Германии (ЛП) Оскар Лафонтен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот уже несколько лет подряд немецкие СМИ во всех без исключения репортажах о России неустанно вдалбливают своей аудитории, что Россия – репрессивное государство, в котором с каждым днем репрессии только усиливаются. У молодых немцев отсутствуют базовые знания по истории России, раскрывающие истинную подоплеку текущих событий, информация о политической и социальной системе России. А немецкие СМИ ревностно следят за тем, чтобы им не удалось восполнить эти явные пробелы в своем образовании. Разница интересов у протестующих и контрпротестующих, которую можно было наблюдать в минувшие выходные, отражает, в конечном итоге, конфликт между поколениями.

Молодые немцы, которым сейчас около двадцати, знают Россию только в качестве мнимой угрозы. Дело в том, что начиная с 2007 года, после выступления Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, освещение России в немецких СМИ кардинально изменилось.

Люди постарше знают Россию как страну, благодаря которой стало возможным объединение Германии, и помнят, как Россия неоднократно предлагала Европе построить общий европейский дом. Одно из таких предложений было высказано в сентябре 2001 года президентом Путиным в его выступлении перед немецким бундестагом. Это выступление, о котором не знает нынешняя молодежь, произвело неизгладимое впечатление на поколение тогдашних сорокалетних.

Сейчас Германия приостановила сотрудничество с Россией даже в области спорта, культуры и науки. Прямые контакты между людьми, помогающие преодолевать любые предрассудки и обиды, максимально ограничиваются. Мнения пожилых немцев, желающих мирных отношений с Россией, также в основном игнорируются СМИ.

Вот почему не нужно спешить осуждать поколение молодых немцев, видящих в России диктатуру. Они, несомненно, делают это не злонамеренно, а скорее по незнанию.

Немецкие СМИ, напротив, достойны самого решительного осуждения. Ими проводится намеренная компания по дезинформации с целью спровоцировать открытый конфликт между Германией и Россией.

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